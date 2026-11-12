কিশ্তওয়ারে নিখোঁজ দুই স্পেশাল পুলিশ অফিসারের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার, জঙ্গিদের হাত দেখছে বাহিনী
Bullet-Riddled Bodies Of 2 Missing SPOs: নিহত পুলিশকর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়নি ৷ ফলে এই ঘটনার পিছনে জঙ্গিদের যুক্ত থাকার সন্দেহ বাড়ছে ৷
Published : November 12, 2026 at 11:15 AM IST
জম্মু, 12 নভেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের কিশ্তওয়ার জেলার দুর্গম দাচ্ছান অঞ্চল থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন দুই স্পেশাল পুলিশ অফিসার ৷ একদিন পর বৃহস্পতিবার ভোরে তাঁদের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন।
তবে, নিহত পুলিশকর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ ফলে এই ঘটনার পিছনে জঙ্গিদের যুক্ত থাকার সন্দেহ বাড়ছে ৷ নিহত দু'জন ববি চাঁদ (57) এবং রশপাল কুমারকে (45) শনাক্ত করা হয়েছে।
Kishtwar, Jammu and Kashmir: A massive search operation has been launched across Kishtwar district after two Special Police Officers (SPOs) went missing in the Dherna forest area of Marwah during a search operation. Kishtwar Police and the Indian Army have intensified security… pic.twitter.com/fV3uAg20u9— IANS (@ians_india) November 12, 2026
তাঁরা দাচ্ছানের কিয়ার গ্রামে স্থানীয় পুলিশের স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপে (এসওজি) কর্মরত ছিলেন এবং বুধবার ক্যাম্প থেকে ধরনা-মারওয়াহ-এর একটি সেনা পোস্টে যাওয়ার সময় নিখোঁজ হয়ে যান। পার্বত্য জেলার দুর্গম দাচ্ছান-মারওয়াহ অঞ্চল থেকে তাঁরা নিখোঁজ হয়েছিলেন। সূত্রের খবর, ওই দুই কর্মী এলাকায় নিরাপত্তা ও টহলদারির দায়িত্বে ছিলেন।
দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় সিআরপিএফ-এর একটি আউটপোস্টে বুধবার হামলার ঘটনার পরই এই নিখোঁজ ও হত্যার ঘটনাটি সামনে এল। সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীরা ওই আউটপোস্ট লক্ষ্য করে গুলি চালালে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) তিনজন কর্মী আহত হন।
দুপুর 2টো 15 মিনিট নাগাদ হামলাকারীরা সিআরপিএফ এর 46 ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজে ভেশো উৎসবে যোগ দেওয়ার নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘণ্টা আগেই এই হামলা চালানো হয়।
আধিকারিকরা জানিয়েছেন, যাত্রাপথে ওই দুই কর্মীর নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা ইউনিটগুলিকে সতর্ক করা হয়। খবর পেয়ে নিরাপত্তা বাহিনী এবং পুলিশের দলগুলি ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করে। তাঁদের অবস্থান নিশ্চিত করা এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দুর্গম ও পার্বত্য বনাঞ্চল সহ আশেপাশের এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা দল মোতায়েন করা হয়।
দুর্গম বনাঞ্চল এবং বন্ধুর ভূখণ্ডে নজরদারি চালাতে ড্রোনও ব্যবহার করা হচ্ছিল, পাশাপাশি সম্ভাব্য গতিবিধি শনাক্ত করতে বাহিনীকে সাহায্য করে স্নিফার ডগ। কিশ্তওয়ারের দুর্গম ও বনাঞ্চল অধ্যুষিত এলাকা থেকে জঙ্গিদের নির্মূল করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা অভিযান চলতে থাকে ৷ ধারাবাহিক জঙ্গি-দমন অভিযানে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী নিহত হওয়ায় জেলায় তাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে ৷
Kishtwar, Jammu and Kashmir: A search operation is underway after two Special Police Officers (SPOs), identified as Rishipal and Bobby Chand, went missing while on patrol in the Inderwan area of Upper Ridge Deharna https://t.co/U7EgMpoAGZ pic.twitter.com/lIaXc1utej— IANS (@ians_india) November 11, 2026
তা সত্ত্বেও দুর্গম ভূখণ্ড এবং বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল নিরাপত্তা সংস্থাগুলির অভিযানের ক্ষেত্রে এখনও বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই জেলায় নিরাপত্তা কর্মী এবং সন্ত্রাসবাদী-উভয় পক্ষেরই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2026 সালে সন্ত্রাস-সম্পর্কিত ঘটনায় চারজন সন্ত্রাসবাদী এবং একজন সেনা জওয়ান সহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। 2025 সালে এই সংখ্যা ছিল চার, যার মধ্যে তিনজন সন্ত্রাসবাদী এবং একজন সেনা জওয়ান ছিলেন। 2024 সালে তিনজন নিরাপত্তা কর্মী এবং দু'জন সাধারণ নাগরিক প্রাণ হারিয়েছিলেন।