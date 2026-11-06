স্ত্রী-সহ শ্বশুরবাড়ির 7 সদস্যকে শিলনোড়া দিয়ে খুন ! গ্রেফতার ক্যাব চালক

স্ত্রী-সহ শ্বশুরবাড়ির 7 সদস্যকে শিলনোড়া দিয়ে খুন ! গ্রেফতার ক্যাব চালক
Bengaluru Serial Murder by Cab Driver: ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার পিছনের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করছে পুলিশ ৷
Published : November 6, 2026 at 8:48 AM IST
বেঙ্গালুরু, 6 নভেম্বর: স্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের শিলনোড়া দিয়ে আঘাত করে খুন ! চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ক্যাব চালকের বিরুদ্ধে ৷ নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুতে ৷
খুনের দু'দিন পর প্রকাশ্যে আসে ঘটনা ৷ অভিযুক্ত ইন্দুশেখরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । মৃতরা হলেন—শ্রীরামপুরার বাসিন্দা রূপাবতী (ইন্দুশেখরের শাশুড়ি), তাঁর মেয়ে সুনীতা (অভিযুক্তের স্ত্রী), দুই ছেলে শিবকুমার ও শঙ্কর, দুই পুত্রবধূ দিব্যা ও নলিনী এবং নাতি পুনীত ।
প্রায় দু'দশক আগে সুনীতাকে বিয়ে করেছিলেন ইন্দুশেখর । তাঁরা রাজাজিনগরের ভাষ্যম সার্কেলের কাছে থাকতেন । শুরুতে তাঁদের দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক থাকলেও, ইদানীং পারিবারিক বিষয় নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল ।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, ইন্দুশেখর প্রায়ই স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতেন । পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি । স্ত্রী সুনীতার সঙ্গে তাঁর মা ও ভাইদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইন্দুশেখরের পছন্দ ছিল না । আর তাই সুনীতার ঘনঘন বাপের বাড়ি যাতায়াতের উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন ইন্দুশেখর । কিন্তু সুনীতা তাঁর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি । এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে স্ত্রীর প্রতি ক্ষোভ পুষে রাখা ইন্দুশেখর নিজের জীবনের সব সমস্যার জন্য স্ত্রীর পরিবারকেই দায়ী করেন এবং তাঁদের হত্যার পরিকল্পনা করেন বলে মনে করছে পুলিশ ।
তদন্তকারীদের অনুমান, প্রথমে স্ত্রী সুনীতার মাথায় শিল-নোড়া দিয়ে আঘাত করে তাঁকে হত্যা করেন । এরপর গাড়িতে করে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে নন্দী হিলসে ফেলে দেন । সুনীতা নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি যাতে কেউ সন্দেহ না করে, সেজন্য তিনি প্রতিবেশীদের কাছে মিথ্যা বলেন যে, সুনীতা বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে । এছাড়া, সুনীতার মোবাইল ফোনটিও তিনি বন্ধ করে রাখেন, যাতে তাঁকে ফোনে পাওয়া না যায় ।
পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপে, স্ত্রীর দুই ভাই—শিবকুমার ও শঙ্করকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান ইন্দুশেখর । সেখানে মদ্যপানের আসর চলাকালীন তিনি শিল-নোড়া দিয়ে আঘাত করে তাঁদের দু'জনকেও হত্যা করেন ।
তারপর নলিনী (শঙ্করের স্ত্রী) ও দিব্যাকে (শিবকুমারের স্ত্রী) খুন করেন ইন্দুশেখর । এখানেই শেষ নয়, শাশুড়ি রূপাবতী এবং শঙ্করের ছেলে পুনীতকেও হত্যা করেন অভিযুক্ত । এরপর দেহগুলোকে এক জায়গায় না রেখে বিভিন্ন স্থানে ফেলে দেয় ।
পুলিশ জানায়, হত্যাকাণ্ডের পর অভিযুক্ত বাড়ির রক্তের দাগ পরিষ্কার করে এবং শিল-নোড়াটি রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে ফেলে ৷ এদিকে মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন নলিনীর মা । এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করলে একের পর এক হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ ঘটনা সামনে আসে । গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত ইন্দুশেখর ৷ অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বস্তু—যার মধ্যে মৃতদেহ বহনের জন্য ব্যবহৃত গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ ।
ইন্দুশেখরের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নন্দী হিলস-সহ বিভিন্ন স্থানে নিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায় । কয়েক ঘণ্টা তল্লাশির পর পুনীতের মৃতদেহ উদ্ধার হয় । অন্য ছয় জনের দেহ কোথায় ফেলা হয়েছে, তা খুঁজে বের করতে এখনও অভিযান চলছে ।
দেহগুলি উদ্ধারের জন্য নর্থ ডিভিশনের তিনজন সহকারী পুলিশ কমিশনারের (এসিপি) নেতৃত্বে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে । অপরাধের স্থান, মৃতদেহ পরিবহনের রাস্তা এবং প্রমাণ নষ্ট করার জন্য অভিযুক্তের নেওয়া পদক্ষেপগুলো নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে বলে পুলিশ কর্তারা আধিকারিকরা জানিয়েছেন ।