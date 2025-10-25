নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাঁচজনকে পিষে দিল গাড়ি, আশঙ্কাজনক 2

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাঁচজনকে পিষে দিল গাড়ি, আশঙ্কাজনক 2
দ্রুত গতির গাড়ির নীচে চাপা পড়ে প্রাণ গেল পাঁচজনের ৷ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে আরও দুই ৷ ঘটনায় গ্রেফতার চালক ৷
Published : October 25, 2025 at 11:14 AM IST
আগ্রা, 25 অক্টোবর: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একের পর এক মানুষকে পিষে দিল গাড়ি ৷ শুক্রবার রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে খবর । নিয়ন্ত্রণহীন গাড়িটিতে পিষ্ট হয়ে কমপক্ষে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক । নিহতদের মধ্যে চারজন পুরুষ এবং একজন মহিলা রয়েছেন । গ্রেফতার চালক ৷
সহকারী পুলিশ কমিশনার শেষমণি উপাধ্যায় জানান, পুলিশ গুরুতর আহত পাঁচজনকে সরোজিনী নাইডু মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায় । চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন । নিহতরা হলেন বাবলি (33), ভানু প্রতাপ (25), কমল (23), কৃষ্ণ (20) এবং বনতেশ (21)। রাহুল এবং গোলু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।
শুক্রবার রাতে নিউ আগ্রা থানা এলাকার কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থা রোডে একটি গাড়িটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একের পর এক মানুষকে পিষে দেয় ৷ নাগলা বুধির বাসিন্দা প্রেমচাঁদ পুলিশকে জানান, বৃহস্পতিবার তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়ির বাইরে একটি তাঁবু খাটিয়ে বসেছিল । সেই সময় এই ঘাতক গাড়িটি কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থা রোডের দয়ালবাগ 80 ফুট রোড থেকে নাগলা বুধির দিকে দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল । দয়ালবাগ থেকে আসা গাড়িটি প্রথমে একটি রিসর্টের সামনে আবাস বিকাশ কলোনির বাসিন্দা অনলাইন ফুড ডেলিভারি বয় ভানুপ্রতাপ মিশ্রকে ধাক্কা দেয় । ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় ।
ভানু প্রতাপকে ধাক্কা দেওয়ার পর, চালক একটি পুলিশ চেকপয়েন্ট দেখে আরও জোরে গাড়ি চালাতে শুরু করে । তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাবলি (42) এবং তার ছেলে গোলুর উপর দিয়ে চলে যায় ৷ এরপর গাড়িটি পাশ দিয়ে যাওয়া চিত্রশিল্পী কমল এবং তার বন্ধু কৃষ্ণকে ধাক্কা দিয়ে পথচারী বনতেশকে পিষে দেয় ।
গাড়িটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারলে এয়ারব্যাগ খুলে যায় ৷ ফলে চালক বেঁচে যান । এরপর ক্ষুব্ধ জনতা জানালা ভেঙে চালককে ধরে মারধর শুরু করে । পুলিশ চালককে উদ্ধার করে স্টেশনে নিয়ে যায় । এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা হৈচৈ করে, স্লোগান দেয় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সাহায্যের দাবি জানায় ।
উত্তেজনা বাড়তে থাকলে অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার আদিত্য কুমার, এসিপি হরিপর্বত অক্ষয় সঞ্জয় মহাদিক এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা সেখানে আসেন । প্রায় তিন ঘণ্টা পর, পুলিশ জনতাকে শান্ত করে এবং গাড়িটি হেফাজতে নেয় ।
এক মৃতের ছেলে মূলচাঁদ জানিয়েছেন, নিয়ন্ত্রণহীন গাড়িটি প্রায় 100 মিটার এগিয়ে একটি ডিভাইডারে ধাক্কা খায় ৷ এরপর তিনবার পাল্টি খায় সেটি । আর পাল্টি খেতে খেতে তাঁদের বাড়ির বাইরে বসে থাকা লোকদের উপর আছড়ে পড়ে ৷ চরম বিশৃঙ্খলা এবং এলাকাবাসীর চিৎকারের পর এলাকায় টহলরত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ।
পুলিশ এবং স্থানীয়রা প্রথমে গাড়িটি তুলে তার নীচে আটকে পড়াদের বের করে আনে । দেবেন্দ্র এবং যতীন গাড়ির সাইলেন্সারে দগ্ধ হয়ে গিয়েছেন বলে খবর । গুরুতর আহতদের এসএন মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয় । চিকিৎসকরা বাবলি, ভানু প্রতাপ, কমল, কৃষ্ণ এবং বনতেশকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । দুর্ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ তাঁরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় এখনও চিকিৎসাধীন বলে জানা গিয়েছে ৷