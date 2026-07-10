বিজেপি সভাপতি নিতিনের ছেড়ে আসা আসনে উপ-নির্বাচন, প্রার্থী বদল করল গেরুয়া শিবির

বিজেপি সভাপতি নিতিনের ছেড়ে আসা আসনে উপ-নির্বাচন, প্রার্থী বদল করল গেরুয়া শিবির
নিতিন নবীন ইস্তফা দেওয়ায় বাঁকিপুরের বিধানসভা আসনটি ফাঁকা হয়ে যায় ৷ এবার এই আসনে উপনির্বাচন ৷ বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই প্রশান্ত কিশোরের ৷
By PTI
Published : July 10, 2026 at 9:05 PM IST
পটনা, 10 জুলাই: ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি নিতিন নবিনের ছেড়ে আসা আসনে কে লড়বেন, এই নিয়ে টানাপোড়েন বিজেপির অন্দরেই ৷ চলতি বছরের মার্চ মাসে বিহারের বাঁকিপুর বিধানসভা আসনটি থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন নিতিন নবীন ৷ আগামী 30 জুলাই এই আসনে উপ-নির্বাচন ৷
গতকাল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার একদিন পরই শুক্রবারই তা প্রত্যাহার করে নিলেন বিজেপি প্রার্থী অভিষেক কুমার সিনহা ৷ তিনি পারিবারিক কারণ দর্শিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন ৷ এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এদিনই বিজেপি নীরজ কুমার সিনহাকে বাঁকিপুর থেকে প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছে ৷ এই আসনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন 13 জুলাই ৷ ভোটগণনা 3 অগস্ট ৷
অভিষেক কুমার সিনহা এদিন সাংবাদিকদের বলেন, "বাঁকিপুর বিধানসভা আসনে বিজেপি আমাকে এনডিএ-র প্রার্থী করেছিল ৷ আমি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ৷ কিন্তু পারিবারিক কারণে আমি এই উপ-নির্বাচনে লড়তে পারছি না ৷" তিনি জানান, এই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের বিষয়টি রাজ্য বিজেপি সভাপতি সঞ্জয় সারাওগিকে জানিয়েছেন ৷
অন্যদিকে, 32 বছর বয়সি নীরজ কুমার সিনহা অতীতে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার (বিজেওয়াইএম)-এর বুথ সভাপতি থেকেছেন ৷ সামলেছেন জেলা সহ-সভাপতির দায়িত্বও ৷ 2006 সাল থেকে তিনি বিজেপিতে রয়েছেন ৷ পটনার মীঠাপুরের বাসিন্দা নীরজ কুমার সিনহা ওরফে নীরজ ভারতী 1994 সালের 1 জুলাই জন্মগ্রহণ করেন ৷ এবার এই তরুণই বিজেপির তুরুপের তাস ৷
এই আসনে নীরজের বিরুদ্ধে লড়ছেন জন সূরজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর ৷ তিনি এই প্রথমবার নির্বাচনে লড়ছেন ৷ 2025 সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁর হাতে তৈরি দল ৷ তবে রাজনৈতিক যাত্রার শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি প্রশান্ত কিশোরদের ৷ জিততে পারেনি একটি আসনেও ৷ এবার সেই ব্যর্থতাকে পিছনে ফেলে বিধায়ক হওয়ার দৌড়ে সামিল হলেন একদা ভোট কৌশলী পিকে ৷
এছাড়া লালু যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-র নেত্রী রেখা গুপ্তাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷ চলতি বছরের মার্চেই নিতিন নবীনকে রাজ্যসভা থেকে প্রার্থী করে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ 2006 সাল থেকে পরপর পাঁচবার বাঁকিপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন নিতিন নবীন ৷ বিহারের রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশের পর্যবেক্ষণ, জাতীয় স্তরে সংগঠনে তারুণ্যের বার্তা দিতে 46 বছর বয়সি নিতিনকে সভাপতি করেছে বিজেপি ৷ দলের ইতিহাসে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ সভাপতি ৷ এবার তাঁর ছেড়ে আসা আসনেও এক তরুণের উপরই আস্থা রেখে আরও একবার 'তারুণ্যের জয়গান' গাইল গেরুয়া শিবির ৷