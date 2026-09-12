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দুপুরেই শুরু ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন, 7 বছর পর ভারতে পা চিনের প্রেসিডেন্টের

Brics Summit 1st Day: প্রথম দিনেই বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি হবে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে।

BRICS SUMMIT 2026
ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে ভারত মণ্ডপম চত্বর (এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2026 at 12:00 PM IST

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Updated : September 12, 2026 at 12:23 PM IST

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নয়াদিল্লি, 12 সেপ্টেম্বর: ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে শনিবার দুপুরে। নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে 18তম এই ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন প্রথম দিনেই মেগা ইভেন্ট হিসেবে রয়েছে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও নরেন্দ্র মোদির বৈঠক ৷ দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে কী কী আলোচনা হতে পারে, সেদিকে সারা বিশ্বের নজর রয়েছে ৷ এর আগে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ও ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন মোদি ৷ আজ ও আগামিকাল চলবে ব্রিকস সামিট ৷

এর আগে শুক্রবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি পেজেশকিয়ান, পুতিন এবং রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে আলাদা আলাদা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন ৷ ব্রিকস সামিটের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নয়াদিল্লি এসে পৌঁছলেন WHO-র ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রোস আধানম ঘেব্রেয়েসাস। এদিন বেলা 12টা নাগাদ চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং দিল্লিতে পৌঁছন ৷ 7 বছর পর এই প্রথম কোনও চিনের প্রেসিডেন্ট ভারতের মাটিতে পা-রাখলেন ৷

BRICS SUMMIT 2026
চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং (এএনআই)

আজকের ইভেন্ট

  • শনিবার প্রধানমন্ত্রী সকাল 10টায় হায়দরাবাদ হাউসে ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ৷
  • এরপর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে একটি বৈঠক হয় ৷
  • সকাল 11টায় আবুধাবির যুবরাজ শেখ খালিদ বিন মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে একটি বৈঠক নির্ধারিত হয় ৷
  • সকাল সাড়ে এগারোটায় প্রধানমন্ত্রী ভিয়েতনামের নেতা লে মিন হুংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এই সময়েই ভারতের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি ভবনে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে দেখা করবেন।
  • দুপুরে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে ৷
  • বিকেল ভারত মণ্ডপমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।

ব্রিকস-এর সদস্য দেশগুলি হল- ব্রাজিল, চিন, মিশর, ইথিওপিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ৷

ব্রিকস-এর অংশীদারি দেশগুলি হল- বেলারুশ, কিউবা, বলিভিয়া, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড, উগান্ডা, উজবেকিস্তান এবং ভিয়েতনাম।

Last Updated : September 12, 2026 at 12:23 PM IST

TAGGED:

ব্রিকস সম্মেলনের প্রথম দিন
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PM MODI PUTIN XI JINPING MEETING
BRICS SUMMIT 2026

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