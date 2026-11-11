নয়াদিল্লির নর্থ-সাউথ ব্লকে হবে মিউজিয়াম, 3 হাজার কোটির প্রকল্পে ছাড়পত্র মোদি ক্যাবিনেটের

নয়াদিল্লির নর্থ-সাউথ ব্লকে হবে মিউজিয়াম, 3 হাজার কোটির প্রকল্পে ছাড়পত্র মোদি ক্যাবিনেটের
Yuge Yugeen Bharat Museum: কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 2026-27 রবি মরসুমের জন্য ফসফেটিক ও পটাশিক সারের ক্ষেত্রে পুষ্টি-ভিত্তিক ভর্তুকির হারও অনুমোদন করেছে ।
Published : November 11, 2026 at 7:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে বুধবার অর্থনৈতিক বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি নয়াদিল্লির নর্থ ও সাউথ ব্লক কমপ্লেক্সে ‘যুগে যুগে ভারত মিউজিয়াম’ গড়ে তোলার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে । এই প্রকল্পের সম্ভাব্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে 3 হাজার 230 কোটি টাকা ।
কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, ‘যুগে যুগে ভারত মিউজিয়াম’-কে একটি অনন্য সভ্যতা-বিষয়ক সংগ্রহশালা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । এখানে ভারতের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বিত আখ্যানের মাধ্যমে দেশের সভ্যতার ধারাবাহিকতা, বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধিকে তুলে ধরা হবে ।
ঐতিহাসিক ‘নর্থ অ্যান্ড সাউথ ব্লক কমপ্লেক্স’-এর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যগত গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে, সেগুলোকে একটি সর্বজনীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের মাধ্যমে এই জাদুঘরটি গড়ে তোলা হবে ।
🔸#Cabinet approves Development of Yuge Yugeen Bharat Museum at North and South Block Complex, New Delhi. 🔸The total estimated project cost is ₹3,230 crore. 🔸The Museum will be showcasing the diversity and richness of Bharat's civilizational heritage. - Union Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions #YugeYugeenBharatMuseum— PIB India (@PIB_India) November 11, 2026
তিনি জানান, প্রায় 1 লক্ষ 78 হাজার 509 বর্গমিটার এলাকাজুড়ে গড়ে উঠবে ৷ এই জাদুঘরে সমসাময়িক জাদুঘর-পরিচালনা পদ্ধতি, ইমার্সিভ প্রযুক্তি এবং দর্শনার্থী-কেন্দ্রিক উপস্থাপনা শৈলীর সমন্বয় ঘটানো হবে । অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, ‘‘আন্তর্জাতিক মানের বড় বড় জাদুঘরের সঙ্গে তুলনা করলে, এই জাদুঘর হবে বিশ্বের বৃহত্তম প্রদর্শনী এলাকা বিশিষ্ট জাদুঘর । এখানে সুবিন্যস্ত বিষয়ভিত্তিক গ্যালারি, প্রদর্শনী এবং ভারতের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জ্ঞান ব্যবস্থা, শিল্পকলা ও উত্তরাধিকারের ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেশটির সভ্যতার যাত্রাপথকে তুলে ধরা হবে ।’’
2023-এর 18 মে এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল, আইকনিক ভবনগুলোর স্থাপত্য ও ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে সেগুলোকে একটি নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা প্রদান করা । 2026-এর 27 জুলাই পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট বোর্ড (পিআইবি) প্রস্তাবটি মূল্যায়ন করে৷ সংস্কৃতি মন্ত্রকও পিআইবি-র সুপারিশগুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করেছে ।
✳️ #Cabinet approves Nutrient Based Subsidy (NBS) rates for Rabi 2026-27 on Phosphatic and Potassic (P&K) fertilizers. ✳️ The tentative budgetary requirement would be approximately Rs.62,370.02 crore. ✳️ Special provisions to ensure availability of DAP at fixed price of Rs. 1350 per bag for farmers. - Union Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions— PIB India (@PIB_India) November 11, 2026
বাস্তবায়নের কৌশল ও লক্ষ্য
