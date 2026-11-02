OCI কার্ড নিয়ে ভারতে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া যায় না, ইমরানকে মুচলেকা দিতে বলল বম্বে হাইকোর্ট

OCI কার্ড নিয়ে ভারতে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া যায় না, ইমরানকে মুচলেকা দিতে বলল বম্বে হাইকোর্ট
Bombay HC on Imran Khan Plea: ওসিআই কার্ডধারী অভিনেতা ইমরান খানকে দেশ ছাড়তে বলেছিল কেন্দ্র ৷ আপাতত সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট ৷
Published : November 2, 2026 at 10:14 PM IST
মুম্বই, 2 নভেম্বর: বম্বে হাইকোর্ট সোমবার অভিনেতা ইমরান খানকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করেছে । আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনও ওসিআই (ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া) কার্ডধারীর হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না । আদালত জোর দিয়ে বলেছে, যদি কেউ এই দেশে থাকতে চান, তবে তাঁকে অবশ্যই আইনের সীমানার মধ্যে থাকতে হবে ।
কেন্দ্রীয় সরকারের উত্থাপিত বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে নিজের বক্তব্য পেশ করার এবং একটি মুচলেকা জমা দেওয়ার জন্য ইমরান খানকে চার সপ্তাহের শেষ সুযোগ দিয়েছে হাইকোর্ট । তবে তাঁকে এখনই দেশ ছেড়ে যেতে হচ্ছে না বলে জানিয়েছে আদালত ৷ ফলে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছেন ইমরান ৷ এই মামলার পরবর্তী শুনানি 7 ডিসেম্বর ।
উল্লেখ্য, গত 10 অক্টোবর মুম্বইতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অনিয়ম নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় । অভিনেতা ইমরান খান ওই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন । ঘটনার সময় পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নেয় । এর আগে শিবাজি পার্কে সিজেপি-এর আয়োজিত একটি প্রতিবাদ কর্মসূচিতেও ইমরান খান অংশ নিয়েছিলেন ৷ তবে তখন অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি পুলিশ ৷
এর পরই বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ কিরিট সোমাইয়া এই বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেন । সোমাইয়ার অভিযোগ, ‘‘ইমরান খান একজন মার্কিন নাগরিক এবং ওসিআই (ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া) কার্ডধারী ৷ তাই রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নিয়ে তিনি অভিবাসন বিধি লঙ্ঘন করেছেন ।’’ তিনি ইমরান খানকে বহিষ্কারের দাবিও জানান । এর পর ইমরান খানকে ভারত ছাড়া নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার ৷
পালটা আদালতের দ্বারস্থ হন ইমরান ৷ মামলা দায়ের করেন বম্বে হাইকোর্টে ৷ গত 27 অক্টোবর মামলার শুনানি হয় ৷ সেদিন ইমরানকে ভারত ছাড়ার নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় হাইকোর্ট ৷ সোমবার দ্বিতীয় শুনানিতে আদালতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) অনিল সিং যুক্তি দেন যে, এই ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য ইমরান খানকে তাঁর নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর আইনি ক্ষমতা প্রশাসনের রয়েছে । তিনি অভিনেতাকে ভারত ছাড়ার নোটিশ দেওয়ার সিদ্ধান্তটিকেও জোরালোভাবে সমর্থন করেন । এই যুক্তির প্রেক্ষিতে বম্বে হাইকোর্ট ইমরান খানকে ভর্ৎসনা করে প্রশ্ন তোলে, ‘‘আপনি ঠিক কেন সেখানে গিয়েছিলেন ? সেখানে কী ঘটছে, তা তো আপনার ভালোভাবেই জানা ছিল ।’’
আদালত আরও উল্লেখ করে যে, ভারতীয় নাগরিক এবং ওসিআই কার্ডধারীদের অধিকার সম্পূর্ণ আলাদা । হাইকোর্ট ইমরান খানের আইনজীবীকে প্রশ্ন করে, ‘‘সিএএ-বিরোধী প্রতিবাদের সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই । কার্ডের জন্য আবেদন করার সময় আপনি জানিয়েছিলেন যে আপনি বেকার এবং কাজের সন্ধানে আছেন ৷ আপনি কি আদৌ কোনও কাজ পেয়েছেন ?’’
এর জবাবে জানানো হয় যে, বর্তমানে ইমরানের হাতে কোনও চলচ্চিত্র প্রকল্প নেই ৷ ইমরান যে শৈশবের পুরো সময়টা এখানেই কাটিয়েছেন, সেকথাও আদালতকে জানানো হয় । হাইকোর্ট মন্তব্য করে যে, কোনও ভারতীয় নাগরিক যদি অন্য কোনও দেশে (যেমন যুক্তরাষ্ট্রে) এই ধরনের বিক্ষোভে অংশ নিতেন, তবে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হত । আদালত আরও প্রশ্ন তোলে যে, ওসিআই (ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া বা ভারতের প্রবাসী নাগরিক) কার্ড নিয়ে এত বছর এখানে বসবাস করার পরও ইমরান কেন ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেননি ।
আদালত বলে, ‘‘শেষ সুযোগ হিসেবে আমরা আপনাকে একটি মুচলেকা জমা দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছি । আপনি এই দেশে এমন আচরণ করতে পারেন না যেন আপনি একজন ভারতীয় নাগরিক । যদি আপনি ওসিআই কার্ডধারী হিসেবে এখানে বসবাস চালিয়ে যেতে চান ৷ তবে আপনাকে একটি আনুষ্ঠানিক মুচলেকা দিতে হবে । এছাড়া পরবর্তী শুনানিতে আপনাকে একটি লিখিত ক্ষমা প্রার্থনাপত্রও জমা দিতে হবে, যেখানে উল্লেখ থাকবে যে ভবিষ্যতে আপনি আর এই ধরনের বিক্ষোভে অংশ নেবেন না ।’’
হাইকোর্ট কঠোর ভাষায় আরও বলে, ‘‘আপনি একজন তারকা ৷ তরুণরা আপনাকে শ্রদ্ধা করে ও অনুসরণ করে ৷ আপনার কথার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । আপনার পুরো পরিচয় এই দেশের সঙ্গে, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত । আপনি শিক্ষিত, তাই আপনার বক্তব্যের প্রভাব সম্পর্কে আপনার সচেতন হওয়া উচিত । আপনি শৈশব থেকেই এখানে আছেন এবং কেউ কখনও আপনার 'অ-ভারতীয়' পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি ৷ তাই আপনার দায়িত্ব অনেক বেশি ।’’
ইমরান খানের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী ভেঙ্কটেশ ধোন্দ আদালতকে জানান যে, তিনি দুই বছর বয়স থেকেই পরিবারের সঙ্গে ভারতে বসবাস করছেন । যেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে আগে কোনও অপরাধের রেকর্ড নেই ৷ তাই কেবল বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার কারণে তাঁকে দেশ ছাড়ার নোটিশ দেওয়াটা অন্যায্য । কোনও পূর্ব সতর্কবার্তা বা 'কারণ দর্শানোর' নোটিশ ছাড়াই তাঁকে 14 দিনের মধ্যে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়াটা অবিচার ।
ইমরান খান এই শর্তাবলীতে সম্মত হয়েছেন এবং পরবর্তী শুনানিতে প্রয়োজনীয় মুচলেকা জমা দেবেন । আগামী মাসের সাত তারিখ এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে আদালত জানিয়েছে ৷
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