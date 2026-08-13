শেষ দিনেও ধুন্ধুমার ! শাসক-বিরোধীর স্লোগানেই 'শেষ' সংসদের বাদল অধিবেশন
'রাহুল পালাচ্ছেন' থেকে 'অমিত শাহ জবাব দিন' ! সংসদের উভয় কক্ষের ভিতরে ও বাইরে BJP ও INDIA ব্লকের বিক্ষোভে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি বাদল অধিবেশন ।
Published : August 13, 2026 at 2:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 অগস্ট: শেষ দিনেও কাটল না অচলাবস্থা । বরং সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে শাসক ও বিরোধী শিবিরের সংঘাত পৌঁছল আরও তুঙ্গে । লোকসভা ও রাজ্যসভা - দুই কক্ষই বৃহস্পতিবার অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল । সংসদের ভিতরে প্রবল স্লোগান, বাইরে BJP ও বিরোধী জোট INDIA-র পালটা বিক্ষোভের আবহেই শেষ হল অধিবেশন ।
এক দিকে বিজেপি সাংসদেরা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে নিশানা করে অভিযোগ তুললেন, ঝাড়খণ্ডে পড়ুয়াদের আন্দোলন নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়ে পরে বিরোধীরাই আলোচনার মুখোমুখি হতে চাইছেন না । অন্যদিকে INDIA-র সাংসদেরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে পড়ুয়াদের উপর পুলিশের বলপ্রয়োগ, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং রামমন্দিরের অনুদান নিয়ে অভিযোগের জবাব চাইলেন । দুই পক্ষের অবস্থানই শেষ পর্যন্ত অনড় । আর সেই টানাপড়েনের মধ্যেই সংসদ অধিবেশনের পর্দা নামল ।
মুখোমুখি দুই শিবির
এদিন সকাল থেকেই সংসদের বাইরে বিক্ষোভ শুরু করে NDA এবং INDIA-র সাংসদেরা । সংসদের বাইরে সিঁড়িতে বসে বিজেপি সাংসদেরা রাহুল গান্ধিকে নিশানা করেন । তাঁদের অভিযোগ, ঝাড়খণ্ডে পড়ুয়াদের চলমান আন্দোলন নিয়ে কংগ্রেস যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না । বিজেপির বক্তব্য, সরকার আলোচনায় প্রস্তুত, কিন্তু বিরোধীরাই সংসদ চালাতে দিচ্ছেন না । বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াতও বিরোধীদের আক্রমণ করে বলেন, উন্নয়ন, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা কিংবা দেশের অগ্রগতি নিয়ে তাঁদের কোনও বক্তব্য নেই । তাই একের পর এক বিষয় নিয়ে সংসদে 'তাণ্ডব' চলছে ।
এর কিছুপরেই সংসদের বাইরে জড়ো হন বিরোধী সাংসদেরা । উত্তেজনা থেকে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় নিরাপত্তারক্ষীরা দুই পক্ষের মাঝে মানববেষ্টনী তৈরি করেন । কিন্তু তাতে স্লোগানের তীব্রতা কমেনি । বিরোধীদের হাতে ছিল বড় ব্যানার, তাতে লেখা 'চাঁদা কিসনে লুটা হ্যায় ?' । রামমন্দিরের অনুদান নিয়ে ওঠা অভিযোগও জায়গা পেয়েছে স্লোগানে, 'অমিত শাহ মাফি মাঙ্গো', 'চাঁদা চোর, গদি ছোড়ো' ।
'56 ইঞ্চির ছোট বাঁদর'
বিরোধীদের বিক্ষোভও কম নাটকীয় ছিল না । কংগ্রেস সাংসদ পবন খেরার নেতৃত্বে কয়েক জন সাংসদ হাতে খেলনা বাঁদর নিয়ে স্লোগান দেন, '56 ইঞ্চির ছোট বাঁদর, জলদি আও সদন কে অন্দর' ।
এই কটাক্ষ নিয়েও শাসক শিবিরের সঙ্গে বিরোধীদের বাকযুদ্ধ শুরু হয় । ফলে ছাত্র আন্দোলন, পুলিশি পদক্ষেপ বা সংসদে জবাবদিহির মূল প্রশ্নের পাশাপাশি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কটাক্ষও এ দিনের বিক্ষোভের বড় অংশ হয়ে ওঠে ।
তিন সপ্তাহের টানাপোড়েন
INDIA-র সাংসদেরা প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে অমিত শাহের সংসদে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিলেন । তাঁদের অভিযোগ, 20 জুলাই পড়ুয়াদের প্রতিবাদের সময় পুলিশের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ হয়েছে । সেই ঘটনায় কে নির্দেশ দিয়েছিল, কেন এমন পদক্ষেপ করা হয়েছিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকেই তার স্পষ্ট জবাব চেয়েছে বিরোধীরা ।
