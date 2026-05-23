নাবালিকাকে অপহরণ করে খুন, স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ মহিলা কমিশনের
আগামী সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে পুলিশের ডিজিকে ৷ এদিকে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
Published : May 23, 2026 at 4:10 PM IST
কোয়েম্বাটুর, 23 মে: বছর দশেকের নাবালিকাকে অপহরণ করে নৃশংস কায়দায় খুনের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল জাতীয় মহিলা কমিশন ৷ সাতদিনের মধ্যে তামিলনাড়ু পুলিশের ডিজিকে জানাতে হবে তদন্ত কতদূর এগিয়েছে এবং এই ভয়াবহ ঘটনায় কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷
কয়েকদিন আগে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের একটি এলাকায় নিজের বাড়ির সামনে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল এক নাবালিকা ৷ তারপর সেখান থেকে স্থানীয় একটি দোকানে যায় সে ৷ এরপর তার আর কোনও খোঁজ মেলেনি ৷ আচমকাই উধাও হয়ে যায় নাবালিকা ৷ পরে তার দেহ উদ্ধার হয় ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান কেউ বা কারা ওই নাবালিকাকে অপহরণের পর খুন করে ৷ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর দেখে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পদক্ষেপ করল মহিলা কমিশন ৷
এক বিবৃতিতে মহিলা কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর দেখে কমিশন খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে ৷ সেই সূত্র ধরে তামিলনাড়ুর ডিজিপির থেকে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে ৷ সেখানে তদন্তের গতিপ্রকৃতি সবিস্তারে জানাতে হবে ৷ ধৃতদের সম্পর্কেও তথ্য দিতে হবে ৷
এই প্রবল মানসিক যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিতে নাবালিকার পরিবারের কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না সেটাও জানাতে বলা হয়েছে মহিলা কমিশনের তরফে ৷ আগামী সাতদিনের মধ্যে এই অ্যাকশান টেকেন রিপোর্ট বা এটিআর জমা দিতে হবে বলে জানিয়েছেন কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয় রাহাতকার ৷ তামিলনাড়ু পুলিশের শীর্ষ কর্তার দেওয়া তথ্য খতিয়ে দেখার পর পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ৷
ঘটনার সূত্রপাত বুধবার বিকেলের দিকে ৷ পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পারেন নাবালিকা উধাও হয়ে গিয়েছে ৷ তার খোঁজ শুরু হয়ে ৷ খবর যায় পুলিশেও ৷ বেশ কয়েকঘণ্টা অপেক্ষো করার পরও নাবালিকার খোঁজ না মেলায় স্থানীয় সুল্লর থানায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা ৷ সেদিন সারারাত থানায় বিক্ষোভ চলে ৷ বৃহস্পতিবার সকালে বিক্ষোভ উঠে যায় ৷
এরইমধ্যে তদন্ত শুরু করে ঘটনার সঙ্গে যোগাযোগ আছে সন্দেহ করে প্রথমে কার্তি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ পরে গ্রেফতার হয় মোহনরাজ নামে আরেক ব্যক্তি ৷ তাদের দু'জনকে জেরা করে বেশ কিছু তথ্য় পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ পাশাপাশি এই ঘটনায় আর কারা কারা জড়িত সেটাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷ এরইমধ্য়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পদক্ষেপ করল জাতীয় মহিলা কমিশন ৷