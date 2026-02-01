ETV Bharat / bharat

পর্যটনে বিশেষ নজর, বাজেটে মন্দির শহর-ট্রেকিং রুটে একগুচ্ছ ঘোষণা সীতারামনের

দেশের মন্দির শহরগুলির ক্ষেত্রেও একাধিক উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী ৷ উত্তর-পূর্ব রাজ্যে তৈরি হবে পাঁচটি পর্যটন হাব ৷

পর্যটনে বিশেষ নজর বাজেটে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 1, 2026 at 6:43 PM IST

নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: চলতি অর্থ বছরের বাজেটেও পর্যটনকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৷ পর্যটন খাতে এবার বাজেটে 15 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ 2026-27 অর্থবর্ষে পর্যটনখাতে বিপ্লব আনতে নতুন ট্রেকিং রুট, বিশেষ পর্যটন সার্কিট এবং কম খরচে বিদেশ ভ্রমণের মতো একাধিক ঘোষণা করেছেন সীতারমন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটনকে আরও সহজ, সুলভ এবং আকর্ষণীয় করে তুলতেই কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ।

রবিবার বাজেটে নির্মলা সীতারামন জানান, দেশের বর্তমান ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজিকে আপগ্রেড করে তৈরি হবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হসপিটালিটি । এই প্রতিষ্ঠান হবে শিল্প, শিক্ষা ও সরকারের মধ্যে কার্যত সেতুবন্ধ । পর্যটন হাবগুলিতে গাইড ট্রেনিংয়ের জন্য একটি পাইলট স্কিমও ঘোষণা করেন সীতারামন ৷ যা ভবিষ্যতে সারা দেশে সম্প্রসারিত হতে পারে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, দেশের মন্দির শহরগুলির ক্ষেত্রেও একাধিক উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী ৷ ভারতের প্রধান মন্দির শহরগুলির মধ্যে রয়েছে উত্তর প্রদেশের বারাণসী, অযোধ্যা, মথুরা, গুজরাতের সোমনাথ ও দ্বারকা, বিহারের গয়া ও বোধগয়া এবং তামিলনাড়ুর মাদুরাই ও রামেশ্বরম-সহ আরও একাধিক শহর। সেই সবগুলিকেই কার্যত নতুনভাবে গড়ো তোলার বার্তা সীতারামন দিয়েছেন বাজেটে ৷ তিনি বলেন, "শহরগুলি ভারতের গতি, উদ্ভাবন এবং সুযোগের নয়া দিগন্ত খুলে দিতে পারে । আমরা এখন II টিয়ার এবং III টিয়ার শহর, এমনকী মন্দির শহরগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দেব ৷ যেগুলির আধুনিক পরিকাঠামো এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধা বিশেষ প্রয়োজন।"

অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, "এই বাজেট নির্দিষ্ট গতির চালিকাশক্তির উপর ভিত্তি করে সিটি ইকোনমিক রিজিওন (সিইআর) চিহ্নিত করার মাধ্যমে শহরগুলির অর্থনৈতিক শক্তিকে আরও বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্য রাখে।" অন্যদিকে, পাঁচটি রাজ্যে নতুন আকর্ষণ হিসাবে পরিবেশবান্ধব ট্রেকিং রুটও চালু করতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ অর্থমন্ত্রী বলেন, “ভারত বিশ্বমানের হাইকিং–ট্রেকিং অভিজ্ঞতা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।” তাই পরিবেশ–সহনশীল মাউন্টেন ট্রেইল তৈরি করা হবে বলে জানান তিনি ৷ এর মধ্যে রয়েছে, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, জম্মু–কাশ্মীর, এছাড়াও পূর্বঘাটের আরাকু ভ্যালি এবং পশ্চিমঘাটের পথমগাই মালাই-তেও তৈরি হবে নতুন ট্রেকিং রুট ৷

সঙ্গে থাকছে কচ্ছপ সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প ৷ যা ওড়িশা, কর্ণাটক ও কেরলের উপকূলে তৈরি হবে 'টার্টল ট্রেইল'। পাশাপাশি 15টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে তৈরি হবে ‘কালচারাল ডেস্টিনেশন’ ৷ অর্থমন্ত্রী জানান, দেশের 15টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানকে রূপান্তরিত করা হবে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল কালচারাল ডেস্টিনেশনে। খনন করা প্রাচীন ভূদৃশ্য সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে কিউরেটেড ওয়াকওয়ের মাধ্যমে। দেশীয় পর্যটন বাড়াতে এটি অন্যতম বড় পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব রাজ্যে তৈরি হবে পাঁচটি পর্যটন হাব ৷ যার মধ্যে রয়েছে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ ৷ তিনি বলেন, "সংস্কার ও ফলাফল-ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি সিইআর-এর জন্য পাঁচ বছরে 5,000 কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ।"

