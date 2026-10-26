টায়ার ফেটে কালভার্টের নীচে পড়ল গাড়ি, জীবন্ত দগ্ধ 4 বন্ধু

টায়ার ফেটে কালভার্টের নীচে পড়ল গাড়ি, জীবন্ত দগ্ধ 4 বন্ধু
MP Dhar Road Accident: গাড়ির টায়ার ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় ৷ এরপর তাতে আগুন ধরে যাওয়ায় চারজন পুড়ে মারা যায় ।
Published : October 26, 2026 at 1:11 PM IST
ধার (মধ্যপ্রদেশ), 26 অক্টোবর: মন্দির দর্শন করে তার ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন ৷ সেখানেই দেখা যাচ্ছে পাঁচ বন্ধুকে একসঙ্গে ৷ কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে যে এমন পরিণতি হবে, তা স্বপ্নেও ভাবেননি কেউ ৷ চলন্ত গাড়িতে আগুন লেগে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন তাঁদের মধ্যে চারজন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ধারের মহো-নীমচ সড়কে ।
দ্রুতগামী গাড়িটির একটি টায়ার হঠাৎ ফেটে যাওয়ায় আগুন ধরে যায় ৷ তারপর গাড়িটি একটি কালভার্ট থেকে নীচে পড়ে যায় । এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় চার যুবক দগ্ধ হয়ে মারা যান ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে ৷
পাঁচ বন্ধু মন্দির দর্শন করে ফিরছিলেন
জানা গিয়েছে, রবিবার রাত প্রায় সাড়ে 11টায় সাদালপুর থানার অন্তর্গত একটি ধাবার কাছে দ্রুতগামী একটি গাড়ির টায়ার ফেটে যাওয়ায় সেটি একটি কালভার্টের ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা খায় । এই ধাক্কায় গাড়ির ইঞ্জিন ছিটকে বেরিয়ে যায় এবং কালভার্ট থেকে নীচে পড়ে যায় । এর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গাড়িটিতে আগুন ধরে যায় । একজন যুবক গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েন, কিন্তু ভিতরে থাকা বাকি চারজনের মৃত্যু হয় ।
জানা গিয়েছে, এই পাঁচ বন্ধু সাগৌর থেকে সানওয়ারিয়া শেঠের দর্শনে গিয়েছিলেন ৷ দর্শন সেরে বাড়ি ফেরার পথে রাত প্রায় সাড়ে 11টা নাগাদ সাদালপুরের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে । দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ডায়াল 112 ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । কিন্তু, ইঞ্জিনটি খুলে পড়ে যাওয়ায় এবং গাড়িটি মারাত্মকভাবে পুড়ে যাওয়ায় ভিতরে থাকা চার যুবককে বাঁচানো সম্ভব হয়নি । পুলিশ চারজনেরই মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ।
পুলিশের বক্তব্য
পুলিশ সুপার শচীন শর্মা জানান, রবিবার রাত 11টা 14 মিনিটে দুর্ঘটনাটি ঘটে । গাড়িটির একটি টায়ার ফেটে যাওয়ায় সেটি লেবাদ-নয়াগাঁও চার লেন সড়ক থেকে ছিটকে গিয়ে একটি কালভার্টে পড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তাতে আগুন ধরে যায় । স্থানটি জেলা সদর দফতর থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ।
তদন্তকারী আধিকারিক কৈলাস গামাদ ফোনে পিটিআইকে জানান, পাঁচ বন্ধু সাগৌর গ্রাম থেকে একটি মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন; ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে । দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে থাকা একজন যাত্রী বাইরে ছিটকে পড়েন, কিন্তু বাকি চারজন ভিতরেই আটকা পড়েন । আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়লে তাঁরা সেখানেই পুড়ে মারা যান ।
গামাদ জানান, নিহতদের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁরা হল - ভীম ধাকড় (24), আদিত্য তিওয়ারি (22), চেতন ধাকড় (21) এবং অভিষেক সোলাঙ্কি (19)। তাঁরা সবাই স্থানীয় বাসিন্দা ।
আহত যুবক বছর কুড়ির তুষার মান্ডলোইকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য ইন্দোরে পাঠানো হয়েছে । তাঁর অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেয় । দমকল কর্মীরা আগুন নেভাতে সক্ষম হলেও গাড়িটি পুরোপুরি পুড়ে ছাই হয়ে যায় ।