ডালহৌসি থেকে শেয়ার গাড়িতে চড়ে বিপদ, প্রাণ গেল আট পর্যটকের

ডালহৌসি থেকে শেয়ার গাড়িতে চড়ে বিপদ, প্রাণ গেল আট পর্যটকের
বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু গাড়িতে থাকা সকলের ৷ চারচাকা গাড়ি রাস্তা থেকে 500 মিটার গভীর খাদে পড়ে যেতেই বিপত্তি !
Published : May 31, 2026 at 11:40 AM IST
চম্বা (হিমাচল প্রদেশ), 31 মে: বেড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনা ৷ খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু হল আটজন পর্যটকের ৷ শনিবার রাতে চম্বা জেলার অন্তর্গত তিসা এলাকা থেকে সাচ পাসের দিকে যাচ্ছিল পর্যটকদের গাড়িটি ৷
কালবান এলাকার কাছে অন্য একটি পরিবারের সঙ্গে দেখা হয় যাত্রীদের ৷ সেখান থেকে পরিচিতরা গাড়িতে উঠে পড়েন, ঠিক হয় বরফাবৃত পর্বতমালা দেখতে শেয়ারে যাবেন ৷ খানিক দূর যেতেই দুর্গম কালবান এলাকায় গাড়ি ছিটকে পড়ে গভীর খাদে ৷
ইনোভা গাড়িটি হিমাচল প্রদেশের ডালহৌসি এলাকা থেকে ভাড়া করা হয়েছিল ৷ আর কালবান এলাকায় পৌঁছতেই চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ৷ সেই মুহূর্তেই রাস্তা থেকে 500 মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি । মৃত্যু হয় আট জনের ৷
পুলিশ সুপার বিজয় কুমার সাকলানি বলেন, "শনিবার সন্ধ্যায় অন্যান্য যানবাহন ফিরে এলেও ইনোভা গাড়িটি ভাড়া সংস্থার কাছে ফেরত না-আসায় কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে । স্থানীয় ও প্রশাসন মিলে গাড়িটির সন্ধান শুরু করে । তল্লাশির সময় কালাবান এলাকায় বিধ্বস্ত গাড়িটির সন্ধান পাওয়া যায় । খবর পেয়ে প্রশাসনের আরও আধিকারিক ও পুলিশকর্মী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় উদ্ধার অভিযান শুরু হয় ৷ কিন্তু খাদটি খুব গভীর হওয়ায় পর্যটকদের উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে । মৃত্যু হয়েছে গাড়িতে থাকা আট জনেরই ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, ওই এলাকাটি এতটাই দুর্গম যে, দুর্ঘটনার পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও তা নিয়ে কেউ কিছুই জানতে পারেনি । এলাকাটি হিমাচল প্রদেশের অন্যতম দুর্গম এলাকা হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এখানে পৌঁছনো বেশ কঠিন । যথাযথ নেটওয়ার্কেও অভাব রয়েছে এলাকায় ৷ কাউকে যোগাযোগও করা বেশ কষ্টকর ।
এলাকাটি দুর্গম ও রাত হওয়ার কারণে শনিবার উদ্ধার অভিযান সেভাবে চালাতে পারেনি পুলিশ ৷ রবিবার সকাল 8টা থেকে তিসা ও বৈরাগড় পুলিশ স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ৷ মৃতদেহগুলিকে উদ্ধার করতে দড়ি বেয়ে খাদে নামতে হয় ৷ মৃত আটজনের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ ।
সাচ পাস হিমাচল প্রদেশের অন্যতম কঠিন ও বিপজ্জনক এলাকা হিসেবে পরিচিত ৷ বৈরাগড় পুলিশ চেকপয়েন্ট পার হওয়ার পর দুর্ঘটনাটি ঘটে । পুলিশ ও প্রশাসনের মতে, প্রথমত, রাস্তায় বরফ ও জমাট বরফের কারণে গাড়ি পিছলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে ৷ দ্বিতীয়ত, গভীর রাত হওয়ায় চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, এমনটাও সন্দেহ করছে পুলিশ । তৃতীয়ত, গাড়িতে হঠাৎ যান্ত্রিক ত্রুটির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । উদ্ধার ও তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর প্রশাসনের তরফে আরও বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে ৷