মহিষের তাড়ায় পালিয়ে গেল বাঘিনী, বান্ধবগড়ে মালিকের প্রাণ বাঁচাল পোষ্য

মহিষের তাড়ায় পালিয়ে গেল বাঘিনী, বান্ধবগড়ে মালিকের প্রাণ বাঁচাল পোষ্য
মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভের কোর এরিয়ায় রামনরেশ সিং নামে এক যুবক বাঘিনীর আক্রমণের মুখে পড়েন ৷ তাঁর পোষা দু’টি মহিষের তৎপরতায় প্রাণ বেঁচেছেন রামনরেশ ৷
By PTI
Published : August 13, 2026 at 4:32 PM IST
উমারিয়া (মধ্যপ্রদেশ), 13 অগস্ট: রাখে হরি, মারে কে ! এই কথাই যেন সত্যি হল মধ্যপ্রদেশের রামনরেশ সিং-এর জীবনে ৷ গভীর জঙ্গলে বাঘের আক্রমণের মুখে পড়েও বেঁচে ফিরে এলেন তিনি ৷ রামনরেশকে এ যাত্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে টেনে এনেছে তাঁরই পোষা দু’টি মহিষ ৷
ঘটনাটি ঠিক কী ?
বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় জঙ্গলের কোর এরিয়ায় একটি ঢালু জায়গায় এক ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন বনকর্মীরা ৷ ওই ব্যক্তির এক হাত ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল ৷ বনকর্মীরা ওই ব্যক্তির রক্তাক্ত হাতে কাপড় বেঁধে সেখান থেকে নিয়ে আসেন ৷
তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে ৷ ভর্তির সময় ওই ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন ছিলেন ৷ পরে জ্ঞান ফিরলে জানা যায় যে, ওই ব্যক্তির নাম রামনরেশ সিং ৷ বছর 36-এর ওই যুবক বুধবার তাঁর পোষা দু’টি মহিষের খোঁজে গভীর জঙ্গলে গিয়েছিলেন ৷ রামনরেশ সিং-এর দাবি, হঠাৎই একটি বাঘিনী ও তার শাবকের মুখোমুখি পড়েন তিনি । বাঘিনীটি রামনরেশের উপর আক্রমণ করে ৷ সেই আক্রমণে তাঁর হাত জখম হয় । তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়ার আগেই মহিষগুলো দ্রুত ছুটে আসে ৷ বাঘিনীটিকে তাড়িয়ে বনের গভীরে ফেরত পাঠায় ৷
রামনরেশ বলেন, ‘‘বাঘিনীটি আমাকে চেপে ধরেছিল ৷ আশঙ্কা হচ্ছিল যে টেনে নিয়ে চলে যাবে । আমি ভেবেছিলাম আমার জীবন বুঝি শেষই হয়ে গেল । মহিষগুলো আমাকে না বাঁচালে বাঘিনীটি আমাকে টেনে নিয়ে চলে যেত । আমার মহিষগুলোই আমাকে বাঁচিয়েছে । মহিষ দু’টি না থাকলে আমি হয়তো বাঁচতাম না ৷’’
কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে কি তিনি সত্যিই বাঘের আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন ? এই বিষয়ের প্রমাণ মিলেছে বন দফতরের আধিকারিকের কথায় ৷ বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভের (বিটিআর) ফিল্ড ডিরেক্টর অনুপম সহায় জানান, বুধবার রিজার্ভের পানপাথা কোর এলাকায় গবাদি পশু খুঁজতে গিয়ে রামনারেশ সিং নামের ওই ব্যক্তি বাঘিনীর আক্রমণের শিকার হন । রামনরেশকে অবিলম্বে মানপুরের সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । তাঁর শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক ৷
তিনি আরও জানান, বন দফতর রামনরেশ সিং-কে তিন হাজার টাকার তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেছে । ঘটনাটির পর ওই এলাকায় নজরদারি জোরদার করা হয়েছে ।