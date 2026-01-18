কে হবেন মুম্বইয়ের মেয়র ? উত্তর এখনও অধরা; নজর রাখছেন 'সেকেন্ড বয়' উদ্ধব

কে হবেন মুম্বইয়ের মেয়র ? উত্তর এখনও অধরা; নজর রাখছেন 'সেকেন্ড বয়' উদ্ধব
সবচেয়ে বেশি আসন পেলেও যাদুসংখ্যার থেকে খানিকটা দূরেই রয়েছে বিজেপি ৷ পুর বোর্ড গঠনের চাবি কাঠি একনাথ শিন্ডেদের হাতেই ৷
By PTI
Published : January 18, 2026 at 8:53 PM IST
মুম্বই, 18 জানুয়ারি: বাণিজ্য নগরী কি প্রথম বিজেপির মেয়র পাবে ? আপাতত এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তীত হচ্ছে মারাঠাভূমের রাজনীতি ৷ আসনের বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের মোট আসন সংখ্যা 227 ৷ যদুসংখ্যা 114 ৷ তার মধ্যে 29 আসন পাওয়া একনাথ শিন্ডের সমর্থন পেলে 89টি কেন্দ্রে জয়ী বিজেপির বোর্ড গঠন করতে কোনও সমস্যা হবে না ৷ কারণ তখন তাতের সংখ্যা হবে 118 ৷ এর সঙ্গে শাসক জোটের আরেক শরিক অজিত পাওয়ারের এনসিপির 3 সদস্যের সমর্থনও পাওয়া যেতে পারে ৷ কিন্তু শেষমেশ শিন্ডেদের সমর্থন মিলবে কি না তা নিয়ে জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে ৷
প্রায় তিন দশক পর মুম্বই পুরসভায় শক্তি অনেকটা কমলেও উদ্বব ঠাকরেদের পক্ষে গিয়েছে 65টি আসন ৷ ভাই রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা পেয়েছে 6টি আসন ৷ কংগ্রেস জয়ী 24টি আসনে ৷ মানে সংখ্যাটা 95 ৷ যাদুসংখ্যায় পৌঁছতে গেলে এক্ষেত্রেও শিন্ডেদের সমর্থন দরকার ৷ তাছাড়া 8টি আসন পাওয়া এআইএমআইএম এবং একটি আসনে জেতা শরদ পাওয়ারের এনসিপির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ৷
শনিবার সন্ধ্যা থেকে নিজেদের জয়ী প্রার্থীদের মুম্বইয়ে একটি পাঁচতারা হোটেলে এনে রেখেছেন শিন্ডে শিবির ৷ তাদের দাবি এই 29 জনের মধ্যে 20 জন এবারই প্রথম ভোটে জিতেছেন ৷ জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের ভূমিকা কী হবে সেটা বুঝিয়ে দিতেই পাঁচতারা হোটেলে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে ৷ একনাথ থেকে শুরু করে বাকি নেতারা প্রার্থীদের শিখিয়ে দেবেন কীভাবে কাজ করতে হবে ৷
সংখ্যা নিয়ে খানিক রহস্য থাকলেও বিরোধীরা এখনই বোর্ড গঠনে তেমন তৎপরতা দেখাচ্ছে না ৷ শিন্ডেদের সঙ্গে বিজেপির আলোচনা কোন দিকে যায় সেটাই দেখে নিতে চাইছেন উদ্ধব ঠাকরেরা ৷ তবে ঘুরপথে নিশানা করা চলছেই ৷ রবিবার ঠাকরেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সেনার নেতা সঞ্জয় রাউত জানান, তাঁর কাছে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর শিন্ডে শিবিরের জয়ী প্রার্থীদের একটা বড় অংশ বিজেপির মেয়র হোক সেটা চাইছেন না ৷ কিন্তু দেশ তথা এশিয়ার সবচেয়ে বিত্তবান পুরসভার নয়া বোর্ড গঠনে তাঁরা কোনও ভূমিকা নেবেন কিনা তা স্পষ্ট করেননি সঞ্জয় ৷ একদিন আগে অর্থবহ মন্তব্য় করেছিলেন উদ্ধব নিজেও ৷ তিনি বলেন, "ঈশ্বর চাইলে তাঁদের মেয়র মুম্বই পরিচালন করবেন ৷ "
মুম্বই, জালনা-সহ মহারাষ্ট্রের 29টি পুরসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয় শুক্রবার ৷ সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ খুনে অভিযুক্ত বড় জয় পেলেন জালনা পুরসভার নির্বাচনে ৷ ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যায় জালনা পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে জিতেছেন শ্রীকান্ত পাঙ্গারকর ৷ নিকটতম বিজেপি প্রার্থীকে 2 হাজার 621 ভোটে হারিয়ে দেন তিনি ৷