রাতবিরেতে সাইকেল পাংচার, সাহায্য চাওয়ায় হাত ভেঙে সাঁড়াশি দিয়ে হকারের কান ছিঁড়ল দুষ্কৃতীরা

রাতবিরেতে সাইকেল পাংচার, সাহায্য চাওয়ায় হাত ভেঙে সাঁড়াশি দিয়ে হকারের কান ছিঁড়ল দুষ্কৃতীরা
নৃশংস ৷ রাতের বিহারে গা শিউরে ওঠা ঘটনা ৷ সাহায্য চাইতেই ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর ৷ সাতদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েও শেষরক্ষা হল না ৷
Published : December 15, 2025 at 9:55 AM IST
নালন্দা, 15 ডিসেম্বর: 'গণপিটুনি'তে মৃত্যু বিহারের নালন্দায় ৷ সাহায্য চেয়ে যে এরকম পরিণতি হবে তা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি ৷ রাতে বাড়ি ফেরার সময় সাইকেল পাংচার হয়ে গিয়েছিল কাপড় বিক্রেতা মহম্মদ আতহারের ৷ মেরামতির জন্য রাস্তার ধারে বসে থাকা কয়েকজনকে দোকানের কথা জিজ্ঞাসা করেন ৷ ওই দুষ্কৃতীরা তখন আগুন পোহাচ্ছিল ৷ তারপরই ডাকাতির উদ্দেশে ব্যক্তির উপর চড়াও হয় ওই চার-পাঁচ জন ৷ পোড়া কাঠ দিয়ে আতহারের হাত ভেঙে ফেলে ৷ প্লায়ার্স (সাঁড়াশি) দিয়ে কান কেটে নেওয়া হয় ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন আতহার ৷ সাতদিন ধরে লড়াই চালানোর পর অবশেষে 40 বছরের ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয় ৷
মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, গত 5 ডিসেম্বরের ঘটনা ৷ নালন্দার ভাটপার গ্রামের কাছে তখনই আতহারের সাইকেলটি খারাপ হয়ে যায় ৷ পাংচার সারাইয়ের দোকান খুঁজতে বেশ অনেকটা দেরি হয়ে যায় ৷ হেঁটেই বাড়ি ফিরছিল, এমনটা আতহার নাকি বাড়ির সদস্যদের জানিয়েছিল ৷ সেদিন রাতে রাস্তায় থাকা কিছু দুষ্কৃতী তাঁকে কাঠ দিয়ে মারধর করে ৷ যার জেরে হাত ভেঙে যায় ৷ পরে প্লায়ার্স দিয়ে কান কেটে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই আক্রমণ এতটাই নৃশংস ছিল, মরণ-বাঁচন লড়াই চলছিল তাঁর ৷ শুক্রবার (12 ডিসেম্বর) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় বছর চল্লিশের ওই ব্যক্তির ৷
আতহারের মৃত্যুর পর, তাঁর পরিবার স্থানীয় লাহেরি থানায় খবর দেয় ৷ থানার আধিকারিক রঞ্জিত কুমার বলেন, "মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য বিহারশরিফ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । আমরা যা জানতে পেরেছি মৃত ব্যক্তিকে ডাকাতির উদ্দেশে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে । ঘটনার পর, FSL (ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি) এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে মৃতদেহ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয় ৷ 10 জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্য়েই 4 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । পরবর্তী তদন্ত চলছে ৷"
মৃতের ভাই মহম্মদ সাকিবের মতে, "আমি পরিবারের সঙ্গে বিহারশরিফের গগন্দিওয়ান এলাকার বাসিন্দা ৷ দাদা আতহার নওয়াদা জেলার মারুই গ্রামে তাঁর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে থাকতেন ৷ উনি কাপড় বিক্রেতা ছিলেন ৷ সেদিন রাতে কাপড় বিক্রি করে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ ঠিক তখনই ভাটপার গ্রামের কাছে ওই সাইকেলটি পাংচার হয়ে যায়। কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর, দাদা দেখেন কয়েকজন রাস্তার ধারে বসে আগুন পোহাচ্ছে ৷ ওদেরকে পাংচার সারাইয়ের দোকানের কথা জিজ্ঞাসা করে ৷ কিন্তু, ওরা প্রথমে ডাকাতির চেষ্টা করে এবং পরে দাদার উপর নৃশংস অত্যাচার চালায় ৷ পোড়া কাঠ দিয়ে মেরে হাত ভাঙা থেকে কান কেটে নেওয়া হয় আমার দাদার । সাতদিন ধরে হাতপাতালে চিকিৎসা চলছিল ৷ অবশেষে মারা গেল ৷"
সাকিব আরও বলেন, "গুরুতর আহত অবস্থায় ওরা দাদাকে ফেলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় । পরে পুলিশ রাতে টহলদারির সময় দাদাকে হাসপাতালে ভর্তি করে ৷ তারপর দাদার থেকে জেনে আমাদের খবর দেয় ৷"
পুলিশ জানিয়েছে, আহত ব্যক্তিকে প্রথমে নওয়াদা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ গুরুতর আঘাতের কারণে চিকিৎসকরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নালন্দার পাওয়াপুরীর ভিআইএমএস হাসপাতালে রেফার করেন। গত 12 ডিসেম্বর বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনায় প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে এখন রাজ্য-রাজনীতি চরমে ৷ সোশাল মিডিয়ায় একাধিক নেটিজেনরা ক্ষোভপ্রকাশ করছেন ৷