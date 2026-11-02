নৈরাজ্য শেষ করে গণতন্ত্র বাঁচানোর ডাক ! কলকাতায় মিছিল করবেন নবীন; হায়দরাবদে শাহ

নৈরাজ্য শেষ করে গণতন্ত্র বাঁচানোর ডাক ! কলকাতায় মিছিল করবেন নবীন; হায়দরাবদে শাহ
BJPs Save Democracy Rally: কেন্দ্রীয়ভাবে কোনও একটি জায়গায় মিছিল না করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আলাদা আলাদা কর্মসূচির মাধ্যমে বিরোধীদের জবাব দেওয়ার রণকৌশল নিয়েছে বিজেপি।
Published : November 2, 2026 at 12:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 নভেম্বর: একদিন আগে দিল্লিতে শক্তি প্রদর্শন করেছে বিরোধী শিবির। এবার পাল্টা 'নৈরাজ্য শেষ করে গণতন্ত্র বাঁচানোর' ডাক দিয়ে রাস্তায় নামছে বিজেপি। সোমবার একযোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল করবে গেরুয়া শিবির। থাকবেন দলের শীর্ষ নেতারা।
পশ্চিমবঙ্গ আর বিহারে হওয়া মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন। হায়দরাবাদে মিছিল করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজনৈতিক মহল মনে করছে রবিবার ভোট চুরির অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চেয়ে বিরোধীরা বিজেপির উপর প্রবল রাজনৈতিক চাপ তৈরি করেছে । তার জবাব দিতেই মিছিলের আয়োজন করেছে পদ্ম শিবির । কেন্দ্রীয়ভাবে কোনও একটি জায়গায় মিছিল না করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আলাদা আলাদা কর্মসূচির মাধ্যমে বিরোধীদের জবাব দেওয়ার রণকৌশল নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা।
বিহার বিজেপির এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া তথ্য বলছে, সোমবার সকাল 11টায় ভাগলপুরের লাজপথ পার্ক থেকে সেবাজ্যোতি চক পর্যন্ত মিছিল করবেন নবীন। সাড়ে বারোটা নাগাদ এই মিছিল শেষ হওয়ার কথা । এরপর সোজা কলকাতায় পৌঁছবেন বিজেপি সভাপতি । দুপুর তিনটে নাগাদ কলেজ স্ট্রিট থেকে শুরু হবে মিছিল । সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মিছিল শেষ হওয়ার কথা ধর্মতলায়। অন্যদিকে, হায়দরাবাদে মিছিল করবেন অমিত শাহ । সেখানে উপস্থিত থাকার কথা কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি-সহ বিজেপির অন্য নেতাদের।
মাত্র একদিন আগে শাসকের সঙ্গে বিরোধিদের তরজায় উত্তাল হয়েছিল দেশের রাজনীতি । রাজধানী দিল্লির রামলীলা ময়দান থেকে ভোট চুরি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেছিল বিরোধী শিবির। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেশের মানুষ কোথাও পালাতে দেবেন না । তিনি যে অন্যায় করেছেন, তার শাস্তি তাঁকে পেতেই হবে। রাহুলের পাশে দাঁড়িয়ে আক্রমণের সুর চড়িয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস যে 'হারেনি' সে কথা আরও একবার মনে করিয়ে দেন মমতা । তাঁর স্পষ্ট দাবি ভোট চুরি করে বিজেপি তৃণমূলকে হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দখল করেছে। পাল্টা রাহুল গান্ধিকে আক্রমণ করেছে বিজেপি। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের বংশধরদের ভাষায় কথা বলছেন বলে তোপ দেগেছেন বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র ।
অন্যদিকে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর হওয়া শিখ বিরোধী হিংসার দিন বিরোধীরা রাজনৈতির কর্মসূচি করেছে এই নিয়েও কড়া আক্রমণ করেছে বিজেপি। রবিবার দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তর নেতৃত্বে মিছিলও হয় রাজধানী দিল্লিতে। আক্রমণের সেই ঝাঁঝ রবিবারের পর সোমবারও বজায় রাখতে চাইছে বিজেপি।