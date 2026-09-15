দিল্লির একাধিক স্কুলে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি ইমেল, পড়ুয়াদের নিরাপদে সরিয়ে শুরু তল্লাশি

দিল্লির একাধিক স্কুলে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি ইমেল, পড়ুয়াদের নিরাপদে সরিয়ে শুরু তল্লাশি
Bomb Blast Email Threats in Delhi Schools: মঙ্গলবার সকাল সাড়ে 10টা নাগাদ স্কুলগুলিতে হুমকি ইমেল আসে ৷ ইমেলের উৎস জানতে তদন্তে সাইবার সেল ৷
Published : September 15, 2026 at 2:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 সেপ্টেম্বর: দিল্লির একাধিক নাম করা স্কুলে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি দিয়ে ইমেল ৷ ঘটনায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দিল্লি পুলিশের তরফে স্কুলগুলি থেকে পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মীদের ক্যাম্পাস থেকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ দিল্লি পুলিশ হুমকি ইমেলের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ৷ ইতিমধ্যে, বম্ব স্কোয়াড স্কুলগুলিতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে ৷ তবে, এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু মেলেনি বলে খবর ৷ দিল্লি পুলিশের সাইবার শাখার গোয়েন্দারা হুমকি ইমেলের উৎস খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছেন ৷
পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, দ্য ব্রিটিশ স্কুল, সংস্কৃতি স্কুল এবং সর্দার প্যাটেল বিদ্যালয়-সহ বেশ কয়েকটি নামী বিদ্যালয়ে বোমা বিস্ফোণের হুমকি দিয়ে ইমেল পাঠানো হয় ৷ জানা গেছে, এই স্কুলগুলি থেকে সকাল সাড়ে 10টা থেকে 10টা 45 মিনিট-এর মধ্যে পুলিশের কাছে হুমকি ইমেলের খবর আসে ৷ এরপর স্থানীয় পুলিশ, বম্ব স্কোয়াড, ডগ স্কোয়াড এবং দিল্লি দমকলের একাধিক ইঞ্জিন স্কুলগুলিতে পৌঁছায় ৷ পাশাপাশি, দিল্লি পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা স্কুলগুলিতে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে ৷ ক্যাম্পাসগুলি খালি করে সেখানে তল্লাশি চালানো হয় ৷
Multiple schools in Delhi received bomb threats email. More details awaited: Delhi Police pic.twitter.com/B4mGB2oVCv— IANS (@ians_india) September 15, 2026
বোমা বিস্ফোরণের হুমকিকে গুরুত্ব দিয়ে, কোনওরকম নাশকতা রুখতে তদন্ত শুরু করে দিল্লি পুলিশ ৷ বোম স্কোয়াড স্কুল ক্যাম্পাসগুলির স্পর্শকাতর এলাকাগুলি খতিয়ে দেখে ৷ স্নিফার ডগ দিয়ে প্রতিটি সন্দেহজনক বস্তু বা সামগ্রী যাচাই করা হয় ৷ দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের দলও স্কুলগুলিতে পৌঁছায় ৷ শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, তল্লাশিতে এখনও কোনও বিস্ফোরক বা ওই জাতীয় সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি ৷ পুলিশ হুমকি ইমেলটি কোথা থেকে এসেছে, তা জানতে সঠিক আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করার চেষ্টা করছে ৷
পরীক্ষা চলাকালীন বোমা বিস্ফোরণের হুমকি দিয়ে ইমেল
জানা গিয়েছে, হুমকি ইমেলকে হালকাভাবে না-নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হল, কয়েকটি স্কুলে পরীক্ষা চলছিল ৷ যার মধ্যে অন্যতম সর্দার প্যাটেল স্কুল ৷ সেখানে নিচু ক্লাসের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেও, সিনিয়র ক্লাসগুলির একটি অংশের পরীক্ষা বাকি ছিল ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি বিচার করে পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
দিল্লির স্কুলগুলিতে ইমেলের মাধ্যমে বোমা বিস্ফোরণের হামলার হুমকি পাঠানোর ঘটনা আগেও ঘটেছে ৷ 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে, ধৌলা কুয়ানের আর্মি পাবলিক স্কুল এবং এয়ার ফোর্স বাল ভারতী স্কুল-সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান একই ধরনের হুমকি পেয়েছিল ৷ সে সময় একটি ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিল এবং পরে হুমকিগুলি ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয় ৷