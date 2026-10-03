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অন্ধ্রপ্রদেশে ওষুধ কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ, মৃত চার শ্রমিক

Boiler Explosion in AP: দিনের শিফটের কর্মীরা কারখানায় প্রবেশ করছিলেন এবং রাতের শিফটের কর্মীরা বেরিয়ে আসছিলেন, ঠিক তখনই বিস্ফোরণটি ঘটে।

Boiler Explosion in AP
অন্ধ্রপ্রদেশে ওষুধ কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2026 at 12:56 PM IST

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তিরুপতি, 3 অক্টোবর: অন্ধ্রপ্রদেশের একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে চার শ্রমিকের ৷ ঘটনায় আরও 12 জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে খবর ৷

শনিবার তিরুপতি জেলার শ্রী সিটিতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে খবর। একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ঘটনাস্থলেই দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ও জরুরি পরিষেবার দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভঙ্গালাপুরি অনিতা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাবেন বলে জানানো হয়েছে।

জাতীয় সড়ক 16-এর পাশে গড়ে ওঠা শ্রী সিটি ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বহুমুখী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বলে পরিচিত ৷ এখানে 200টিরও বেশি কোম্পানি রয়েছে, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি ওষুধ প্রস্তুতকারক কারখানাও অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক তথ্য তথ্যানুযায়ী, সকালের দিকে যখন দিনের শিফটের কর্মীরা কারখানায় প্রবেশ করছিলেন এবং রাতের শিফটের কর্মীরা বেরিয়ে আসছিলেন, ঠিক তখনই বিস্ফোরণটি ঘটে।

বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে কংক্রিটের ব্লক এবং ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে ৷ বিস্ফোরণ কতটা ভয়াবহ ছিল তা এই ছবিতেই স্পষ্ট ৷ মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "তিরুপতি জেলার শ্রী সিটিতে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে ওয়াটার বয়লার বিস্ফোরণে চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করেছেন।"

মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন মৃতদের পরিবারকে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয় এবং আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। বিস্ফোরণের কারণ এবং হতাহতদের পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও জানা যায়নি ৷ শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী নারা লোকেশ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি মৃতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন এবং মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করেছেন। মন্ত্রী লোকেশ মৃতদের পরিবারকে আশ্বাস দিয়েছেন যে সরকার সবরকমভাবে তাঁদের পাশে দাঁড়াবে।

সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে এই ধরনের আরও একাধিক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছরের জুন মাসে বিশাখাপত্তনমের কাছে পারাওয়াড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে বয়লার বিস্ফোরণে দু'জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। পাইরোলাইসিস তেল তৈরির জন্য বর্জ্য প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত করার সময় ওই বিস্ফোরণটি ঘটেছিল।

TAGGED:

BOILER EXPLOSION PHARMA UNIT
ANDHRA PRADESH EXPLOSION
অন্ধ্রপ্রদেশ ওষুধ কারখানায় বিস্ফোরণ
ওষুধ কারখানায় বিস্ফোরণ
BOILER EXPLOSION IN AP

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