ভাঙা হাড় জোড়া লাগবে, ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন ফিরবে কি ? বিহার-কাণ্ডে মোদিকে প্রশ্ন রাহুলের

ভাঙা হাড় জোড়া লাগবে, ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন ফিরবে কি ? বিহার-কাণ্ডে মোদিকে প্রশ্ন রাহুলের
রাহুলের দাবি, এক পড়ুয়ার পায়ে AK-47-এর গুলি লাগে । সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশসেবা করার স্বপ্ন ছিল তাঁর ।
By PTI
Published : September 6, 2026 at 4:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 সেপ্টেম্বর: চাকরি ও স্বচ্ছ নিয়োগ পরীক্ষার দাবিতে পথে নামা পড়ুয়াদের উপর পুলিশের লাঠি ও গুলি চালানোর অভিযোগ ঘিরে বিহার সরকারের বিরুদ্ধে ফের সরব হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীকে নিশানা করে তাঁর প্রশ্ন, "ওদের ভাঙা হাড় জোড়া লাগবে । কিন্তু ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন কি ফিরিয়ে দিতে পারবেন ?"
সম্প্রতি বিহারের পড়ুয়া ও চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন রাহুল । তাঁর দাবি, পরীক্ষাব্যবস্থায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে সরব হওয়ায় পড়ুয়াদের উপর 'ভয়াবহ পুলিশি অত্যাচার' হয়েছে ।
রাহুলের অভিযোগ, আন্দোলনকারীদের কেউ অপরাধী ছিলেন না । তাঁরা এসেছিলেন সাধারণ, আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে। কারও লক্ষ্য ছিল ভালো চাকরি পাওয়া, কেউ চেয়েছিলেন পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি বদলাতে । কিন্তু আন্দোলনে পুলিশের গুলি তাঁদের সেই স্বপ্নেই আঘাত করেছে বলে অভিযোগ কংগ্রেস নেতার ।
রাহুলের দাবি, এক পড়ুয়ার পায়ে AK-47-এর গুলি লাগে । সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশসেবা করার স্বপ্ন ছিল তাঁর । সেই স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে বলেই মন্তব্য রাহুলের । আরও দুই পড়ুয়া গুলিতে কাঁধে আঘাত পেয়েছেন বলেও দাবি করেছেন তিনি ।
এখানেই থামেননি বিরোধী দলনেতা । তাঁর প্রশ্ন, "গুলি বা লাঠির আঘাতের ক্ষত এক দিন সেরে যাবে । কিন্তু যে ভয় এই তরুণদের মনে গেঁথে গিয়েছে, তার চিকিৎসা কোথায় ?" প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে তাঁর বার্তা, পড়ুয়াদের শারীরিক ক্ষত সারানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হলেও তাঁদের ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও কি সরকার নেবে ?
গত মাসে পটনায় চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল । মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে মিছিল করে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন আন্দোলনকারীরা । তাঁদের দাবি ছিল শিক্ষক নিয়োগে একক স্তরের পরীক্ষা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা । অগস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন পরে রাজনৈতিক সমর্থনও পায় । আরজেডির কার্যকরী সভাপতি তেজস্বী যাদব-সহ বিরোধী নেতারা পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ান ।
এর আগে বৃহস্পতিবার বিহারের আন্দোলনরত পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করে রাহুল বলেছিলেন, তরুণদের কণ্ঠস্বর দমন করলে কোনও সরকারই চিরকাল ক্ষমতায় থাকতে পারে না । সময় এলে জনগণের কাছে তার জবাবদিহি করতেই হবে ।
পুলিশের লাঠি থেকে AK-47-এর গুলি, আন্দোলন দমনে এমন 'চরম বলপ্রয়োগ'-এর প্রয়োজন কেন হল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন রাহুল । তাঁর বক্তব্য, কয়েক জন নিম্নপদস্থ আধিকারিকের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে সরকার এই ঘটনার দায় এড়াতে পারে না । উপরমহলের নির্দেশ ছিল, না কি প্রশাসনের চূড়ান্ত ব্যর্থতা, তার জবাব দিতে হবে সরকারকেই ।
অর্থাৎ রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই বিহারের পড়ুয়াদের আন্দোলনকে সামনে রেখে ফের সরব কংগ্রেস । আর রাহুলের প্রশ্ন এখন একটাই, আঘাতের ক্ষত শুকিয়ে যাবে, কিন্তু যে স্বপ্নগুলি গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল, সেগুলির কী হবে ?