প্রকল্পটি 2026-27 অর্থবর্ষ থেকে 2030-31 অর্থবর্ষ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে । ‘অলঙ্করণ’ বিষয়ক প্রথম গ্যালারিটি 2027 সালের শেষের দিকে নর্থ ব্লকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে । আরও গ্যালারি যুক্ত করার লক্ষ্যে একটি মডুলার বা পর্যায়ক্রমিক কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে । বিষয়বস্তু ও সংগ্রহের বিশ্লেষণের কাজ চলছে৷ জাতীয় জাদুঘর, সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে থাকা অন্যান্য জাদুঘর, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই)-এর 52টি সাইট মিউজিয়াম, বিভিন্ন রাজ্য পর্যায়ের জাদুঘর এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রায় 18 লাখ নিদর্শন চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ এই নির্দশনগুলি এই জাদুঘরের গ্যালারিগুলোতে প্রদর্শিত হবে ।
এছাড়া ‘স্থাপত্য ও নগরদৃশ্য’, ‘গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান’, ‘ভাষা ও লিপি’, ‘বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতা’ এবং ‘ভারত সংযোগ: বাণিজ্য ও ধারণা’-র মতো বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আরও গ্যালারি গড়ে তোলা হচ্ছে । প্রকল্পটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে সমন্বিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, নকশা ও কারিগরি তদারকি, গুণমান নিশ্চিতকরণ এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ।
শিক্ষা ও গবেষণা
এটি সর্বজনীন শিক্ষা, অ্যাকাডেমিক গবেষণা, জ্ঞানের আদান-প্রদান এবং ভারতের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জ্ঞানের পদ্ধতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেবে ।
ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়
প্রকল্পটির মোট খরচ ধরা হয়েছে 3 হাজার 230 কোটি টাকা । এই ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে বিস্তারিত স্থাপত্য ও প্রদর্শনী নকশা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও জাদুঘর পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর দ্বারা পরিচালিত কারিগরি মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে ।
এছাড়া, টিকিট বিক্রি, খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন ও স্থান ভাড়া, ডিজিটাল অভিজ্ঞতা, গাইডেড ট্যুর, খুচরো বিক্রয় কেন্দ্র এবং দর্শনার্থীদের জন্য অন্যান্য পরিষেবার মাধ্যমে এই জাদুঘর থেকে নিয়মিত আয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে । জাদুঘরটিকে এমনভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে যাতে বছরে এক কোটি দর্শনার্থীর সমাগম সামলানো সম্ভব হয় ।
এর পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 2026-27 এর রবি মরশুম (1 অক্টোবর, 2026 থেকে 31 মার্চ, 2027 পর্যন্ত জন্য ফসফেটিক ও পটাশিক (পি অ্যান্ড কে) সারের ক্ষেত্রে ‘নিউট্রিয়েন্ট বেসড সাবসিডি’ বা পুষ্টি-ভিত্তিক ভর্তুকির হার অনুমোদন করেছে ।
অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন যে, 2026-27 এর রবি মরশুমের জন্য আনুমানিক বাজেট প্রয়োজন হবে প্রায় 62,370.02 কোটি টাকা । এটা 2025-26 এর রবি মরশুমের বাজেট চাহিদার তুলনায় প্রায় 24,417.73 কোটি টাকা বেশি । তিনি জানান, 2025-26 এর রবি মরশুমের জন্য বাজেট ছিল 37,952.29 কোটি টাকা ।
বাস্তবায়নের কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা
কৃষকদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে পি অ্যান্ড কে সার (এর মধ্যে ডিএপি এবং এনপিকেএস গ্রেডের সার অন্তর্ভুক্ত) সহজলভ্য করার লক্ষ্যে, রবি মরসুম 2026-27-এর জন্য অনুমোদিত হার অনুযায়ী ভর্তুকি প্রদান করা হবে ।
পিঅ্যান্ডকে সার পাওয়া যাবে কীভাবে?
সরকার সার উৎপাদনকারী ও আমদানিকারকদের মাধ্যমে ডিএপি-সহ মোট 28টি গ্রেডের পি অ্যান্ড কে সার কৃষকদের কাছে ভর্তুকি মূল্যে পৌঁছে দিচ্ছে । পি অ্যান্ড কে সারের ওপর এই ভর্তুকি 2010-এর 1 এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়া ‘এনবিএস’ স্কিমের আওতায় পরিচালিত হয় । কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে, সরকার কৃষকদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে পিঅ্যান্ডকে সারের যোগান নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।
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