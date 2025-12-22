মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে বড় জয় বিজেপি'র, ভোটারদের ধন্যবাদ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে বড় জয় বিজেপি'র, ভোটারদের ধন্যবাদ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী
288টি আসনের মধ্যে বিজেপি, শিবসেনা ও এনসিপি-এর মহাযুতি জোট 207টি সভাপতি আসনে জিতেছে ৷
Published : December 22, 2025 at 12:21 PM IST
থানে, 22 ডিসেম্বর: মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে বড় জয় পেল মহাযুতি ৷ তাদের জোটের অংশ বিজেপি এই নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে । পৌর পরিষদ নির্বাচনে বৃহত্তম দল হিসেবে এগিয়েছে মহাযুতি । এর জন্য ভোটারদের ধন্যবাদ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ৷
রবিবার পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুতি-এর দুর্দান্ত জয়ের পর মহারাষ্ট্রের বিজেপি সভাপতি রবীন্দ্র ছাবান জানান, রাজ্যজুড়ে প্রবল জনসংযোগ এবং উন্নয়নশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য জয়ী হয়েছে বিজেপি ৷
आदरणीय नड्डाजी, आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका मनःपूर्वक आभार। मोदीजी और अमितभाई के साथही आपके मार्गदर्शन में कार्य करना हमारे लिए गर्व का विषय है। आपकी प्रेरणा ही हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति देती है। फिरसे एक बार धन्यवाद!#Maharashtra #NagarParishad2025 #BJPNo1 https://t.co/cmT4Cdca1X— Ravindra Chavan (@RaviDadaChavan) December 21, 2025
এদিন রাতে থানে জেলার কল্যাণ শহরের এক অনুষ্ঠানে ছাবান বলেন, "নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পরই বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার শুরু করে দেন দলের নেতা-কর্মীরা ৷ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নশীল প্রকল্পগুলি সাধারণ মানুষের কাছ তুলে ধরেন তাঁরা ৷ সাধারণ মানুষের আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন ৷ আর তাঁদের সেই আস্থা আমাদের জয়ের প্রধান কারণ ৷" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের উন্নয়নশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে রাজ্যের মানুষ সমর্থন করেছে ৷ তার ফলে এই জয় সম্ভব হয়েছে বলে জানান বিজেপি সভাপতি ৷
উল্লেখ্য, 288টি আসনের মধ্যে বিজেপি, শিবসেনা ও এনসিপি-এর মহাযুতি জোট 207টি সভাপতি আসনে জিতেছে ৷ বিরোধী জোট মহাবিকাশ আঘারির প্রার্থীরা জিতেছেন 44টি সভাপতি আসনে ৷ তারমধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে 28টি, এনসিপি (শরদ পাওয়ার) পেয়েছে 7টি এবং শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) পেয়েছে 9টি আসন ৷ এদিকে, পুরসভার সভাপতির আসনগুলিতে 117টিতে বিজেপি, 53টিতে শিবসেনা ও 30টিতে জয়ী হয়েছে এনসিপি ৷
এদিন অভূতপূর্ব এই জয়ের জন্য রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানান মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ৷ তিনি বলেন, "নির্বাচনে সম্পূর্ণ ইতিবাচক প্রচার চালিয়েছি । একটি জনসভাতেও আমি কোনও ব্যক্তি, কোনও দল বা নেতার বিরুদ্ধে কথা বলিনি । সাধারণ মানুষের জন্য আমরা যা করেছি, তার উপর নির্ভর করেই জনগণের কাছে ভোট চেয়েছি ৷ আমার সেই আহ্বানে জনগণ ও ভোটারদের খুব ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে ৷ এই জয় জনগণের দ্বারা আমাদের উন্নয়নমূলক কাজেরই একটি স্বীকৃতি ।" মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, নির্বাচনে হার নিশ্চিত বিরোধীরা তা টের পেয়ে গিয়েছিল ৷
আগামী 15 জানুযারি মুম্বইয়ে পুর নির্বাচন ৷ তার আগে রবিবারের এই জয় যে দলের মনোবলকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ ইতিমধ্যেই একাধিক দলীয় বৈঠকের মাধ্যমে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ মহারাষ্ট্র রাজ্য বিজেপি সভাপতি রবীন্দ্র ছাবান জানান, কর্মীদের মধ্যে মতপার্থক্য দূর করতে দলীয় বৈঠক অত্যন্ত জরুরি ৷ এর ফলে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে নিচুস্তরের কর্মীদের সংযোগ গড়ে ওঠে ৷ ছাবার কথায়, "এই জয় আমাদের সংগঠনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতীক ।"
মহারাষ্ট্রে 51 শতাংশ জনসমর্থন অর্জন করা হল বিজেপির প্রধান লক্ষ্য । সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এর জন্য আমরা প্রতিটি নাগরিকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের উপর মনোযোগ দিয়েছি । আগামীতেও দেব ৷ বিজেপি একটি শক্তিশালী সংগঠন যা তৃণমূল পর্যায়ে কর্মীদের সঙ্গে কাজ করে এবং একবার কোনও দায়িত্ব দেওয়া হলে দলের কর্মীরা তা সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে ।"