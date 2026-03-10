রাস্তায় জল খেয়ে অজ্ঞান, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ

রাস্তায় জল খেয়ে অজ্ঞান, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ
অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষা দিয়ে ফিরছিল নাবালিকা ৷ রাস্তায় দেওয়া জল খেয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ে সে ৷ বান্ধবীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে দু'জন ৷
Published : March 10, 2026 at 5:14 PM IST
বুন্দি(রাজস্থান), 10 মার্চ: পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী ৷ রাজস্থানের বুন্দি জেলার কাপ্রেন থানা এলাকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা দুই যুবক তাকে কাছে ডাকে ৷ মেয়েটি কাছে যেতেই তাকে জল খেতে দেয় ৷ জলপান করেই নাবালিকা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ৷ এরপর মেয়েটির যখন হুঁশ ফেরে দেখে স্কুল থেকে 800 মিটার দূরে সে পড়ে রয়েছে ৷ মেয়েটিকে ওই অবস্থায় দেখে এক পথচলতি লোক চিনতে পেরে তার দিদার বাড়িতে পৌঁছে দেয় ৷ তারপর মেয়েটির বাবা পুলিশের দ্বারস্থ হয় ও গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন ৷
গত 27 ফেব্রুয়ারির ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করে ৷ সোমবার দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷ সিসিটিভি ফুটেজই ধরিয়ে দেয় অভিযুক্তদের ৷ কাপ্রেন থানার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উমা শর্মা এবং ডেপুটি পুলিশ সুপার অশোক যোশীর নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয় ৷ পুলিশ সুপার রাজেন্দ্র কুমার মীনা জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷ সোমবার দু'জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ ধৃতরা হল- অশোক কুমার মীনা (24) এবং বিকাশ কুমার ওরফে বিকাশ সুমন (23)। এরা দু'জনে বন্ধু ৷
মেয়েটি পুলিশের কাছে অভিযোগ করে, একজন যুবক তাকে জল দেওয়ার পর সে অজ্ঞান হয়ে যায় ৷ কয়েক ঘণ্টা পরে তার জ্ঞান ফেরার পর দেখে সে স্কুল থেকে প্রায় 800 মিটার দূরে একটি বাইপাস রোডে পড়ে রয়েছে ৷ তারপর এক পরিচিত ব্যক্তি দিদার বাড়িতে তাকে পৌঁছে দেয় ৷ পুলিশি তদন্তে জেলা পুলিশ সুপার অভিযুক্তদের ধরিয়ে দিতে পারলে 10 টাকা নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন ৷
পুলিশ আধিকারিক ভগবান সহায় জানিয়েছেন, পুলিশ ওই ঘটনাস্থলের এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরা খতিয়ে দেখে ৷ তাতে দেখা যায়, স্কুলের কাছ থেকে এক যুবক মেয়েটিকে বাইকে করে নিয়ে যাচ্ছে । বাইকের নম্বরটি ট্র্যাক করা হয় ৷ তারপরই অভিযুক্তদের সন্ধান মেলে ৷ 28 ফেব্রুয়ারি কোটার জেকে লন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় নাবালিকাকে ৷ নির্যাতিতা পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়েছে ৷ আদালতেও নির্যাতিতা অভিযুক্তদের চিহ্নিত করেছে ৷ ইন্সপেক্টর জেনারেল জানিয়েছেন, অশোক কুমার মীনা এবং বিকাশ কুমার সুমন উভয়ের শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে ৷ তার থেকে স্পষ্ট দু'জনেই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ৷