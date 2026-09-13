ETV Bharat / bharat

ব্রিকস কূটনীতিতে কিশোর কুমার ! কালজয়ী গান গেয়ে মাতালেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

Malaysian PM sings Kishore song : এস ডি বর্মনের সুর এবং মজরুহ সুলতানপুরীর লেখা জনপ্রিয় একটি গান গেয়েছেন ইব্রাহিম

ibrahim-modi
বৈঠকে মোদি ও ইব্রাহিম (পিটিআই)
author img

By ANI

Published : September 13, 2026 at 8:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর: কূটনৈতিক গাম্ভীর্যের মাঝে তৈরি হল অনন্য সাংস্কৃতিক আবহ। রাজধানী নয়াদিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিয়ে রাষ্ট্রনায়কসুলভ ভূমিকার পাশাপাশি বলিউড সিনেমা ও সঙ্গীতের প্রতি গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। 18তম ব্রিকস (BRICS) সম্মেলনে যোগ দিতে এসে দিল্লির একটি হোটেলে পিয়ানোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি গেয়ে শোনালেন 1965 সালের কালজয়ী চলচ্চিত্র 'তিন দেবিয়া'-এর কিশোর কুমারের গাওয়া বিখ্যাত গান— "খোওয়াব হো তুম ইয়া কোই হাকিকত" (Khwab Ho Tum Ya Koi Haqeeqat)

এস ডি বর্মনের সুর এবং মজরুহ সুলতানপুরীর লেখা এই জনপ্রিয় গানটি গেয়ে ইব্রাহিম হিন্দি সিনেমা ও গানের প্রতি তাঁর দীর্ঘদিনের ভালোলাগার বিষয়টি আবারও প্রকাশ্যে আনলেন ৷ এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনার আগে তিনি 'কভি খুশি কভি গম' সিনেমার জনপ্রিয় গান "বোলে চুড়িয়াঁ"-র আবহসহ একটি ভিডিও মন্তাজ শেয়ার করেছিলেন।

সাংস্কৃতিক সংযোগ ও ভূ-রাজনীতি
মালয়েশিয়ার এই শীর্ষ নেতা ভারতের সমৃদ্ধ সভ্যতা ও ইতিহাসের ভূয়সী প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের অমীমাংসিত ভূ-রাজনৈতিক বিষয়গুলির শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ৷

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন দিগন্ত
2022 সালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আনোয়ারের প্রথম ভারত সফর। আর শুরুতেই ভারত-মালয়েশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছল। দুই দেশের সম্পর্ককে 'সামগ্রিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এর (Comprehensive Strategic Partnership) স্তরে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ডিজিটাল প্রযুক্তি ও পর্যটন সহযোগিতাসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে দুই দেশের মধ্যে।

মোদি ম্যাজিক ও ব্রিকস সম্মেলন
সফরের অংশ হিসেবে ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন আনোয়ার। সেখানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপক জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "দেখুন, প্রধানমন্ত্রী মোদী কতটা জনপ্রিয়; তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য অসংখ্য বার্তা পেয়েছি।"

এবারের ব্রিকস সম্মেলনে মালয়েশিয়া 'অংশীদার দেশ' (Partner Country) হিসেবে উচ্চ-পর্যায়ের আলোচনায় অংশ নেয়। যেখানে বিশ্ব শাসন ব্যবস্থা, উন্নয়ন, বাণিজ্য, বিনিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

সুর ও সংস্কৃতির মহা-মিলন
সম্মেলনে আমন্ত্রিত নেতাদের জন্য আয়োজিত গালা ডিনারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল "নবরস – দ্য ইউনিভার্স অফ শেয়ারড ইমোশনস" (Navarasa – The Universe of Shared Emotions) এবং "ওয়ান রিদম, মেনি কালচারস" (One Rhythm, Many Cultures) ব্রিকস সিম্ফনি, যা সদস্য ও অংশীদার দেশগুলির শৈল্পিক সহযোগিতাকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল ৷

TAGGED:

KISHORE KUMAR SONG
BRICS SUMMIT 2026 MALAYSIAN PM
BOLLYWOOD
MALAYSIAN PM LOVE FOR KISHORE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.