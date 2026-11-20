বক্সারে কার-বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত 6 ! নিহতদের মধ্যে 5 জনই উত্তরপ্রদেশের
Buxar Road Accident: কী কারণে এই ভয়াবহ সংঘর্ষ, গাড়ি ও বাইকের গতি কতটা ছিল এবং রাস্তার পরিস্থিতি কেমন ছিল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ।
Published : November 20, 2026 at 11:20 AM IST
বক্সার, 20 নভেম্বর: বিহারের বক্সারে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা । বৃহস্পতিবার রাতে রাজপুর থানার অন্তর্গত সোনপা গ্রামের কাছে একটি গাড়ি ও মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল 6 যুবকের । নিহতদের মধ্যে 5 জন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা । দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও 2 জন । তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে । সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল, দুমড়েমুচড়ে যায় গাড়িটি । দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক ও হাহাকার ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, উত্তরপ্রদেশের গহমর থানা এলাকার ভতউরা গ্রামের 5 যুবক একটি গাড়িতে চেপে রামগড়-মোহনিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন । সেই সময় সোনপা গ্রামের দিক থেকে 3 যুবক একটি মোটরবাইকে চেপে মূল রাস্তায় ওঠেন । আচমকাই গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় । ধাক্কার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে গাড়িটি কার্যত দুমড়ে-মুচড়ে যায় । ছিটকে পড়েন আরোহীরাও ।
নিহতদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের 5 যুবক
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মৃতদের মধ্যে রয়েছেন উত্তরপ্রদেশের গহমর থানা এলাকার ভতউরা গ্রামের ইরফান আনসারি (25), আরবাজ আনসারি (20) এবং বাদল কুমার (30) । বাইকে থাকা তিন যুবকেরও মৃত্যু হয়েছে । তাঁদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের উতরৌলি গ্রামের অরুণ কুমার রাজভর (21), রাজপুর থানার সৌরি গ্রামের শুভম কুমার এবং সিকরৌল গ্রামের শিবম কুমার (18) রয়েছেন ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অরুণ আগে থেকেই সোনপা গ্রামে আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিলেন । কী কারণে এবং কীভাবে ওই তিন যুবক বাইকে করে মূল রাস্তায় উঠেছিলেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
স্থানীয়দের বক্তব্য, গাড়িতে 5 জন এবং বাইকে 3 জন ছিলেন । দুর্ঘটনার পর প্রথমে ঘটনাস্থলেই 4 জনের মৃত্যু হয় । বাকি 4 জনকে দ্রুত উদ্ধার করে বক্সার সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তাঁদের মধ্যে দু'জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা । কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও 2 যুবকের মৃত্যু হয় । ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 6 । বাকি দু'জনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক ।
রাজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নিবাস কুমার জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল । আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয় । তাঁদের শারীরিক অবস্থা এবং দুর্ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার পরই আরও স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন তিনি । কী কারণে এই ভয়াবহ সংঘর্ষ, গাড়ি ও বাইকের গতি কতটা ছিল এবং রাস্তার পরিস্থিতি কেমন ছিল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ । এক রাতের এই দুর্ঘটনায় দুই পরিবারের পাশাপাশি শোকের ছায়া নেমে এসেছে দুই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যেও ।