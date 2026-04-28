মৃতার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে চাই প্রমাণ, বোনের কঙ্কাল নিয়ে ব্যাঙ্কে হাজির ভাই

মৃতার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে চাই প্রমাণ, বোনের কঙ্কাল নিয়ে ব্যাঙ্কে হাজির ভাই
নিজের প্রয়াত বোনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার জন্য কবর খুঁড়ে তাঁর দেহাবশেষ নিয়ে ব্যাঙ্কে উপস্থিত হলেন তাঁর ভাই ৷ সন্তোষ কুমার মহাপাত্রর প্রতিবেদন ৷
Published : April 28, 2026 at 4:03 PM IST
কেওনঝড়, 28 এপ্রিল: কাঁধে করে মৃতদেহ বহন করার কালাহান্ডির ঘটনার পর এবার কেওনঝড়ে ঘটল এমনই এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। 2016 সালে কালাহান্ডি জেলার দানা মাঝি হাসপাতাল থেকে নিজের স্ত্রীর মৃতদেহ কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ওই দৃশ্য সেই সময় জাতীয় সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছিল। যেহেতু জেলা হাসপাতালে কোনও শববাহী গাড়ির ব্যবস্থা ছিল না, তাই দানা মাঝি তাঁর স্ত্রীর মৃতদেহ কাঁধে করে টানা 10 কিলোমিটার পথ হেঁটে গিয়েছিলেন। এবার কেওনঝড়ের পাটনা এলাকায় এক মৃত মহিলার দেহাবশেষ নিয়ে ব্যাঙ্কে উপস্থিত হলেন জিতু মুন্ডা নামের এক ব্যক্তি।
নিজের প্রয়াত বোনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার জন্য যখন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে প্রমাণের দাবি জানান, তখন জিতু গতকাল (27 এপ্রিল) মল্লিপশি ওড়িশা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে উপস্থিত হন— সঙ্গে ছিল তাঁর বোনের কঙ্কাল বা দেহাবশেষ। ঠিক কী কারণে এবং কোন পরিস্থিতিতে এই ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে।
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের তদন্ত: ওড়িশা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কেওনঝড় জেলা ব্যবস্থাপক সত্যব্রত নন্দ বলেন, "গতকাল (সোমবার) জিতু মুন্ডা নামের এক ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় ব্যাঙ্কে আসেন এবং তাঁর প্রয়াত বোনের ব্যাঙ্কে জমা রাখা টাকা দাবি করেন। ব্যাঙ্কের কর্তা সুশান্ত কুমার শেঠি তাঁর কাছে এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখতে চান। ব্যাঙ্ক কর্তা তাঁকে যা-ই বলেছিলেন, তিনি তার কিছুই বুঝতে পারেননি বলে দাবি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের। ঠিক দুই ঘণ্টা পর, জিতু মুন্ডা তাঁর বোনের কঙ্কাল কবর থেকে তুলে নিয়ে ব্যাঙ্কে এসে উপস্থিত হন। এই ঘটনার পর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ব্যাঙ্কে এসে তাঁর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আমরা এমন ব্যবস্থা নিচ্ছি, যাতে তিনি তাঁর প্রয়াত বোনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা রাখা টাকা যত দ্রুত সম্ভব ফেরত পেতে পারেন।"
গতকালকের ঘটনা প্রসঙ্গে মাল্লিপশি ওড়িশা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা ব্যবস্থাপক সুশান্ত কুমার শেঠি বলেন, "গতকাল জিতু মুন্ডা নামের এক ব্যক্তি তাঁর প্রয়াত বোনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে এসেছিলেন। কিন্তু, আমরা তাঁকে তাঁর প্রয়াত বোনের মনোনীত ব্যক্তি (নমিনি) এবং ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে বলি। এই কথা শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ি ফিরে যান এবং দুই ঘণ্টা পর তিনি তাঁর বোনের কঙ্কাল নিয়ে ব্যাঙ্কে আসেন। আমরা এই বিষয়ে পুলিশকে জানাই।"
পাটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিরণ প্রসাদ সাহু বলেন, "ব্যাঙ্ক থেকে খবর পাওয়ার পর আমি সেখানে পৌঁছাই। যেহেতু জিতু একজন নিরক্ষর ব্যক্তি, তাই ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী উত্তরাধিকারী বা নমিনি সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই ছিল না। মৃত ব্যক্তির হিসাব থেকে কীভাবে টাকা উত্তোলন করতে হয়— ব্যাঙ্কের কর্মীরা তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলা সত্ত্বেও তিনি তা বুঝতে পারেননি। আর এর ফলেই এমন একটি ঘটনা ঘটেছে।"
পাটনার ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (BDO) মানস দণ্ডপাট বলেন, "মৃত মহিলা কালা মুণ্ডার আইনি উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে তাঁর ভাই জিতু মুণ্ডাকে কেউ-ই কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। আমি আজই এই বিষয়টি জানতে পেরেছি। সমস্যাটির সমাধানে কী করা যেতে পারে, তা খুঁজে বের করার আমি চেষ্টা করব।"
পুরো ঘটনাটি কী ছিল?
কেওনঝড় জেলার পাটনা থানার অন্তর্গত দিয়ানালি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন মালা মুন্ডা (জিতু মুন্ডার বোন)। মালিপশি ওড়িশা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে মালা মুন্ডার একটি অ্যাকাউন্ট ছিল, যেখানে 19,300 টাকা জমা ছিল। দুই মাস আগে মালা মুন্ডার মৃত্যু হয়৷ গতকাল (সোমবার, 27 এপ্রিল) যখন তাঁর ভাই জিতু মুন্ডা বোনের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার জন্য ব্যাঙ্কে যান, তখন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে প্রমাণপত্র দেখতে চান। যেহেতু তাঁর কাছে কোনও প্রমাণ ছিল না, তাই তিনি সেখান থেকে ফিরে সমাধিস্থলে যান। সেখানে সমাহিত বোনের দেহের অবশিষ্টাংশ তিনি খুঁড়ে তোলেন এবং কাঁধে বয়ে পুনরায় ব্যাঙ্কে এসে উপস্থিত হন। এর ফলে ব্যাঙ্কের চত্বরে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের সঙ্গে আলোচনার পর জিতু মুন্ডা বাড়ি ফিরে যান।