শেষ দিনে অমিত শাহের বক্তব্যের প্রসঙ্গ উঠতেই সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রাজীব রায় আক্রমণ করেন সরকারকে । তাঁর অভিযোগ, পড়ুয়াদের দীর্ঘ দিন অনশন করতে দেওয়া, তার পরে লাঠিচার্জ করা এবং শেষে সংসদের শেষ দিনে বক্তব্য দেওয়ার কথা মনে পড়া - এগুলো সরকারের 'মানসিকতা এবং উদ্দেশ্য' প্রকাশ করে ।
কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও তীব্র আক্রমণ করেন । তাঁর বক্তব্য, পুরো অধিবেশন চলে গেল, অথচ প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে এসে বিরোধীদের প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন না । তাঁর কটাক্ষ, এ দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছেন শুধু 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার জন্য ।
'সরকারই অধিবেশন ভেস্তে দিয়েছে'
বিরোধীদের এই অভিযোগ মানতে নারাজ শাসক শিবির । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পালটা দাবি, অধিবেশন ভেস্তে যাওয়ার দায় বিরোধীদেরই । তাঁর বক্তব্য, অমিত শাহ এবং সরকার যে কোনও বিষয়ে আলোচনায় প্রস্তুত ছিল । এমনকি বিরোধীরা যে ঝাড়খণ্ডের আন্দোলন নিয়ে আলোচনা চাইছিলেন, সেই বিষয়েও সরকার জবাব দিতে প্রস্তুত ছিল । তা হলে বিরোধীরা কেন আলোচনায় এলেন না, প্রশ্ন তোলেন তিনি ।
সুকান্তের অভিযোগ, বিরোধীরা 'ভয়গ্রস্ত মানসিকতা' থেকে সংসদে আলোচনা এড়িয়ে গিয়েছেন । তাঁর দাবি, সরকারের কাছে উত্তর রয়েছে বলেই তারা আলোচনায় প্রস্তুত ছিল ।
'70 বছরে এমন দেখিনি'
সিপিআই(এম) সাংসদ অমরা রাম অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য ছবি তুলে ধরেছেন । তাঁর অভিযোগ, সরকার সংসদে আলোচনা ছাড়াই আইন পাশ করছে । তাঁর কথায়, 70 বছরের জীবনে তিনি এমন পরিস্থিতি দেখেননি যেখানে সংসদে আলোচনা ছাড়াই বিল পাশ করা হচ্ছে । তিনি আরও অভিযোগ করেন, পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে 'অমানবিক দমন' হয়েছে, পেলেট গান ও স্টান গান ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই বিষয়ে সরকার কোনও সন্তোষজনক জবাব দেয়নি । তাঁর দাবি, সরকারের নজর মূল সমস্যার বদলে 'নাটক' এর দিকে ।
রাজ্যসভাতেও নতুন বিতর্ক
লোকসভার পাশাপাশি রাজ্যসভাতেও এ দিন উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় । বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে উত্তরাখণ্ডের হালদ্বানিতে একটি সভার মঞ্চ 'শুদ্ধিকরণ' করার অভিযোগ তোলেন । খাড়গের দাবি, হালদ্বানির রামলীলা ময়দানে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন । সেখানে কোনও ধর্ম বা সম্প্রদায়ের নাম না নিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা বলেছিলেন । কিন্তু তাঁর ভাষণের পরে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষ ওই মঞ্চের 'শুদ্ধিকরণ' করেন বলে অভিযোগ করেন তিনি ।
এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে খাড়গের প্রশ্ন, একটি গণতান্ত্রিক দেশে এমন ঘটনা কী ভাবে ঘটতে পারে ? সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁরা এই ধরনের ঘটনায় কী পদক্ষেপ করছেন ?
বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা অবশ্য অভিযোগটির নিন্দা করেন । তাঁর বক্তব্য, যদি সত্যিই বিজেপির কোনও ব্যক্তি এমন কাজ করে থাকেন, তা উদ্বেগের । কিন্তু বিজেপি এই ধরনের কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করে না । অর্থাৎ অভিযোগের দায় দলীয় ভাবে নিতে নারাজ বিজেপি, তবে ঘটনাটিকে সমর্থনও করেনি ।
শেষ হল অধিবেশন, রইল প্রশ্ন
শেষ পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার পর লোকসভা মুলতুবি হয়ে যায় । রাজ্যসভাও অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয় । সংসদের ভিতরে আলোচনা থামল, বাইরে থামল না রাজনৈতিক সংঘাত । ফলে অধিবেশন শেষ হওয়ার পর সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি থেকেই গেল, সংসদে পরস্পরের কথা শোনার জায়গা কি ক্রমশ ছোট হচ্ছে, আর রাজনৈতিক সংঘাতের মঞ্চ কি সংসদের ভিতর থেকে ক্রমশ বাইরের সিঁড়িতে নেমে আসছে ?