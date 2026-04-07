কোথাও রঙের ছটা, কোথাও প্রতিশ্রুতির বন্যা- প্রচারের শেষদিনে কংগ্রেস-বিজেপির জোড় টক্কর
প্রচারের শেষদিনে দেশের উত্তর পূর্বের রাজ্যে অসম থেকে সুদূর দক্ষিণে পুদুচেরী বা কেরলের রাস্তাঘাটে রঙের ছটা, প্রতিশ্রুতির বন্যা ৷
Published : April 7, 2026 at 9:06 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 এপ্রিল: টানা 22 দিন ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার থেকে শুরু করে মিছিল ও জনসভার পালা শেষ হল মঙ্গলবার সন্ধ্যা 6টায় ৷ বৃহস্পতিবার দুটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে দেশের উত্তর পূর্বের রাজ্যে অসম থেকে সুদূর দক্ষিণে পুদুচেরী বা কেরলের রাস্তাঘাটে রঙের ছটা, প্রতিশ্রুতির বন্যা ৷
এসআইআর পর্ব মিটিয়ে বাংলার মতোই ভোট হচ্ছে অসম-কেরল-পুদুচেরীতে ৷ এদিন অসমে প্রচারে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে একাধিক ইস্যুতে তোপ দাগেন তিনি ৷ অন্যদিকে, প্রত্যাশামত কেরলে নির্বাচনের শুরু থেকে শেষ প্রচারে ঝড় তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রে মোদি থেকে শুরু করে রাহুল গান্ধি ৷
সিপিএমের হয়ে প্রচারের ভার সামলেছেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ৷ এই নির্বাচনে সিপিএম জিতলে কেরলে নয়া ইতিহাস তৈরি করে পরপর তিনবার একই দলের সরকার তৈরি হবে ৷ প্রচারের শুরুতে যে উত্তেজনার পারদ ছিল তা শেষদিনেও বজায় রইল ৷ এসআইআর শেষে কেরলের ভোটার সংখ্যা 2 কোটি 71 লক্ষ ৷ তার মধ্যে পুরুষ 1 কোটি 32 লক্ষ ৷ মহিলার সংখ্যা 1 কোটি 39 লক্ষ ৷ 140টি আসনে প্রার্থীর সংখ্যা 883 জন ৷
অসমে বিজেপির হয়ে নির্বাচনের প্রচারের নেতৃত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ এই রাজ্যেও প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা সভা করে গিয়েছেন ৷ গিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও ৷ কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি গৌরব গগৈ নিজেও এবার প্রার্থী হয়েছেন জোড়হাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৷
মুখ্যমন্ত্রী লড়ছেন তাঁর বহুবছরের চেনা জুলুকবাড়ি কেন্দ্র থেকে ৷ এবার জিতলে টানা সাতবার জয়ের রেকর্ড গড়বেন তিনি ৷ প্রায় পাঁচ দশকেরও বেশি সময় কংগ্রেসে থাকার পর প্রদ্যুৎ বরদলৈ এবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ৷ তাঁকেও দিসপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে দল ৷ অসমের নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ হয় তা নিশ্চিত করতে 800 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে ৷ শ্রীভূমি, ধূবরি এবং তিনসুকিয়া জেলায় ভোটের সময় গোলমালের আশঙ্কা করেছে প্রশাসন ৷ তার জন্য নজরদারিও বাডানো হয়েছে ৷ সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন অপরাধমূল কাজের সঙ্গে নাম জডিয়েছে এমন ব্যক্তিদের গ্রেফতারও করা হয়েছে ৷