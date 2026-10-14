কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে কুড়ুল দিয়ে দুই বোনকে খুন ! থানায় আত্মসমর্পণ ভাইয়ের

কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে কুড়ুল দিয়ে দুই বোনকে খুন ! থানায় আত্মসমর্পণ ভাইয়ের
Brother killed two sisters: অভিযুক্ত ব্যক্তি মঙ্গলবার রাতে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে তার দুই বোনকেও আমন্ত্রণ জানায়।
Published : October 14, 2026 at 5:25 PM IST
রাঁচি, 14 অক্টোবর: কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে জোড়া খুন ! এমনই ভয়াবহ ঘটনা পূর্ব সিংভূম জেলার ধলভূমগড় ব্লকে ঘটেছে সোমবার। কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে ভাই কুড়ুল দিয়ে তার দুই বোনকে নৃশংসভাবে খুন করেছে বলে খবর। খুনের পর অভিযুক্ত থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি মঙ্গলবার রাতে গ্রামে এক ওঝাকে ডেকেছিল। সে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য তার দুই বোনকেও বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানায়। জানা যাচ্ছে, আচার-অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর দুই বোন ঘুমাতে যায়। তখন অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি ঘুমন্ত দুই বোনের উপর কুড়ুল দিয়ে হামলা চালালে ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়।
খুনের পর অভিযুক্ত পরের দিন আত্মসমর্পণের পরিকল্পনাও করে। সে গ্রামের এক যুবককে জানায় , তার শরীর খারাপ এবং তাকে ধলভূমগড়ে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। যুবকটি অভিযুক্তকে তার মোটরসাইকেলে করে ধলভূমগড়ে নিয়ে আসে। সেখানে থানার সামনে নেমে যায় অভিযুক্ত ৷ এরপরই সে সোজা থানায় ঢুকে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।
ঘটনার খবর শুনে থানার আধিকারিক ধীরাজ কুমারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ দু'টি দেহ হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। স্টেশন হাউস অফিসার ধীরাজ কুমার জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনার পিছনের উদ্দেশ্য কুসংস্কার ছিল, নাকি অভিযুক্তের মানসিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ডাক্তারি পরীক্ষার পরেই বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের সম্ভাব্য সমস্ত উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য দিকগুলি নিবিড়ভাবে তদন্ত করছে বলেও জানা গিয়েছে।
এই ঘটনা প্রসঙ্গে ঘাটশিলার এসডিপিও আনন্দ বিকাশ লাগোরি জানান, প্রাথমিক তদন্তে তিন ভাইবোনের মধ্যে বিবাদের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সব দিক থেকে মামলাটি তদন্ত করছে ৷ এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোক প্রকাশ করে প্রাক্তন প্রধান জানান, ব্লক প্রশাসন নিয়মিতভাবে পঞ্চায়েত পর্যায়ে কুসংস্কার ও সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করে। তা সত্ত্বেও প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় এই ধরনের ঘটনা সমাজের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। তিনি জানান, এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধ করতে গ্রামীণ পর্যায়ে আরও সচেতনতা তৈরির জন্য সমাজ ও প্রশাসন উভয়কেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে।