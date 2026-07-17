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ক্রেতা রয়েছে, তবে কোনও বিক্রেতা নেই; বিশ্বাসে ভর করে চলে এই বইয়ের দোকান

ক্রেতারা দোকানে এসে বই পছন্দ করেন, বইয়ের গায়ে লেখা দাম দেখে QR কোড স্ক্যান করে দাম দিয়ে দেন । রকিবুল ওয়াহিদের প্রতিবেদন ৷

shop without Shopkeeper
অসমের অভিনব বইয়ের দোকান (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 10:51 PM IST

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নগাঁও(অসম), 17 জুলাই: এখানে ক্রেতা রয়েছে, তবে নেই কোনও ব্যবসায়ী ৷ বিশ্বাসের উপর ভরসা করে অদ্ভূত নিয়মে বইয়ের দোকান চলে অসমে ৷ জানেন ওই বইয়ের দোকানে কেন এমন ব্যবস্থা ?

সাধারণত আশেপাশের এলাকায় বা বাজারে দোকানে ব্যবসায়ী দেখেই অভ্যস্ত সকলে । দোকান বলতে সেখানে একজন দোকানদার ক্রেতাদের কাছে নিজের বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করবেন সেটাই স্বাভাবিক । এমনকি দোকানে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দর-কষাকষির চিত্রও দেখা যায় । কিন্তু অসমের নগাঁও জেলার দোকানে কোনও দোকানদার নেই । মজার বিষয় হল, অসমীয়া ভাষায় দোকানটির নাম রাখা হয়েছে 'দোকানী নথকা দোকান' (অর্থাৎ, দোকানদারবিহীন দোকান) । এটি আসলে একটি বইয়ের দোকান, যেখানে ক্রেতা ছাড়া আর কেউ থাকে না ।

shop without Shopkeeper
দোকানী নথকা দোকান (নিজস্ব ছবি)

ক্রেতারা দোকানে এসে বই পছন্দ করেন এবং বইয়ের গায়ে লেখা মূল্য অনুযায়ী কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করে দাম পরিশোধ করেন । এটি এমন এক বিশ্বাসের সম্পর্ক যা দিন দিন আরও দৃঢ় হচ্ছে । এখানে কোনও চুরি বা জালিয়াতির ঘটনা এখনও পর্যন্ত ঘটেনি ৷ এতদিন কোনও দোকানদার ছাড়াই বইয়ের দোকানটি নির্বিঘ্নে চলছে ।

নগাঁও জেলার পুরনিগুদাম এলাকার বাসিন্দা দুলাল বোরা এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন ৷ তিনি এই দোকানের মালিক ৷ মণিপুরের ইম্ফলে ঘুরতে গিয়ে দোকানদারবিহীন বইয়ের দোকানের ধারণাটি প্রথম পেয়েছিলেন । সেখানে তিনি এমন দোকান দেখেছিলেন ৷ শিশুদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত দুলাল বোরা ইটিভি ভারতকে বলেন, "20 বছর আগে একটি নাটকের প্রদর্শনী উপলক্ষে শিশুদের একটি দলের সঙ্গে আমি ইম্ফল গিয়েছিলাম । সেখানে আমি দোকানদারবিহীন দোকান দেখেছিলাম ৷ ঠিক তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমার নিজের জেলাতেও এমন একটি দোকান চালু করব ।"

shop without Shopkeeper
অসমীয়া বইয়ের দোকান (নিজস্ব ছবি)

এরপর তিন বছর আগে পুরনিগুদাম এলাকায় এই দোকানটি চালু করেন তিনি । স্থানীয় এলাকায় 'শিশুদের বন্ধু' হিসেবে পরিচিত দুলাল বোরা আরও বলেন, "বইয়ের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । অনেক মানুষ ও শিশু এই দোকানে আসে এবং সেখানে বই পড়ে ও পছন্দমতো বই বেছে নিয়ে তারা আনন্দ পায় ।"

shop without Shopkeeper
দুলাল বোরার উদ্যোগে এই বইয়ের দোকান চলে সেখানে (নিজস্ব ছবি)

দোকানটি পুরনিগুদাম এলাকায় এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে । দুলাল বোরা আরও বলেন, "দোকানটি চালু করার সময় অনেকেই আমার এই উদ্যোগ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছিলেন ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এখন আমার সিদ্ধান্তে খুশি ।" তিনি আরও যোগ করেন, "গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কলেজের অনেক গবেষণারত শিক্ষার্থী নিয়মিত আমার দোকানে আসেন । কোনও দোকানদার ছাড়াই দোকানটি সুষ্ঠুভাবে চলায় গ্রাহকদের প্রতি আমার আস্থা দিন দিন বাড়ছে ।"

দোকানদারবিহীন এই বইয়ের দোকানটি ওই এলাকায় গর্বের প্রতীকে পরিণত হচ্ছে ৷ কারণ, কোনও দোকানদার ছাড়াই দোকান চালানোর এই বিষয়টি এলাকার মানুষের তরফে সাধুবাদ কুঁড়িয়েছে ৷

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ASSAM BOOK SHOP
BOOK SHOP
বইয়ের দোকান
অসমের বইয়ের দোকান
SHOP WITHOUT SHOPKEEPER

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