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স্টেশনের জল খেলেই বিপদ ! একাধিক রেল জোন নিয়ে বিস্ফোরক ক্যাগ রিপোর্ট

রেল পরিষেবা ব্যবস্থায় ব্যাপক অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে ক্যাগ রিপোর্টে ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছে ওয়াটার কুলারের পানীয় জলে 'ই-কোলাই' (E. coli) ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি ৷

E Coli Bacteria In Drinking Water
রেল স্টেশনের পানীয় জলে ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 10:10 AM IST

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নয়াদিল্লি, 16 অগস্ট: রেল মন্ত্রক স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বেশ কিছু নিয়মকানুন তৈরি করেছিল বটে, তবে বিভিন্ন রেল জোন তা মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনটাই উঠে এসেছে ক্যাগ (CAG) রিপোর্টে ৷ দাবি করা হয়েছে, রেল পরিষেবা ব্যবস্থায় ব্যাপক অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে ৷ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছে ওয়াটার কুলারের পানীয় জলে 'ই-কোলাই' (E.coli) ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি এবং শৌচাগারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মতো সমস্যা।

12 অগস্ট সংসদে পেশ করা 'ভারতীয় রেলের নন-সাবার্বান বা শহরতলি-বহির্ভূত স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা ও পরিচ্ছন্নতা' বিষয়ক প্রতিবেদনে CAG জানিয়েছে, "ছয়টি জোনের অন্তর্গত 59টি স্টেশনে পানীয় জলের কোনও ব্যাকটেরিয়াজনিত পরীক্ষা (bacteriological analysis) করাই হয়নি।" সমস্ত জোনের অন্তর্গত 512টি নন-সাবার্বান স্টেশনের যাত্রী পরিষেবার বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে, "সাউদার্ন রেলওয়ে (SR)-এর দুটি স্টেশনে (কোয়েম্বাটোর ও পালক্কড় জংশন), সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে (SCR)-এর একটি স্টেশনে (হায়দরাবাদ), সেন্ট্রাল রেলওয়ে (CR)-এর চারটি স্টেশনে (ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস, ভিওয়ান্ডি রোড, কল্যাণ ও লোনাভালা) এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে (ER)-এর একটি স্টেশনে (মধুপুর) ওয়াটার কুলার থেকে সংগৃহীত জলের নমুনায় 'ই-কোলাই' ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে।"

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, "2022-23 সালে আটটি জোনের 49টি স্টেশনে এবং 2023-24 সালে নয়টি জোনের 56টি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের কল থেকে সংগৃহীত পানীয় জলের নমুনার পরীক্ষায় 'টোটাল কলিফর্ম' ব্যাকটেরিয়া যার মধ্যে 'ই-কোলাই'-ও অন্তর্ভুক্ত, তা ধরা পড়েছে।" অডিটে দেখা গিয়েছে, 'টোটাল কলিফর্ম' ছাড়া অন্যান্য ব্যাকটেরিয়াজনিত পরীক্ষার ফলাফলও সন্তোষজনক ছিল না ৷ 22-23 সালে চারটি জোনের আটটি স্টেশনে এবং 23-24 সালে পাঁচটি জোনের 11টি স্টেশনে এমনটা দেখা গিয়েছে।

ক্যাগ জানিয়েছে, এই রিপোর্টে 2019-20 থেকে 2023-24 সময়কালে পরীক্ষায় চিহ্নিত বিষয়গুলির পাশাপাশি আগে রিপোর্ট করা হয়নি এমন ঘটনা এবং প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ের ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, 'নন-সাবার্বান গ্রুপ' (NSG)-এর আওতায় 5908টি রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে এবং ভারতীয় রেল প্রতিদিন 7424টিরও বেশি যাত্রীবাহী ট্রেন (নন-সাবার্বান) পরিচালনা করেছে ও 292.4 কোটি নন-সাবার্বান যাত্রীকে পরিবহণ করেছে।

ক্যাগ জানিয়েছে, রেলওয়ে বোর্ড স্টেশনগুলিতে যাত্রী-সুবিধা প্রদানের জন্য বিভিন্ন নির্দেশিকা জারি করেছিল। স্টেশনগুলিতে যাত্রী-সুবিধা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারতীয় রেলের প্রচেষ্টা কাঙ্ক্ষিত সুফল এনেছে কি না, তা যাচাই করার জন্যই এই পরীক্ষাটি চালানো হয়েছিল। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, নির্বাচিত 512টি স্টেশনের মধ্যে 458টিতেই—যা মোট সংখ্যার 89 শতাংশেরও বেশি—'ন্যূনতম অত্যাবশ্যকীয় সুবিধা' প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি ছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই 458টি স্টেশনে হয় ন্যূনতম অত্যাবশ্যকীয় সুবিধাগুলি আদৌ প্রদান করা হয়নি, অথবা নির্ধারিত মানদণ্ডের তুলনায় তা অপর্যাপ্ত ছিল।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, "2018 সালের এপ্রিলে রেলওয়ে বোর্ড NSG-1 থেকে NSG-6 পর্যন্ত শ্রেণিবদ্ধ স্টেশনগুলির জন্য ন্যূনতম অত্যাবশ্যকীয় সুবিধা, প্রস্তাবিত সুবিধা এবং কাঙ্ক্ষিত সুবিধা নির্ধারণ করে বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছিল। বোর্ড নির্দেশ দিয়েছিল যে, 2018 সালের 31 অগস্টের মধ্যে সমস্ত স্টেশনে ওই সুবিধাগুলি নিশ্চিত করতে হবে।" এতে আরও বলা হয়, "বোর্ডের নির্দেশিকায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল স্টেশনগুলির শ্রেণি নির্বিশেষে প্রথমেই সেখানে যাবতীয় সুবিধা প্রদান করতে হবে। এই সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে—পানীয় জল, অপেক্ষাগার, বসার ব্যবস্থা, প্ল্যাটফর্মের ছাউনি, প্রস্রাবখানা, শৌচাগার, উঁচু প্ল্যাটফর্ম, ফ্যান, ফুট ওভার ব্রিজ, ডাস্টবিন, ঘড়ি এবং পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম।"

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ECOLI BACTERIA RAIL DRINKING WATER
রেল স্টেশনের পানীয় জলে ব্যাকটেরিয়া
ই কোলাই ব্যাকটেরিয়া পানীয় জলে
E COLI BACTERIA IN DRINKING WATER

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