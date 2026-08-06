সহকর্মীকে যৌন নিগ্রহের মামলায় 'তেহেলকা'র তরুণকে দোষী সাব্যস্ত করল বম্বে হাইকোর্ট

সহকর্মীকে যৌন নিগ্রহের মামলায় 'তেহেলকা'র তরুণকে দোষী সাব্যস্ত করল বম্বে হাইকোর্ট
যৌন নিগ্রহের ঘটনায় তেহেলকা ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা তরুণ তেজপাল দোষী সাব্য হলেন ৷
By PTI
Published : August 6, 2026 at 1:33 PM IST
মুম্বই, 6 অগস্ট: যৌন হেনস্থার মামলায় শেষ পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত হলেন 'তেহেলকা' ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তরুণ তেজপাল ৷ 2013 সালে তাঁরই এক সহকর্মীকে যৌন নিগ্রহের ঘটনায় নিম্ন আদালত তেজপালকে বেকসুর খালাস দিয়েছিল ৷ বৃহস্পতিবার সেই রায় খারিজ করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করল বম্বে হাইকোর্ট ৷ এদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ সাজা ঘোষণা করবে আদালত ৷ এদিকে হাইকোর্টের সাজা ঘোষণা রুখতে তড়িঘড়ি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন তরুণ ৷
বম্বে হাইকোর্টের গোয়া বেঞ্চের বিচারপতি নীলা গোখালে এবং বিচারপতি অমিত জামসানদেকর সাজা ঘোষণা করবেন ৷ তেজপালের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 376 (2)(f) (একজন অভিভাবক অথবা কোনও ট্রাস্ট বা কর্তৃপক্ষ স্তরের কেউ মহিলাকে ধর্ষণ করে), 354 (a) (যৌন হেনস্থা) এবং 354 (b) (মহিলার উপর জবরদস্তি অত্যাচারের অপরাধ) ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে ৷ ভারতীয় দণ্ডবিধির 376 নম্বর ধারায় তেজপাল ন্যূনতম দশ বছর এবং সর্বোচ্চ আজীবন কারাবাসের সাজা হতে পারে ৷
আদালতে হাজির ছিলেন তরুণ তেজপাল ৷ তিনি নিজেকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার' বলে দাবি করেন ৷ তরুণ বলেন, "আমার বয়স 62 বছর ৷ আমি দুই মেয়ের বাবা ৷ আমার স্ত্রী আছে ৷ আমি রাজনৈতিক হিংসার শিকার ৷ আমার আইনজীবীরা আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, আমি যেন আদালতে ক্ষমা করে দেওয়ার আর্জি জানাই ৷" তাঁর আইনজীবী আদাব পোন্ডা ন্যূনতম সাজার আর্জি জানিয়েছেন ৷
অভিযোগ, 2013 সালের নভেম্বরে গোয়ায় থিঙ্কফেস্ট ইভেন্টে হোটেলের লিফ্টে তিনি তাঁর জুনিয়র সহকর্মীকে যৌন হেনস্থা করেছেন ৷ 2021 সালে গোয়ার নিম্ন আদালত তাঁকে খালাস করে দেয় ৷ কিন্তু সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গোয়া সরকার উচ্চ আদালতে আবেদন জানায় ৷