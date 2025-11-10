লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণ ! মৃত 8, দিল্লি ও মুম্বইয়ে জারি হাই-অ্যালার্ট

লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণ ! মৃত 8, দিল্লি ও মুম্বইয়ে জারি হাই-অ্যালার্ট
লালকেল্লার কাছে পার্ক করা একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে সোমবার সন্ধ্যায় ! ঘটনাস্থলে দমকলের 7টি ইঞ্জিন পৌঁছেছে ৷ 8 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : November 10, 2025 at 7:31 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 8:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 নভেম্বর: লালকেল্লার কাছে গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ৷ সোমবার সন্ধে 7টা নাগাদ লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের 1 নম্বর গেটের কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে ৷ দিল্লির দমকল বিভাগ থেকে জানা গিয়েছে, সেই আগুন মুহূর্তের মধ্যে আরও বেশ ক'য়েকটি গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে ৷ অন্তত 8টি গাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৷ এখনও পর্যন্ত 8 মৃত্যুর খবর মিলেছে ৷ আহতের সংখ্যাটা 24 ৷ কার্যত ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিয়েছে বিস্ফোরণস্থল ৷
আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷ কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ রাজধানীতে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করে সাইরেন বেজে চলেছে ৷ দিল্লি দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ সন্ধ্যায় লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের 1 নম্বর গেটের কাছে একটি গাড়ি পার্ক করে রাখা ছিল ৷ সেই গাড়িতেই বিস্ফোরণের ঘটে ৷ আগুনের লেলিহান শিখা বাড়তে থাকায় পরে কাছাকাছি পার্ক করা আরও সাত-আটটি গাড়িতে আগুন ধরে যায় ৷ বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।
প্রথমে ঘটনাস্থলে দমকলের 5টি ইঞ্জিন পৌঁছয় ৷ পরে আসে আরও 2টি ৷ NSG ও NIA-র টিমও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ৷ দিল্লি পুলিশের তরফে ঘটনাস্থল ঘিরে রাখা হয়েছে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় দমকল বিভাগ ৷ একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "আমি গুরুদ্বারে গিয়েছিলাম, তখনই একটা বিকট শব্দ শুনতে পাই। আমরা বুঝতে পারিনি এটা কীসের আওয়াজ ৷ বাইরে এসে দেখি, লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে আগুন জ্বলছে ৷ এত বিকট শব্দ ছিল, আশেপাশের বেশকিছু গাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"
VIDEO | Ambulances are being rushed to the blast site near Red Fort in Delhi.#DelhiBlast #RedFort pic.twitter.com/enx2vMh8Hw— Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2025
দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, "লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের 1 নম্বর গেটের কাছে পার্ক করা একটি গাড়িতে বিস্ফোরণটি ঘটে। এর তীব্রতা ছিল খুব বেশি। অনেক লোক আহত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।" দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছে হাই-অ্যালার্ট ৷ পাশাপাশি মায়ানগরী মুম্বইয়ে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে ৷ এদিকে, বহু মৃত্যুর আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা ৷ কারণ, লালকেল্লা এলাকাটি দিল্লির ব্যস্ততম এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলির মধ্যে একটি। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে অ্যাম্বুলেন্স ৷