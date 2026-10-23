ঘুমের ঘোরেই ছুঁয়ে গেল যম ! সারা রাত 7 ফুটের কোবরার সঙ্গে এক বিছানায় ভাই-বোন

ঘুমের ঘোরেই ছুঁয়ে গেল যম ! সারা রাত 7 ফুটের কোবরার সঙ্গে এক বিছানায় ভাই-বোন
cobra under pillow: রাতে বাড়ির খোলা জানালা দিয়েই কোবরা সাপ ভিতরে ঢোকে ৷ শুধু তাই নয়, সেটি বিছানাতেও উঠে পড়ে ৷
Published : October 23, 2026 at 3:20 PM IST
বেঙ্গালুরু, 23 অক্টোবর: শোওয়ার ঘরের বালিশের নীচে কোবরা ! সারারাত সেখানেই ঘুমিয়েছে ভাই-বোন ৷ বৃহস্পতিবার সকালে বালিশের নীচ থেকে সাপটিকে দেখার পরই পুরো পরিবার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের বাগালাগুন্টের ভৈরবেশ্বর নগরের একটি বাড়িতে।
জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে বাড়ির একটি জানালা খোলা ছিল। সেই জানালা দিয়েই একটি প্রায় 7 ফুটের কোবরা ভিতরে ঢুকে পড়ে ৷ শুধু তাই নয়, সেটি বিছানাতেও উঠে পড়েছিল ৷ সেখানেই ঘুমিয়েছিল ভাই-বোন ৷ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় সাপটি তাদের শরীরের উপর দিয়েই চলে যায় বলে দাবি। তবে, সেটিকে ইঁদুর ভেবে ভাই-বোন বিষয়টি নিয়ে তখন আর বিশেষ কিছু ভাবেনি। সাপ উদ্ধারকারী নগেন্দ্র জানান, বৃহস্পতিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানা গোছানোর সময় বালিশের নীচে একটি বড় কোবরা দেখতে পায় তারা ৷ এরপরই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পুরো পরিবার ৷
সকালে বালিশের নীচে সাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত পরিচিত সাপ উদ্ধারকারী নগেন্দ্রর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খবর পেয়েই নগেন্দ্র ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ নিরাপদে কোবরাটিকে উদ্ধার করেন তিনি ৷ পরে সেটিকে হেসারাঘাটা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে ভাগ্যক্রমে বড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে বলে জানাচ্ছে ওই পরিবার ৷ সকালে সাপ উদ্ধারের পর পরিবারও স্বস্তি পেয়েছে। রাতে বাড়ির জানালা ও দরজা বন্ধ রাখা উচিত বলেও জানাচ্ছে তারা। অন্যদিকে, সাপ উদ্ধারকারী নগেন্দ্র অবশ্য পরামর্শ দিচ্ছেন, বাড়িতে সাপ ঢুকে পড়লে আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত অভিজ্ঞ উদ্ধারকারীদের খবর দেওয়া উচিত।