মোষ তুমি কার ! মালিক নির্ধারণে DNA টেস্টের নির্দেশ
গয়ায় একটি মোষের মালিকানা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদের জেরে ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজি) ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন ।
Published : August 26, 2026 at 4:11 PM IST
গয়া, 26 অগস্ট: মোষ নিয়ে দ্বন্দ্বে দুই ব্যক্তি ৷ পোষ্যর আসল মালিক নির্ধারণে ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দিলেন খোদ আইজি ৷ তিনি গ্রামীণ পুলিশ সুপারকে (এসপি) এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পরেই মোষটিকে তার প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হবে । ততদিন পর্যন্ত পোষ্যটি পুলিশি হেফাজতে থাকবে ।
গয়া জেলার আটারি থানা এলাকার সেউতারের বাসিন্দা সুরজ যাদবের মোষটি হারিয়ে যায় ৷ বাড়ির দোরগোড়া থেকে পোষ্য উধাও হয়ে যাওয়ায় পুরো পরিবার চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং ব্যাপক খোঁজাখুঁজি শুরু করে ৷ ইতিমধ্যে, তাঁরা জানতে পারেন হারানো মোষটি প্রকাশ মাঞ্জির নৌরঙা টোলির বাড়িতে বাঁধা।
খবর পেয়ে প্রকাশের বাড়িতে গিয়ে মোষটিকে নিজের বলে দাবি করে বাড়িতে নিয়ে আসেন সুরজ । এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে প্রকাশ থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে মোষটিকে নিজের বলে দাবি করেন ।
এরপর আটারি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অজয় কুমার থানায় তলব করেন সুরজকে । জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ মোষটিকে থানায় নিয়ে আসে এবং সেখানে দু'দিন আটকে রাখা হয় ৷ পুলিশ মোষটিকে থানায় নিয়ে আসার পর সুরজ যাদবের সমর্থকরা ক্ষিপ্ত হয়ে হট্টগোল শুরু করেন ।
ইতিমধ্যে, একজন সাংবাদিক পুলিশকে প্রশ্ন করেন, তাঁরা কীসের ভিত্তিতে মোষটিকে থানায় নিয়ে এসেছেন । এরপরে, স্টেশন ইন-চার্জ মোষটি সুরজ যাদবের হাতে তুলে দেন । প্রকাশ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পেরে সুরজের বিরুদ্ধে একটি এসসি/এসটি মামলা দায়ের করেন ।
বিতর্কটি এমন পর্যায়ে পৌঁছয়, আটারির প্রাক্তন আরজেডি বিধায়ক অজয় যাদব ওরফে রঞ্জিত যাদব মগধের আইজি বিকাশ বৈভবের কাছে যান । তিনি এই বিষয়ে আইজির কাছে একটি আবেদন জমা দেন । প্রাক্তন বিধায়ককে তদন্তের আশ্বাস দেন আইজি । এরপর লোকজন শান্ত হন এবং বাড়ি ফিরে যান ।
প্রাক্তন বিধায়ক জানান, আটারি স্টেশন ইনচার্জ অতীতেও বিতর্কে জড়িয়েছেন । সুরজ যাদবের বিরুদ্ধে যেভাবে মামলা করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভুল । তাই থানা ইনচার্জের বিরুদ্ধেও তদন্ত করা প্রয়োজন ৷
আরজেডির প্রাক্তন বিধায়ক অজয় ইটিভি ভারতকে বলেন, "সুরজ যাদব খুবই গরিব । তিনি মামলা লড়বেন, নাকি পরিবারকে ভরণপোষণ দেবেন ? মহিষ বিবাদ নিয়ে এসসি/এসটি মামলা করা হয়েছে । এখন মামলা লড়তে যে টাকা খরচ হবে, তা দিয়ে ওই গরিব মানুষটি আরেকটি মহিষ কিনতে পারবেন । থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে প্রশ্ন করা সাংবাদিকের বিরুদ্ধেও মামলা করা হয়েছে ।"
সোমবার, এইচএএম পার্টির জাতীয় মুখপাত্র শ্যাম সুন্দর শরণও এই বিষয়ে আইজি বিকাশ বৈভবের সঙ্গে দেখা করেন । শ্যাম সুন্দর শরণের মতে, মোষটির প্রকৃত মালিককে শনাক্ত করতে আইজি ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন । এই বিষয়ে এইচএএম পার্টির পক্ষ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ।
মগধ রেঞ্জের আইজি বিকাশ বৈভব বলেন, "আটারিতে একটি মোষ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন বিবাদ চলছে । উভয় পক্ষই মোষটির উপর নিজেদের দাবি জানাচ্ছে । তাই, প্রকৃত মালিককে শনাক্ত করার জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে ।"