ETV Bharat / bharat

ডালহৌসি থেকে শেয়ার গাড়িতে চড়ে বিপদ, প্রাণ গেল আট পর্যটকের

বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু গাড়িতে থাকা সকলের ৷ চারচাকা গাড়ি রাস্তা থেকে 500 মিটার গভীর খাদে পড়ে যেতেই বিপত্তি !

DIED BY ROAD ACCIDENT IN CHAMBA
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চম্বা (হিমাচল প্রদেশ), 31 মে: বেড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনা ৷ খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু হল আটজন পর্যটকের ৷ শনিবার রাতে চম্বা জেলার অন্তর্গত তিসা এলাকা থেকে সাচ পাসের দিকে যাচ্ছিল পর্যটকদের গাড়িটি ৷

কালবান এলাকার কাছে অন্য একটি পরিবারের সঙ্গে দেখা হয় যাত্রীদের ৷ সেখান থেকে পরিচিতরা গাড়িতে উঠে পড়েন, ঠিক হয় বরফাবৃত পর্বতমালা দেখতে শেয়ারে যাবেন ৷ খানিক দূর যেতেই দুর্গম কালবান এলাকায় গাড়ি ছিটকে পড়ে গভীর খাদে ৷

ইনোভা গাড়িটি হিমাচল প্রদেশের ডালহৌসি এলাকা থেকে ভাড়া করা হয়েছিল ৷ আর কালবান এলাকায় পৌঁছতেই চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ৷ সেই মুহূর্তেই রাস্তা থেকে 500 মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি । মৃত্যু হয় আট জনের ৷

DIED BY ROAD ACCIDENT IN CHAMBA
500 মিটার গভীর খাদে পড়ে গাড়িটি (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সুপার বিজয় কুমার সাকলানি বলেন, "শনিবার সন্ধ্যায় অন্যান্য যানবাহন ফিরে এলেও ইনোভা গাড়িটি ভাড়া সংস্থার কাছে ফেরত না-আসায় কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে । স্থানীয় ও প্রশাসন মিলে গাড়িটির সন্ধান শুরু করে । তল্লাশির সময় কালাবান এলাকায় বিধ্বস্ত গাড়িটির সন্ধান পাওয়া যায় । খবর পেয়ে প্রশাসনের আরও আধিকারিক ও পুলিশকর্মী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় উদ্ধার অভিযান শুরু হয় ৷ কিন্তু খাদটি খুব গভীর হওয়ায় পর্যটকদের উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে । মৃত্যু হয়েছে গাড়িতে থাকা আট জনেরই ৷"

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই এলাকাটি এতটাই দুর্গম যে, দুর্ঘটনার পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও তা নিয়ে কেউ কিছুই জানতে পারেনি । এলাকাটি হিমাচল প্রদেশের অন্যতম দুর্গম এলাকা হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এখানে পৌঁছনো বেশ কঠিন । যথাযথ নেটওয়ার্কেও অভাব রয়েছে এলাকায় ৷ কাউকে যোগাযোগও করা বেশ কষ্টকর ।

এলাকাটি দুর্গম ও রাত হওয়ার কারণে শনিবার উদ্ধার অভিযান সেভাবে চালাতে পারেনি পুলিশ ৷ রবিবার সকাল 8টা থেকে তিসা ও বৈরাগড় পুলিশ স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ৷ মৃতদেহগুলিকে উদ্ধার করতে দড়ি বেয়ে খাদে নামতে হয় ৷ মৃত আটজনের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ ।

DIED BY ROAD ACCIDENT IN CHAMBA
500 মিটার গভীর খাদ (ইটিভি ভারত)

সাচ পাস হিমাচল প্রদেশের অন্যতম কঠিন ও বিপজ্জনক এলাকা হিসেবে পরিচিত ৷ বৈরাগড় পুলিশ চেকপয়েন্ট পার হওয়ার পর দুর্ঘটনাটি ঘটে । পুলিশ ও প্রশাসনের মতে, প্রথমত, রাস্তায় বরফ ও জমাট বরফের কারণে গাড়ি পিছলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে ৷ দ্বিতীয়ত, গভীর রাত হওয়ায় চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, এমনটাও সন্দেহ করছে পুলিশ । তৃতীয়ত, গাড়িতে হঠাৎ যান্ত্রিক ত্রুটির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । উদ্ধার ও তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর প্রশাসনের তরফে আরও বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে ৷

TAGGED:

HIMACHAL ROAD ACCIDENT
BENGALURU TOURISTS DIED IN CHAMBA
মাঝপথেই দুর্ঘটনা মৃত্যু অনেকের
দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল 8 জনের
DIED BY ROAD ACCIDENT IN CHAMBA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.