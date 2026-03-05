রং দিতে এসেছিল চার বছরের শিশু, ফুটন্ত জল গায়ে ঢেলে দিলেন প্রতিবেশী মহিলা

রং দিতে এসেছিল চার বছরের শিশু, ফুটন্ত জল গায়ে ঢেলে দিলেন প্রতিবেশী মহিলা
চার বছরের শিশুটির মা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত মহিলা জানান, তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জল ঢেলেছিলেন শিশুটির গায়ে ৷ যদিও তিনি জানতেন না যে এটি গরম।
Published : March 5, 2026 at 7:19 PM IST
নাগপুর, 5 মার্চ: মহারাষ্ট্রের নাগপুরের কোরাডি এলাকায় হোলির সময় রং দেওয়ার জন্য প্রতিবেশী এক মহিলা একটি শিশুর উপর ফুটন্ত জল ঢেলে দেওয়ার ঘটনায় একরত্তির শরীরের অনেকটাই পুড়ে যায়। ভুক্তভোগী শিশুটির মা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন।
ঘটনাটি ঘটেছে নাগপুর এবং বিদর্ভ অঞ্চলে, যেখানে চার বছরের এক শিশু প্রতিবেশী এক মহিলার ঢালা ফুটন্ত জলে পুড়ে গিয়েছে। হোলিকা দহন উৎসবের পরের দিন কয়লার আগুনে ফোটানো জলে স্নান করার একটি ঐতিহ্য রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে যে, সিন্ধু ঠাকরে নামে অভিযুক্ত মহিলাও একইভাবে জল গরম করেছিলেন। ভাইরাল হওয়া ঘটনার একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে যে, গায়ে গরম জল ঢেলে দেওয়ার পর জ্বালা-যন্ত্রণায় শিশুটি চিৎকার কর ছোটাছুটি শুরু করে দেয়।
নিজের ভুল বুঝতে পেরে, মহিলাটি তৎক্ষণাৎ শিশুটির উপর ঠান্ডা জল ঢেলে দেন যাতে শিশুটি পুড়ে না যায়। তবে ততক্ষণে শিশুটির শরীরের প্রায় 40 শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। তাকে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে শিশুটির অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনে, অভিযুক্ত মহিলা জানান যে, তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জল ফেলে দিয়েছিলেন শিশুটির গায়ে ৷ যদিও তিনি জানতেন না যে এটি ফুটন্ত গরম ছিল।
নাগপুর পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে এবং প্রাথমিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে মহিলা অসাবধানতাবশত, খেয়াল না করে ফুটন্ত জল শিশুটির গায়ে ফেলে দিয়েছেন। কোরাডি থানার ইন্সপেক্টর পোপট ধোয়াতোন্ডে বলেন, "সিন্ধু ঠাকরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বালতির জল ঢেলে দেন ৷ তবে বুঝতে পারেননি যে জল গরম ছিল এবং এই কাজটি অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং হঠাৎ করেই হয়ে গিয়েছিল। শিশুটির মা এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত মহিলাকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি।"
নাগপুরের শিশু অধিকার সুরক্ষা কর্মকর্তা মুশতাক পাঠান সাংবাদিকদের বলেন, "ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার পর আমি ব্যক্তিগতভাবে ঘটনার তদন্ত করেছি। আমি পুড়ে যাওয়া শিশুটির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং নিশ্চিত করেছি যে তার (শিশুটির) ভালো চিকিৎসা করা হচ্ছে। আমরা আইনগতভাবে বিষয়টি অনুসরণ করব।"