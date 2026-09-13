নিরাপত্তার বজ্রআঁটুনি টপকে 'রেড জোনে' তরুণ-তরুণীরা ! ব্রিকস সম্মেলনের মাঝে চরম উত্তেজনা
BRICS Summit Delhi: কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী-দিল্লি পুলিশের নিরাপত্তা বলয় এড়িয়ে একদল তরুণ-তরুণী ঢুকে পড়েন ভারত মণ্ডপমের কাছে ৷ ওরা কারা ?
Published : September 13, 2026 at 10:45 AM IST
নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর: রাজধানীর আকাশে ক্রমাগত চক্কর কাটছে ভারতীয় বায়ুসেনার টহলদারি চপার ৷ সঙ্গে নজরদারি ড্রোনও ৷ পথে-ঘাটে, উঁচু বিল্ডিং, হোটেল-সর্বত্র মোতায়েন সশস্ত্র পুলিশ থেকে শার্প শুটার ৷ সন্দেহজনক কোনও গতিবিধি দেখলেই অ্যাকশন। কিন্তু এসব কিছুর বাইরে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী এবং দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ফোর্সের সতর্ক চোখ এড়িয়ে ভারত মণ্ডপের 'রেড জোনে' প্রবেশ করলেন এক দল তরুণ ৷ শনিবার মাঝরাতে চিনের বিরুদ্ধে ভারত মণ্ডপমের কাছে ওই তিব্বতি যুবকরা বিক্ষোভ দেখান চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বিরুদ্ধে ৷ তাঁরা স্লোগানও দেন ৷
আজ , রবিবার ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় তথা শেষ দিন ৷ রাজধানী দিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপম কনভেনশন সেন্টার বাইরে থেকে যতটা নজরকাড়া, ভিতরেও ঠিক ততটাই আধুনিক ও দৃষ্টি নন্দন। কিন্তু গতকাল মাঝরাতে ঘটে যায় 'অঘটন' ৷ উচ্চ-পর্যায়ের ব্রিকস (BRICS) সম্মেলনের জন্য কঠোর ভিভিআইপি (VVIP) নিরাপত্তা বলয় উপেক্ষা করে তিব্বতি সমর্থক এবং 'তিব্বত ইয়ুথ কংগ্রেস'-এর কর্মীরা বিশাল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।
অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা আইটিও (ITO) এবং ভারত মণ্ডপমের কাছে এই আকস্মিক বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় ৷ দিল্লি পুলিশ প্রশাসন, গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি হয় ৷ জিনপিংয়ের আগমন এবং বিশ্বনেতাদের উপস্থিতির সময় ভারত মণ্ডপমের দিকে অগ্রসর হতে চাওয়া বহু তিব্বতি তরুণকে পুলিশ তড়িঘড়ি করে আটক করে ৷ পরবর্তীতে তাঁদের লুটিয়েন্স জোন (Lutyens' zone) থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়।
ব্রিকস সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি মোড়ে আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন থেকে বাড়ির ছাদে স্নাইপার এবং শত শত সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সর্বক্ষণ নজরদারি চলছিল ৷ তবুও নিরাপত্তার বেশকিছু গুরুতর ত্রুটি সামনে এসেছে ৷
'স্টুডেন্টস ফর আ ফ্রি তিব্বত'-এর পাঁচজন সক্রিয় সদস্য প্রগতি ময়দান সুড়ঙ্গে (টানেলে) প্রবেশ করেন ৷ যা অন্যতম সুরক্ষিত স্থান হিসেবে বিবেচিত। তাঁরা সুড়ঙ্গের স্তম্ভে চড়ে তিব্বতের পতাকা ওড়ান এবং শি জিনপিংয়ের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।
- ভিভিআইপি রুটে অবাধ প্রবেশ- শনিবার রাতে কঠোর নিরাপত্তা ও ব্যারিকেড থাকা সত্ত্বেও, বিক্ষোভকারীরা আইটিও হয়ে ভিভিআইপি রুট এবং ভারত মণ্ডপমের প্রবেশপথ পর্যন্ত পৌঁছে যান ।
- নিরাপত্তায় ব্যর্থতা- স্থানীয় গোয়েন্দা ইউনিট এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের কাছে বিন্দুমাত্র খবর ছিল না যে কীভাবে বহু বিক্ষোভকারী প্রগতি ময়দানের চারপাশে জড়ো হয়েছিলেন। এই বিক্ষোভ দেখানোর জন্য আগে থেকে পরিকল্পনা নেওয়া হয় ৷
- বিক্ষোভকারী তরুণ-তরুণীরা এদিন তিব্বতে চিনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, ধর্মীয় বিধিনিষেধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি তুলে ধরেন ৷ বিশ্বের গণমাধ্যমের সামনে তাঁরা এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৷ ভারত মণ্ডপমে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিব্বতি সংগঠনগুলি এই বার্তা পৌঁছে দিতে চায় যে, তিব্বতের সার্বভৌমত্বের লড়াই এখনও শেষ হয়ে যায়নি।
ঘটনার পর দিল্লি পুলিশের নজরদারি আরও বাড়ানো হয় ৷ প্রগতি ময়দান ও আইটিও (ITO) এলাকার সমস্ত গলি ও মূল রাস্তায় মজবুত লোহার ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা যাতে পুনরায় 'লুটিয়েন্স দিল্লি'-র দিকে এগোতে না-পারেন, সেজন্য দিন-রাত 'কুইক রিঅ্যাকশন টিম' (QRT) এবং অতিরিক্ত আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া, ভারত মণ্ডপম-এর দিকে যাওয়া সমস্ত টানেল ও আন্ডারপাস এবং নিকটবর্তী মেট্রো স্টেশনগুলি থেক বের হওয়ার পথে পুলিশকর্মীদের রাখা হয়েছে।