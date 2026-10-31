সিমলায় খাদে গাড়ি, মা-ছেলে-সহ মৃত 5 ! শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

সিমলায় খাদে গাড়ি, মা-ছেলে-সহ মৃত 5 ! শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর
Car Accident: আচমকাই চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারান । রাস্তা থেকে ছিটকে অন্য রাস্তায় পড়ে গাড়িটি। দুর্ঘটনার অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে গাড়িটি কার্যত দুমড়েমুচড়ে যায়।
Published : October 31, 2026 at 3:52 PM IST
সিমলা, 31 অক্টোবর: হিমাচল প্রদেশের সিমলা জেলায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল পাঁচ জনের । মৃতদের মধ্যে রয়েছেন এক মহিলা ও তাঁর ছেলে । শনিবার রোহরু এলাকার দরোটি গ্রামে পানু নালার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মারুতি গাড়ি রাস্তা থেকে ছিটকে অন্য রাস্তায় গিয়ে পড়ে । দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান পাঁচ যাত্রী । গুরুতর জখম হয়েছেন আরও দু'জন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে । তাঁদের মধ্যে একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিমলার ইন্দিরা গান্ধি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (আইজিএমসি) স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, টিক্কর পুলিশ চৌকির অধীন দরোটি এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে । শনিবার সকালে স্থানীয় এক মহিলা ও তাঁর ছেলেকে নিয়ে গাড়িটি কয়েকজন নেপালি শ্রমিককে ঘাস কাটার কাজে তাঁদের গ্রামে নিয়ে যাচ্ছিল । সেই সময় আচমকাই চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারান । রাস্তা থেকে ছিটকে অন্য রাস্তায় পড়ে গাড়িটি । দুর্ঘটনার অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে গাড়িটি কার্যত দুমড়েমুচড়ে যায় ।
গাড়ি পড়ে যাওয়ার বিকট শব্দ এবং যাত্রীদের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা । তাঁরাই প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করেন । গাড়ির ভিতর থেকে আহতদের বার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশও । দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে ।
মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দরোটি গ্রামের বাসিন্দা কুশল এবং তাঁর মা কল্পনা দেবী । এ ছাড়া প্রাণ হারিয়েছেন তিন নেপালি নাগরিক- নির্মলা, মীনা এবং রোশনি । দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন প্রেম নামে এক নেপালি শ্রমিক । তাঁকে প্রথমে টিক্কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় আইজিএমসিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দরোটি গ্রাম-সহ গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে । মৃতদের পরিবারের সদস্যদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে পরিবেশ । টিক্করের তহসিলদার প্রিয়াঞ্জলি এবং নায়েব তহসিলদার মেহর সিং ফিষ্টা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় মৃতদের প্রত্যেকের পরিবারের হাতে আপৎকালীন সহায়তা হিসেবে 15 হাজার টাকা করে তুলে দেওয়া হয়েছে ।
সিমলার পুলিশ সুপার গৌরব সিং জানিয়েছেন, রোহরু থানার অন্তর্গত দরোটি এলাকায় পানু নালার কাছে মারুতি গাড়ি দুর্ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । দুর্ঘটনার পরিস্থিতি এবং গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্ত শেষ হলেই কীভাবে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, তা স্পষ্ট হবে ।
এ দিকে দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু । জেলা প্রশাসনকে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর এবং আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । আহতের দ্রুত আরোগ্য কামনা করার পাশাপাশি মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁদের এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করেছেন তিনি ।