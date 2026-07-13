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ওমর আবদুল্লাকে আইনি নোটিশ বিজেপির, 100 কোটির মানহানির মামলার হুঁশিয়ারি

সম্প্রতি ওমর দাবি করেন, তাঁর সরকার ফেলতে দলীয় বিধায়কদের কোটি কোটি টাকা দিতে চাইছে বিজেপি ৷ এবার আসরে নামল পদ্মশিবির ৷

BJP LEGAL NOTICE LEGAL NOTICE
ওমর আবদুল্লাকে আইনি নোটিশ (ফাইল ছ’বি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 6:44 PM IST

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শ্রীনগর, 13 জুলাই: একদিন আগেই তিনি অভিযোগ করেছিলেন তাঁর সরকার ফেলতে টাকা দিয়ে বিধায়কদের কিনে নিতে চাইছে বিজেপি ৷ এই মন্তব্য করায় জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাকে আইনি নোটিশ পাঠাল বিজেপি ৷

সোমবার বিজেপির তরফে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ দিতে হবে ৷ বিজেপি যে ন্যাশনাল কনফারেন্স সরকার ফেলার জন্য বিধায়কদের 20 থেকে 30 কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে তার পক্ষে তথ্য দিতে হবে ৷ না পারলে সাত দিনের মধ্যে সর্বসমক্ষে ক্ষমা চাইতে হবে ৷

নোটিশে ওমর আবদুল্লার অভিযোগগুলিকে "মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং মানহানিকর" হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি তাঁর বক্তব্যে বিজেপির ভাবমূর্তির যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য 100 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণও চাওয়া হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানহানি মামলা-সহ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে পদক্ষেপ নিতেও বিজেপি পিছ পা হবে না ৷

জম্মু-কাশ্মীর বিজেপির সভাপতি সৎ শর্মার পক্ষ থেকে দেওয়া নোটিশে বলা হয়েছে , অভিযোগগুলি অত্যন্ত মানহানির ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে নিঃশর্তে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে এবং সাত দিনের মধ্যে তাঁর দেওয়া বক্তব্য প্রত্যাহার করতেও বলা হয়েছে। গেরুয়া শিবির বলেছে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দাবি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে বা মন্তব্য প্রত্যাহার না করলে 100 কোটি টাকার মানহানির মামলা দায়ের করা হবে।

BJP LEGAL NOTICE LEGAL NOTICE
ওমর আবদুল্লাকে আইনি নোটিশ (ইটিভি ভারত)

সম্প্রতি ওমর আবদুল্লা অভিযোগ করেন, বিজেপি নেতারা ন্যাশনাল কনফারেন্স বিধায়কদের 20-30 কোটি টাকার প্রস্তাব দিয়ে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এপরই বিজেপি মুখপাত্র মঞ্জুর ভাট এক বিবৃতিতে জানান, দল মুখ্যমন্ত্রীকে আইনি নোটিশ দিয়েছে। তিনি বলেন, "যদি তিনি সাত দিনের মধ্যে জনসমক্ষে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে না পারেন, তাহলে মানহানির মামলা করা ছাড়া আমাদের আর কোনও বিকল্প থাকবে না" তিনি আরও বলেন, "বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ছাড়া এমন গুরুতর অভিযোগ করা যায় না।"

BJP LEGAL NOTICE LEGAL NOTICE
ওমর আবদুল্লাকে আইনি নোটিশ (ইটিভি ভারত)

বিজেপির মুখপাত্রের কথায়, "যদি প্রমাণ থাকে, তাহলে তাঁর উচিত জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে তা দেওয়া। যদি তিনি দাবি প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে অবশ্যই বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে হবে ৷ সরকারের নির্বাচিত প্রধান হিসাবে ওমর আবদুল্লা দায়িত্বশীলভাবে কাজ করবেন এবং তথ্যের ভিত্তিতে বিবৃতি দেবেন বলে সকলে আশা করেন।

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ওমর আবদুল্লাকে আইনি নোটিশ
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