এনকাউন্টারে খতম ছোটা শাকিলের সঙ্গী গ্যাংস্টার নাসিম দুরানি
gangster naseem durrani killed: উত্তরপ্রদেশ-দিল্লিতে নাসিমের বিরুদ্ধে 25-টির বেশি মামলা নথিভুক্ত রয়েছে ৷ যার মধ্যে চারটি খুন, খুনের চেষ্টা এবং তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে।
Published : November 20, 2026 at 11:58 AM IST
বুলন্দশহর, 20 নভেম্বর: এনকাউন্টারে হত মোস্ট ওয়ান্টেড গ্যাংস্টার নাসিম দুরানি ৷ নয়ডা এসটিএফ, উত্তরপ্রদেশ এসটিএফ এবং দিল্লি ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি যৌথ অভিযানে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে দুরানির। এনকাউন্টার বুলন্দশহরের সিকান্দরাবাদ থানা এলাকায় এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটে। আগেই নাসিম দুরানির মাথার উপর 50 হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।
উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লিতে নাসিমের বিরুদ্ধে 25টিরও বেশি মামলা নথিভুক্ত রয়েছে ৷ যার মধ্যে চারটি খুনের মামলা, খুনের চেষ্টার মামলা এবং তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি দিল্লির সোনিয়া বিহারে মন্ত্রী কপিল মিশ্রের অফিসের বাইরে এক যুবককে খুন করার অভিযোগও ওঠে নাসিম দুরানির বিরুদ্ধে ৷ এরপরই নড়েচড়ে বসে দুই রাজ্যের পুলিশ ৷ শেষে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে দুরানির ৷
উল্লেখ্য, দিল্লির সোনিয়া বিহারে মন্ত্রী কপিল মিশ্রের অফিসের বাইরে সমীর নামে এক যুবককে খুন করা হয়েছিল। অভিযুক্ত 15 থেকে 20 রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল বলে দাবি। এই ঘটনায় নাসিম দুরানির নাম সামনে আসে। এরপর নয়ডা এসটিএফ এবং দিল্লি পুলিশ নাসিম দুরানির খোঁজে জোরদার তল্লাশি অভিযান শুরু করে ৷ নয়ডা এসটিএফ-এর অতিরিক্ত এসপি রাজকুমার মিশ্র জানান, পুলিশ গোপন সূত্রের কাছ থেকে খবর পান, নাসিম এই শহরেই লুকিয়ে আছে। এরপর দুই রাজ্যের পুলিশের একটি যৌথ দল বুলন্দশহরের সিকান্দারাবাদ থানা এলাকা ঘিরে ফেলে।
জানা গিয়েছে, পুলিশ ঘিরে নিয়েছে খবর পেয়েই পুলিশের উপর গুলি চালায় দুরানি। পাল্টা গুলি চালায় পুলিশও ৷ তাতেই গুলিবিদ্ধ হয় নাসিম। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নাসিম দুররানি আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন ছোটা শাকিলের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখত বলে খবর।
জানা যায়, 2016-17 সালে ছোটা শাকিল তিহার জেলে বন্দি থাকা ছোটা রাজনকে খুনের জন্য নাসিমকে কাজে লাগিয়েছিল। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত লেখক তারিক ফতেহকে হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্যও সে অভিযুক্ত ছিল। গত ছয় মাসে নাসিম দিল্লির খাজুরি খাস এলাকায় দু'টি চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা ঘটিয়েছিল।