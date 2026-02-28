ভারত দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ, বলছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি

ভারত দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ, বলছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি
চারদিনের ভারত সফরে এসেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ৷ ভারতীয় শীর্ষ কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ এবং উদ্যোগপতীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি ৷
Published : February 28, 2026 at 3:12 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 ফেব্রুয়ারি: বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনৈতিক দেশ হল ভারত ৷ মুম্বইয়ে পা রেখেই বললেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ৷ দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করতে শুক্রবার 4 দিনের ভারত সফরে এসেছেন কার্নি ৷ তাঁর সঙ্গে এসেছেন কানাডার শীর্ষ কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ এবং উদ্যোগপতীদের একটি দল ৷
এদিন মুম্বই বিমানবন্দরে নেমে দুই দেশের সম্পর্ক প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন মার্ক কার্নি ৷ ভারতের অর্থনীতির প্রশংসা করে তিনি লেখেন, "বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনৈতিক দেশ হল ভারত ৷ ভারতীয় উদ্যোগপতীদের সঙ্গে বৈঠকের জন্য আমরা মুম্বই পৌঁছেছি ৷ কানাডার কর্মী এবং ব্যবসায় নতুন সুযোগ উন্মোচনের জন্য এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷"
জানা গিয়েছে, শনিবার মুম্বইয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সেরে রবিবার নয়াদিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী ৷ এরপর সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার কথা রয়েছে তাঁর ৷ মোদি-কার্নি আলোচনার পর উভয় পক্ষ শীঘ্রই প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তিটি সম্পন্ন করার জন্য তাঁদের সংকল্প ঘোষণা করার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
বিশেষজ্ঞ মহলের দাবি, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে টালমাটাল বাণিজ্যিক চুক্তির আবহে শক্তিশালী, স্বাধীন এবং আরও স্থিতিশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে কানাডা ৷ ভারত সফরের কয়েকদিন আগেই কার্নি বলেন, "অনিশ্চিত এই পরস্থিতির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আমরা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, আপাতত তার উপর মনোনিবেস করছে কানাডা ৷ বাণিজ্যে বৈচিত্র্য আনতে এবং কর্মীদের নতুন সুযোগ করে দিতে নতুন বিনিয়োগ আনার চেষ্টা করছে কানাডা ৷" আর এই বিনিয়োগের লক্ষ্যে বিশ্বের একাধিক দেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে চাইছেন বলেও জানান কার্নি ৷
খালিস্তানি নেতা হরদ্বীপ সিং নিজ্জরের হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে 2023 সালের পর থেকে ভারত ও কানাডার সম্পর্ক কার্যত তলানিতে চলে যায় ৷ ক্ষমতায় আসার পর দুই দেশের সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন মার্ক কার্নি ৷ এমনকী, গত বছর জুন মাসে কানানাস্কিস এবং নভেম্বর মাসে জোহানেসবার্গের বৈঠকেও সেই চেষ্টা করছে দুই পক্ষ ৷ কার্নির ভারত সফর প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, এবারের বৈঠকে ভারত-কানাডার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন মোদি এবং কার্নি ৷
সোমবার ভারত-কানাডা সিইও ফোরামের আলোচনায় যোগ দেবেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ৷ বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বলা হয়, "দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷" গত কয়েক মাসে এই সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ করেছে দুই দেশ ৷