বিয়ের রাতে সামনে এল সত্য, তিনদিনে বিচ্ছেদ চাইলেন স্ত্রী !

বিয়ের রাতে সামনে এল সত্য, তিনদিনে বিচ্ছেদ চাইলেন স্ত্রী !
চারহাত এক হয়েছিল মাত্র তিনদিন আগে ৷ এরই মধ্যে বিয়ে ভাঙতে আইনি পদক্ষেপ করলেন নববধূ ৷ জড়িয়ে পড়ল পুলিশও ৷
By PTI
Published : December 10, 2025 at 2:41 PM IST
গোরক্ষপুর, 10 ডিসেম্বর: বিয়ের তিনদিনের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ চাইলেন স্ত্রী! তিনি জানান, সন্তানের বাবা হতে পারবেন না স্বামী ৷ বিয়ের রাতে নিজে এ কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ এমন পরিস্থিতি বিয়ের সব অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগে বাপেরবাড়ি ফিরলেন নববধূ ৷ বিয়ে ভাঙার নোটিশও পাঠালেন ৷
ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে ৷ কনেপক্ষের দাবি, বরের শারীরিক অক্ষমতার কথা লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছিল পরিবার ৷ পরে তারা জানতে পারে বছর দুয়েক আগেও এভাবেই সত্য গোপন করে আরও একজনকে বিয়ে করেছিলেন পেশায় ইঞ্জিনিয়র ওই যুবক ৷ সেই বিয়েও ভেঙেছে একই কারণে ৷ পুলিশি হস্তক্ষেপে আপাতত সমঝোতায় রাজি হয়েছে দুই পরিবার ৷ বিয়ের খরচ বাবদ 7 লক্ষ টাকার পাশাপাশি উপহার ফিরিয়ে দিতে একমাস চেয়েছেন বরের পরিবারের সদস্যরা ৷
ঘটনার সূত্রপাত 28 নভেম্বর ৷ গোরক্ষপুরের শাহজানওয়া এলাকার এক সম্পন্ন কৃষক পরিবারের একমাত্র ছেলের সঙ্গে ওই তরুণীর বিয়ে হয় ৷ পাত্র গোরক্ষপুর শিল্প উন্নয়ন পর্ষদে ইঞ্জিনিয়র হিসেবে কর্মরত ৷ বিয়ের রাতে স্ত্রীকে তাঁর শারীরিক অক্ষমতার কথা জানান স্বামী ৷ এর দু'দিন পর 1 ডিসেম্বর বিয়ের অন্য একটি উপাচারে অংশ নিতে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যান তরুণীর বাবা ৷ বাবাকে স্বামীর শারীরিক অক্ষমতার কথা জানান মেয়ে ৷ সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে নিজের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান বাবা ৷
পরে পাঠানো হয় আইনি নোটিশ ৷ তাতে তরুণী লেখেন, যিনি তাঁর সন্তানের বাবা হতে পারবেন না এমন কারও সঙ্গে সারাজীবন থাকা সম্ভব নয় ৷ এরপর 3 ডিসেম্বর দুই পরিবার বেলিয়া এলাকায় তাঁদের এক আত্মীয়র বাড়িতে বৈঠকে বসে ৷ এই আত্মীয় দুই পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন ৷ সেখানে ঠিক হয়, স্বামীর কোনও সমস্যা আছে কি না তা জানতে শারীরিক পরীক্ষা করে দেখা হবে ৷ সেই মতো গোরক্ষপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে দ্বারস্থ হয় দুই পরিবার ৷ রিপোর্ট থেকে জানা যায় ওই তরুণ বাবা হতে সক্ষম নন ৷
এরপর তরুণীর পরিবার বিয়ে ভাঙার প্রস্তাব দেয় ৷ কিন্তু বরের বাবা দাবি করেন, রিপোর্টে যা বলা হয়েছে তা ঠিক নয় ৷ তরুণীর পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হলে দুপক্ষের মধ্যে আবারও আলোচনা হয় ৷ সেখানে বরের পরিবারের বিয়ের খরচের টাকা ও উপহার ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন বলে জানিয়েছেন শাহজানওয়া থানার আধিকারিক মহেশ চৌবে ৷