এআইএডিএমকের সঙ্গে সমঝোতা চূড়ান্ত, তামিলনাড়ুতে 27 আসনে লড়বে বিজেপি
গত নির্বাচনে বিজেপি লড়েছিল 20টি আসনে ৷ এবার সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 27। জোটের চূড়ান্ত করতে এআইএডিএমকের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন অমিত শাহ ৷
Published : March 23, 2026 at 7:04 PM IST
চেন্নাই, 23 মার্চ: তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে 27টি আসনে লড়বে বিজেপি ৷ এআইএডিএমকে (AIADMK)-র জোট শরিক হিসেবে এবার তামিলভূমের রাজনীতিতে দাগ কাটতে মরিয়া গেরুয়া শিবির ৷ গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই নিজেদের জোট শরিকদের সঙ্গে আসন বণ্টন নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা করছিল এআইএডিএমকে ।
জোট সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন এআইএডিএমকের সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাডি কে পালানস্বামী ৷ বেশ কয়েকবার দিল্লিও গিয়েছিলেন রাজ্যের এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ অন্যদিকে, ডিএমকেও (DMK) তাদের জোটে থাকা বিভিন্ন দলের সঙ্গে আসন বণ্টনে নিয়ে ইতিমধ্যেই সমঝোতা চূড়ান্ত করে ফেলেছে ৷ এবার জোট শরিকদের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে ফেলল এআইএডিএমকেও ৷
এআইএডিএমকে জোটের বিজেপি, পিএমকে (PMK) এবং এএমএমকে (AMMK)-ক মতো দল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৷ তাদের সঙ্গে আসন বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনা এদিন শেষ হয়েছে ৷ এরপরই রাজ্যে 234 বিধানসভা আসনে শরিকদলগুলির মধ্যে আসন বন্টন প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলল এআইএজডিএমকে। সেই অনুযায়ী, বিজেপি লড়ছে 27টি আসনে ৷ পিএমকের জন্য বরাদ্দ 18টি আসন ৷ এর পাশাপাশি এএমএমকে 11টি আসনে প্রার্থী দেবে। সবমিলিয়ে শরিকদের জন্য এখনও পর্যন্ত মোট 56টি আসন ছাড়াল প্রয়াত নেত্রী জয়ললিতার দল ।
গত নির্বাচনে এআইএডিএমকে জোটের অংশ হিসেবে বিজেপি 20টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ৷ এবার সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 27। অন্যদিকে, পিএমকে গতবার লড়েছিল 23টি আসনে ৷ সেই সংখ্যা এবার কমে হয়েছে 18টি ৷ এআইএডিএমকের এই জোটে এবারই প্রথম যোগ দিল এএমএমকে ৷ তাদের জন্য 11টি আসন বরাদ্দ করা হয়েছে ৷
এআইএডিএমকে-র সদর দফতরে বিভিন্ন দলের নেতারা জোট করা নিয়ে আলোচনায় বসেন ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এডাপ্পাডি পালানিস্বামীর উপস্থিতিতে আসন বণ্টনের চুক্তিটি চূড়ান্ত হয় ৷ পরে তাতে স্বাক্ষরও করেন বিভিন্ন দলের নেতারা । বিজেপির প্রতিনিধিত্ব করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীয়ুষ গোয়েল ৷ এএমএমকের তরফে ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক টিটিভি দিনাকরণ ৷ পিএমকে-র তরফে সভাপতি আনবুমণি রামদোস এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তবে জোট নিয়ে এআইএডিএমকের আলোচনা শেষ হয়ে গিয়েছে তা নয় ৷ আরও কয়েকটি দলের সঙ্গে আলোচনা চলছে ৷ মঙ্গলবার সকালের মধ্যে আলোচনা শেষ হয়ে যাবে। তারপর বোঝা যাবে শেষমেশ কটি আসনে লড়ছে এআইএডিএমকে ৷