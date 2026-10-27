বই বেরোলে নিশ্চয়ই 'তামাশা' হবে ! এবার আমার নিজের গল্প বলার পালা: সোনিয়া গান্ধি

বই বেরোলে নিশ্চয়ই 'তামাশা' হবে ! এবার আমার নিজের গল্প বলার পালা: সোনিয়া গান্ধি
Auto Biography of Sonia Gandhi: সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনীতে থাকছে রাজীব গান্ধির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিরোধিতা থেকে তাঁকে নিয়ে হওয়া 'মিথ্যে' প্রচারের জবাব...
By PTI
Published : October 27, 2026 at 9:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 অক্টোবর: অন্যরা কয়েক দশক ধরে তাঁর গল্প বলে এসেছেন, আর এখন তাঁর নিজের পালা—মঙ্গলবার এমনটাই বললেন সোনিয়া গান্ধি ৷ সেই সঙ্গে মৃদু হেসে কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারম্যান যোগ করলেন, আগামী মাসে যখন তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হলে নিশ্চিতভাবেই কিছুটা 'তামাশা' হবে ৷
গত সপ্তাহে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স' (X)-এ যোগ দেওয়ার পর, নিজের দ্বিতীয় পোস্টে সোনিয়া গান্ধি তাঁর আসন্ন আত্মজীবনী 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' (Belonging: A Journey of Love)-এর কভার পেজের ঝলক-সহ ভিডিয়ো প্রকাশ করেন ৷ বইটি আগামী 10 নভেম্বর প্রকাশিত হবে ৷
There’s bound to be some tamasha when this book comes out. After all, others have spent decades telling my “story”, now it’s my turn. https://t.co/jDy5vBI8ey— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 27, 2026
সবচেয়ে দীর্ঘ সময় কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব পালন করা সোনিয়া নিজের পোস্ট করা ভিডিয়োতে বলেন, "এই বইটি প্রকাশিত হলে নিশ্চয়ই বেশ হইচই হবে ৷ এতদিন অন্যরা আমার 'গল্প' বলে এসেছেন, এবার আমার পালা ৷" 1 মিনিট 28 সেকেন্ডের এই ভিডিয়োটিতে সোনিয়া গান্ধিকে তাঁর আত্মজীবনীর পাতাগুলি উলটোতে দেখা যায় ৷ সিনেম্যাটিক এই ভিডিয়োতে তাঁকে মনে মনে ভাবতে শোনা যায়, "আমি জানি না পুরো ঘটনাটি আমার বলা উচিত কি না ৷"
তিনি বলতে থাকেন, "আমার স্বামীকে যখন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হল তার ঘোর বিরোধী ছিলাম আমি..." সোনিয়া জানান, তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, যার অনেকটাই পুরোপুরি সঠিক নয়, বরং তা হয় 'মন গড়া' অথবা 'অতিরঞ্জিত' ৷ তাই তিনি এখন নিজের জীবনের গল্প তুলে ধরতে চান এবং ঘটনা ও বিষয়গুলি ঠিক যেভাবে ঘটেছিল, সেভাবেই বর্ণনা করতে চান ৷
সোনিয়া বলেন, "মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হয়; কেউ কেউ হয়তো আমার সম্পর্কে তাঁদের মতামত বদলে ফেলতে পারেন ৷ কারও কারও দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো আরও খারাপের দিকে যেতে পারে, তবে এটাই স্বাভাবিক ৷ বই লিখলে বা জনজীবনে থাকলে এমনটা ঘটতেই পারে আপনারা যেমনটা বলেন, এখানে এক ধরনের 'তামাশা' তো হবেই ৷"
শনিবার 'এক্স' (X)-এ নিজের প্রথম পোস্টে সোনিয়া গান্ধি তাঁর প্রয়াত স্বামী এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধিকে অত্যন্ত সুদর্শন এবং ভদ্র মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন ৷ সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ নিজের যাত্রার সূচনা করার সময় তিনি তাঁদের একসঙ্গে কাটানো সময়ের নানা স্মৃতি তুলে ধরেছেন ৷
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রামেও প্রথমবার নিজের অ্যাকাউন্ট খুলেছেন সোনিয়া গান্ধি ৷ সেখানে তিনি তাঁর আসন্ন বই নিয়ে একটি পোস্ট করেছেন ৷ যেটিকে তিনি বর্ণনা করেছেন 'ভালোবাসা, কর্তব্য, হারানো এবং নিজের জায়গা খুঁজে পাওয়ার গল্প' হিসেবে ৷ এটাই ছিল সোশাল মিডিয়ায় সোনিয়া গান্ধির প্রথম পদার্পণ ৷ দীর্ঘ সময় ধরে তিনি কংগ্রেসের 'এক্স' (X) হ্যান্ডেল ব্যবহার করে তাঁর ভিডিয়ো বিবৃতি কিংবা অন্যান্য বার্তা ও চিঠি প্রকাশ করেছেন ৷ গত মাসে হার্পারকলিন্স ইন্ডিয়া জানিয়েছে, তারা 10 নভেম্বর ভারতে সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' প্রকাশ করবে ৷