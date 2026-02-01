ETV Bharat / bharat

বাজেটে 20 নতুন জলপথের ঘোষণা সীতারামনের

ভারতের আর্থিক কেন্দ্র, প্রযুক্তি কেন্দ্র, উৎপাদন ক্লাস্টার এবং উদীয়মান শহরগুলিকে দ্রুততর পরিবহণের মাধ্যমে সংযুক্ত করবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

UNION BUDGET 2026
নয়া 20 জলপথের ঘোষণা সীতারামনের (ইটিভি ভারত)
ANI

February 1, 2026

নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় বাজেট আগামী পাঁচ বছরে হাই-স্পিড রেল করিডোরের পাশাপাশি 20টি নয়া জলপথ তৈরি করা হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কেন্দ্রীয় বাজেটে পরিবেশগতভাবে যাত্রী পরিবহণের পাশাপাশি পণ্য পরিবহণের জন্য বড় পদক্ষেপের এক রূপরেখা দেওয়া হয়েছে ৷ একইসঙ্গে বাজেটে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পূর্বঘাট পর্বতমালার আরাকু উপত্যকা ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পুডিগাই মালাইতে নয়া পর্বত পথও তৈরি করা হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

বাজেটে প্রস্তাবিত ভারতের আর্থিক কেন্দ্র, প্রযুক্তি কেন্দ্র, উৎপাদন ক্লাস্টার এবং উদীয়মান শহরগুলিকে দ্রুততর পরিবহণের মাধ্যমে সংযুক্ত করবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এদিন বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই সীতারামন জানান, 'তিনটি কর্তব্য'-এর উপর ভিত্তি করে এই বাজেট তৈরি হয়েছে ৷ পরিবেশগতভাবে টেকসই পণ্য পরিবহণকে উৎসাহিত করার জন্য আগামী পাঁচ বছরে 20টি নয়া জাতীয় জলপথ চালু করা হবে বলেও জানান সীতারামন। অর্থমন্ত্রীর মতে, এই পদক্ষেপের লক্ষ্যই হল পণ্য পরিবহণের একটি বৃহত্তর অংশকে অভ্যন্তরীণ জলপথে স্থানান্তরিত করা ৷ যা সড়ক ও রেলের তুলনায় অধিক শক্তি-সাশ্রয়ী এবং ব্যয়-কার্যকর বলে বিবেচিত হয় ৷

সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার সময় সীতারামন বলেন, "অর্থনৈতিক গতি ত্বরান্বিত ও টেকসই করার জন্য সরকার ছয়টি ক্ষেত্রে লক্ষ্যভিত্তিক হস্তক্ষেপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ।" তাঁর বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী জানান, সরকার সংস্কার অব্যাহত রাখতে এবং অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে স্থিতিশীল গতি বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । বাজেটে পরিবেশ-পর্যটন এবং প্রকৃতি-ভিত্তিক ভ্রমণের উপরও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে । অর্থমন্ত্রী বলেন, "বিশ্বমানের ট্রেকিং এবং হাইকিংয়ের অভিজ্ঞতা প্রদানের সম্ভাবনা ও সুযোগ ভারতের রয়েছে ।" এছাড়াও, বন্যপ্রাণী পর্যটনের জন্য বিশেষ পথও তৈরি করা হবে বলে জানান সীতারামন।

এর মধ্যে রয়েছে ওড়িশা, কর্ণাটক এবং কেরলে পাখিদের বাসা বাঁধার স্থানগুলি, কচ্ছপের পথ এবং পুলিকট হ্রদের আশেপাশে পাখিদের দেখা পথ । অর্থমন্ত্রী বলেন, "প্রথম কর্তব্য হিসেবে অর্থনৈতিক গতিকে ত্বরান্বিত ও টেকসই করার জন্য সরকার লক্ষ্যভিত্তিক হস্তক্ষেপের জন্য ছয়টি মূল ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে । এর লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করা এবং দীর্ঘমেয়াদী গতিকে সমর্থন করা।" অর্থমন্ত্রী এদিন জানান, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল ভারতের উৎপাদন ক্ষমতাকে শক্তিশালী করা ৷ পাশাপাশি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলিতে এর অবস্থানকে আরও উন্নত করা ৷

ঐতিহ্যবাহী শিল্প খাতকে পুনরুজ্জীবিত করার উপরও বাজেটে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ৷ সীতারামনের দাবি, অর্থনৈতিক গতিকে বজায় রাখা, কর্মসংস্থান এবং এই শিল্পগুলির উপর নির্ভরশীল অঞ্চলগুলির অগ্রগতির জন্যই এই নয়া জলপথের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । একই সঙ্গে, তিনি এও জানান, ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি উদ্যোগও এর ফলে উপকৃত হবে ৷ বাজেট বক্তৃতায় সীতারামন জানান, পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের একটি মূল স্তম্ভ ৷ অর্থমন্ত্রী জানান, এই অঞ্চলগুলি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চালিত করতে এবং শহরাঞ্চল জুড়ে গতিকে সমর্থন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অর্থমন্ত্রী জানান, এই ছয়টি পদক্ষেপ সম্মিলিতভাবে সরকারের কর্তব্য পালনের প্রতিশ্রুতি এবং সংস্কারের গতি বজায় রাখার সংকল্পকে প্রতিফলিত করে।

NIRMALA SITHARAMAN BUDGET 2026
SEVEN HIGH SPEED RAIL CORRIDORS
বাজেট পেশ অর্থমন্ত্রী সীতারামনের
20 জলপথের ঘোষণা সীতারামনের
UNION BUDGET 2026

