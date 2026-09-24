ভাইয়ের বিয়ে থেকে ফেরার পর মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, মৃত দম্পতি-সহ 4

ভাইয়ের বিয়ে থেকে ফেরার পর মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, মৃত দম্পতি-সহ 4
Car and Omni bus collide: ওমনি বাস এবং গাড়ির সংঘর্ষ ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্য়ু 2 জনের ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত আরও 2 ৷
Published : September 24, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 5:51 PM IST
পেরামবালুর, 24 সেপ্টেম্বর: গ্রামের বাড়ি থেকে ভাইয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন এসেছিল ৷ নিজের স্ত্রী আর অফিসের বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে হইহই করে চেন্নাই থেকে গাড়িতে নিজের গ্রামে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়েছিলেন কার্তি নামে এক ব্য়ক্তি ৷ কিন্তু আনন্দের আবহ এক নিমেষেই বদলে গেল বিষাদে ৷ ফেরা আর হল না কাজের জায়গায় ৷ বিয়েবাড়ি থেকে নিজের কর্মস্থলে ফেরার পথে ঘটে গেল মর্মান্তিক পথ দুঘর্টনা ৷ প্রাণ হারালেন কার্তি-সহ গাড়ির মোট চারজন যাত্রী ৷
দ্রুত গতিতে ছুটতে থাকা একটি ওমনি বাসের পিছনে ধাক্কা মারে কার্তিদের গাড়িটি ৷ এই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও 3 জন ৷ আজ ঘটনাটি ঘটেছে থুরাইমঙ্গলমের কাছে ৷
রামাথাপুরম জেলার মুদুকুলাথুরের ওরিভায়াল গ্রামের বাসিন্দা কার্তি (38) কাজ করতেন চেন্নাইয়ে ৷ সেখান থেকে ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে মুদুকুলাথুরে গিয়েছিলেন তিনি ৷ সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুরিয়া এবং আরও কয়েকজন সহকর্মী ৷ আজ সকালে সেখান থেকে গাড়িতে স্ত্রী ও বন্ধুদের সঙ্গে চেন্নাই ফিরছিলেন কার্তি ৷
ত্রিচি-চেন্নাই জাতীয় সড়ক দিয়ে থুরাইমঙ্গলমের কাছে পেরামবালুরের দিকে ঢুকছিল তাঁদের গাড়িটি ৷ এর মধ্য়েই একটি ওমনি বাস প্রচণ্ড গতিতে কার্তিদের গাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল ৷ বাসটির পিছনে ধাক্কা মারে গাড়িটি ৷ মুহূর্তে ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ ওই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পেরামবালুর সিটি পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ দুর্ঘটনায় জখমদের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
ওরিভায়ালের বাসিন্দা কাজা (এ) কালীস্বরণ এবং রসিকুলামের বাসিন্দা প্রভাকরণ ছিলেন ওই গাড়িতে ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্য়ু হয় তাঁদের ৷ গুরুতর আহত কার্তিকে পেরামবালুর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও সেখানেই প্রাণ হারান তিনি ৷ কার্তির স্ত্রী সুরিয়াও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা যান ৷
ভালোরকম আঘাত পেয়েছেন গাড়ির চালক কান্নাদাসন এবং আরও দুই সহযাত্রী জন কেনেডি এবং সরন্য় ৷ তাঁরাও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৷ পেরামবালুর সিটি পুলিশের এক আধিকারিক জানান, দুর্ঘটনায় মৃতদের দেহ উদ্ধার করে সরকারি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য় পাঠানো হয়েছে ৷ মামলা রুজু করে ওমনি বাসচালক থুটুকুডির বাসিন্দা রাজাসীলনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ৷