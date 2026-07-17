ক্রেতা রয়েছে, তবে কোনও বিক্রেতা নেই; বিশ্বাসে ভর করে চলে এই বইয়ের দোকান

ক্রেতা রয়েছে, তবে কোনও বিক্রেতা নেই; বিশ্বাসে ভর করে চলে এই বইয়ের দোকান
ক্রেতারা দোকানে এসে বই পছন্দ করেন, বইয়ের গায়ে লেখা দাম দেখে QR কোড স্ক্যান করে দাম দিয়ে দেন । রকিবুল ওয়াহিদের প্রতিবেদন ৷
Published : July 17, 2026 at 10:51 PM IST
নগাঁও(অসম), 17 জুলাই: এখানে ক্রেতা রয়েছে, তবে নেই কোনও ব্যবসায়ী ৷ বিশ্বাসের উপর ভরসা করে অদ্ভূত নিয়মে বইয়ের দোকান চলে অসমে ৷ জানেন ওই বইয়ের দোকানে কেন এমন ব্যবস্থা ?
সাধারণত আশেপাশের এলাকায় বা বাজারে দোকানে ব্যবসায়ী দেখেই অভ্যস্ত সকলে । দোকান বলতে সেখানে একজন দোকানদার ক্রেতাদের কাছে নিজের বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করবেন সেটাই স্বাভাবিক । এমনকি দোকানে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দর-কষাকষির চিত্রও দেখা যায় । কিন্তু অসমের নগাঁও জেলার দোকানে কোনও দোকানদার নেই । মজার বিষয় হল, অসমীয়া ভাষায় দোকানটির নাম রাখা হয়েছে 'দোকানী নথকা দোকান' (অর্থাৎ, দোকানদারবিহীন দোকান) । এটি আসলে একটি বইয়ের দোকান, যেখানে ক্রেতা ছাড়া আর কেউ থাকে না ।
ক্রেতারা দোকানে এসে বই পছন্দ করেন এবং বইয়ের গায়ে লেখা মূল্য অনুযায়ী কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করে দাম পরিশোধ করেন । এটি এমন এক বিশ্বাসের সম্পর্ক যা দিন দিন আরও দৃঢ় হচ্ছে । এখানে কোনও চুরি বা জালিয়াতির ঘটনা এখনও পর্যন্ত ঘটেনি ৷ এতদিন কোনও দোকানদার ছাড়াই বইয়ের দোকানটি নির্বিঘ্নে চলছে ।
নগাঁও জেলার পুরনিগুদাম এলাকার বাসিন্দা দুলাল বোরা এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন ৷ তিনি এই দোকানের মালিক ৷ মণিপুরের ইম্ফলে ঘুরতে গিয়ে দোকানদারবিহীন বইয়ের দোকানের ধারণাটি প্রথম পেয়েছিলেন । সেখানে তিনি এমন দোকান দেখেছিলেন ৷ শিশুদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত দুলাল বোরা ইটিভি ভারতকে বলেন, "20 বছর আগে একটি নাটকের প্রদর্শনী উপলক্ষে শিশুদের একটি দলের সঙ্গে আমি ইম্ফল গিয়েছিলাম । সেখানে আমি দোকানদারবিহীন দোকান দেখেছিলাম ৷ ঠিক তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমার নিজের জেলাতেও এমন একটি দোকান চালু করব ।"
এরপর তিন বছর আগে পুরনিগুদাম এলাকায় এই দোকানটি চালু করেন তিনি । স্থানীয় এলাকায় 'শিশুদের বন্ধু' হিসেবে পরিচিত দুলাল বোরা আরও বলেন, "বইয়ের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । অনেক মানুষ ও শিশু এই দোকানে আসে এবং সেখানে বই পড়ে ও পছন্দমতো বই বেছে নিয়ে তারা আনন্দ পায় ।"
দোকানটি পুরনিগুদাম এলাকায় এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে । দুলাল বোরা আরও বলেন, "দোকানটি চালু করার সময় অনেকেই আমার এই উদ্যোগ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছিলেন ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এখন আমার সিদ্ধান্তে খুশি ।" তিনি আরও যোগ করেন, "গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কলেজের অনেক গবেষণারত শিক্ষার্থী নিয়মিত আমার দোকানে আসেন । কোনও দোকানদার ছাড়াই দোকানটি সুষ্ঠুভাবে চলায় গ্রাহকদের প্রতি আমার আস্থা দিন দিন বাড়ছে ।"
দোকানদারবিহীন এই বইয়ের দোকানটি ওই এলাকায় গর্বের প্রতীকে পরিণত হচ্ছে ৷ কারণ, কোনও দোকানদার ছাড়াই দোকান চালানোর এই বিষয়টি এলাকার মানুষের তরফে সাধুবাদ কুঁড়িয়েছে ৷