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কচ্ছের পাক-সীমান্তে উদ্ধার শতাধিক কঙ্কাল, 'অজানা' প্রাচীন বসতি নিয়ে শুরু গবেষণা

কচ্ছের পাকিস্তান সীমান্তের কাছে গ্রামের সন্ধান মিলেছে ৷ তা প্রায় শতবর্ষ পুরনো ৷ প্রাচীন বসতি নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণা শুরু ৷

PAKISTAN BORDER IN KUTCH
পাকিস্তান সীমান্তে উদ্ধার শতাধিক কঙ্কাল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2026 at 6:22 PM IST

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ভুজ (গুজরাত), 9 অগস্ট: সামনে এল কচ্ছের ইতিহাস। পাকিস্তান সীমান্তের কাছে একটি প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কার করলেন প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষকরা ৷ কচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি যৌথ গবেষণায় মানুষের কঙ্কাল, মাটির পাত্র এবং পোড়ামাটির জিনিসপত্র-সহ অসংখ্য প্রাচীন নিদর্শন সেখানে মিলেছে।

এই আবিষ্কার কচ্ছের প্রাচীন ইতিহাসকে জানান দিচ্ছে। গবেষকরা প্রায় 2 একর জমি খনন করেছেন, যা গত ছয় মাস ধরে চলছে। গবেষণা দলটির নেতৃত্বে রয়েছেন কচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গৌরব চৌহান।

পাকিস্তান সীমান্তে উদ্ধার শতাধিক কঙ্কাল (ইটিভি ভারত)

চলছে গবেষণা

কচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং গবেষণা দলের প্রধান গৌরব চৌহান বলেন, "এই জায়গাটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ছিল। অক্সফোর্ড দলের সঙ্গে আমরা যখন এখানে জরিপ (কোনও ভূখণ্ডের সীমানা, আয়তন, অবস্থান এবং আইনগত মালিকানা নির্ধারণ করার বৈজ্ঞানিক ও আইনি প্রক্রিয়া চালাই, তখন মাটির স্তরে মানব বসতির স্পষ্ট প্রমাণ পাই। এই বসতিটি কচ্ছের অন্যতম প্রাচীন বসতি হতে পারে। খেলনা (উটের) এবং তামার মুদ্রার আবিষ্কার স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে এই বসতিটি একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। আর এই একই দিকে মুখ করে থাকা কঙ্কাল এবং সমাধিস্থ করার পদ্ধতিও অনন্য। আমরা এখন এই নিয়ে আরও গবেষণা করব।"

PAKISTAN BORDER IN KUTCH
গবেষকরা প্রায় 2 একর জমি খনন করেছেন (ইটিভি ভারত)

100টিরও বেশি কঙ্কালের সন্ধান

গবেষকরা এখানে 100টিরও বেশি মানুষের কঙ্কাল খুঁজে পেয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল- সমস্ত কঙ্কাল একই দিকে মুখ করে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এই প্রথা অনেক আগের অর্থাৎ প্রাচীন সভ্যতার আভাস দেয় এমন অনেক জিনিস পাওয়া গিয়েছে।

এছাড়াও, পোড়ামাটির মূর্তি, দৈনন্দিন ব্যবহারের মাটির পাত্র, তেলের প্রদীপ, তামার মুদ্রা এবং উটের খেলনার মতো জিনিসও পাওয়া গিয়েছে। এই নিদর্শনগুলি থেকে বোঝা যায় যে এখানকার মানুষ বাণিজ্য ও কারুকার্য শিল্পে দক্ষ ছিলেন।

PAKISTAN BORDER IN KUTCH
প্রাচীন বসতি নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণা শুরু (ইটিভি ভারত)

গবেষকরা কী মনে করেন ?

গবেষকরা মনে করেন, এই এলাকাটি একসময় নদীর তীরে অবস্থিত ছিল ৷ সেইসঙ্গে সমৃদ্ধ শহরও ছিল বটে। এও বলা হয় যে সিন্ধু নদী সম্ভবত এই অঞ্চল দিয়ে বয়ে যেত। ঐতিহাসিকদের মতে, 1819 সালের একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর নদীর গতিপথ বদলে যায়। এর ফলে পুরো শহরটি বালির নীচে চাপা পড়ে যায় এবং পরে এই ধ্বংসাবশেষগুলি পাওয়া যাচ্ছে ৷

PAKISTAN BORDER IN KUTCH
প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষ (ইটিভি ভারত)

এই ধ্বংসাবশেষগুলির এখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কালনির্ণয় এবং কার্বন পরীক্ষা করা হবে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ (এএসআই)-এর অনুমোদন পাওয়ার পর এখানে বৃহত্তর পরিসরে খননকার্য চালানো হবে।

PAKISTAN BORDER IN KUTCH
প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষ (ইটিভি ভারত)

আরও গবেষণার প্রয়োজন

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি এই বসতিটি সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে প্রমাণিত হয়, তবে কচ্ছের ইতিহাস 5000 বছরেরও বেশি পুরনো বলে প্রমাণিত হবে। এই আবিষ্কারটি শুধু কচ্ছেরই নয়, সমগ্র ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য পথ এবং ভূগোল বুঝতে অত্যন্ত সাহায্য করবে ৷

TAGGED:

কচ্ছের পাকিস্তান সীমান্ত
কচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়
BURIED VILLAGE IN KUTCH GUJARAT
ARCHAEOLOGISTS AND RESEARCHERS
PAKISTAN BORDER IN KUTCH

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