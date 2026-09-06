দিল্লিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বহুতল ! ধ্বংসস্তূপে আটকে বহু পড়ুয়া, চলছে উদ্ধারকাজ

দিল্লিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বহুতল ! ধ্বংসস্তূপে আটকে বহু পড়ুয়া, চলছে উদ্ধারকাজ
স্থানীয়দের দাবি, ওই বাড়িতে পিজি-তে থেকে পড়াশোনা করতেন বেশ কয়েক জন ছাত্রছাত্রী । তাঁদেরও কয়েক জন ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকতে পারেন ।
Published : September 6, 2026 at 5:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 সেপ্টেম্বর: রবিবার দুপুরে রাজধানী দিল্লিতে আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বহুতল । দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকার ঘটনায় মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও বেশ কয়েক জন আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা । তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পড়ুয়াও রয়েছে বলে খবর ৷ ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক জনকে উদ্ধার করা হয়েছে । খবর পেয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ ।
দিল্লি দমকল সূত্রে খবর, রবিবার দুপুর 1টা 30 মিনিট নাগাদ বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর আসে । দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক দল । পরে সেখানে যায় দিল্লি পুলিশও । ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ভিতরে আটকে থাকা মানুষজনকে বের করে আনার চেষ্টা চলছে ।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত । তিনি জানান, দিল্লি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (DDMA), এনডিআরএফ, দমকল, দিল্লি পুলিশ, পুরসভা (MCD), ক্যাটস এবং সিভিল ডিফেন্সের দল একসঙ্গে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে । বিপদ এড়াতে পাশের একটি বাড়িও খালি করে দেওয়া হয়েছে ।
বাড়িটি সংস্কারের কাজ চলছিল এবং সেখানে শ্রমিকেরা কাজ করছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে । আচমকা বাড়িটি ভেঙে পড়ায় তাঁদের কয়েক জন ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছেন বলে আশঙ্কা । স্থানীয়দের দাবি, ওই বাড়িতে পিজি-তে থেকে পড়াশোনা করতেন বেশ কয়েক জন ছাত্রছাত্রী । তাঁদেরও কয়েক জন ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকতে পারেন ।
ঘটনার ভয়াবহতা আরও বাড়িয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান । এক দোকানদার জানান, আচমকা এমন শব্দ হয়েছিল, যেন ভূমিকম্প হচ্ছে । বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি দেখেন, গোটা বাড়িটি ভেঙে পড়েছে ! তাঁর দাবি, কয়েক জনকে উদ্ধার করা হয়েছে । চারটি শিশুকেও জীবিত অবস্থায় বের করে আনা হয়েছে বলে জানান তিনি । এখনও ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বলেও দাবি প্রত্যক্ষদর্শীর ।
ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিজেপি বিধায়ক অনিল শর্মাও জানান, ওই বাড়িতে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা পড়ুয়ারা পিজি-তে থাকতেন । ঠিক কত জন ছাত্র ভিতরে আটকে রয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তবে কয়েক জন পড়ুয়া ধ্বংসস্তূপের নীচে রয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন । তাঁর কথায়, উদ্ধারকারী দলের কাছে ভিতর থেকে ফোনও আসছে ।
দিল্লির মন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা জানান, আটকে পড়া প্রত্যেককে নিরাপদে উদ্ধারের জন্য সব ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে । একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ।
বাড়িটি কেন ভেঙে পড়ল, নির্মাণ বা সংস্কারের কাজে কোনও নিয়ম ভাঙা হয়েছিল কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় । আপাতত একটাই লক্ষ্য, ধ্বংসস্তূপের নীচে জীবিত কেউ থাকলে যত দ্রুত সম্ভব তাঁকে উদ্ধার করা । সময় যত গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে উৎকণ্ঠা ।