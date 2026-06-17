রাঁচিতে RSS কার্যালয়ে পেট্রোল বোমা নিয়ে হামলার চেষ্টা, বড় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ বিজেপির

রাঁচিতে RSS কার্যালয়ে পেট্রোল বোমা নিয়ে হামলার চেষ্টা, বড় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ বিজেপির
মঙ্গলবার গভীর রাতে আরএসএস কার্যালয়ে হামলার চেষ্টার ঘটনা ঘটল ৷ এই হামলার নেপথ্যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের ৷
Published : June 17, 2026 at 1:52 PM IST
রাঁচি, 17 জুন: মধ্যরাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যালয়ে বোমা হামলা চালানোর চেষ্টা করল কয়েকজন দুষ্কৃতী ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে ৷ এই ঘটনায় বিজেপি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছে ৷ বোতল দু'টি কার্যালয়ের প্রাচীরের দেওয়ালের ঠিক আগে গিয়ে পড়েছিল ৷ এই ঘটনায় দফতরের কোনও ক্ষতি হয়নি।
গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, এই বোমা ছোড়ার ঘটনাই প্রমাণ করে জেএমএম-কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত ঝাড়খণ্ডে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কী অবনতি হয়েছে ৷
খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রাঁচি থানার পুলিশ ৷ পেট্রোল-বোমা হামলায় জড়িত দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷ রাঁচি শহরের এসপি পরস রানা জানিয়েছেন যে, এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ এই ঘটনায় দু'জন যুবক জড়িত ৷ ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল)-সহ একাধিক দলকে এর তদন্ত করছে ৷
রাঁচি পুলিশ এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে দু'জন হামলাকারী আরএসএস (RSS) কার্যালয়কে লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা ছুড়ছে ৷ প্রথম বোতলটি ছোড়ার সময় সেটি জ্বলন্ত সলতে সমেত মাটিতে পড়ে যায় ৷ ফলে বোমাটি অকেজো হয়ে পড়ে ৷ এরপর দ্বিতীয় একটি পেট্রোল বোমা ছোড়া হলেও সেটি কার্যালয় পর্যন্ত পৌঁছতে ব্যর্থ হয় ৷ তদন্তে জানা গিয়েছে, পেট্রল বোমাটি তৈরির জন্য একটি চিলি সসের বোতল ব্যবহার করা হয়েছিল ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, আরএসএস (RSS) কার্যালয়ের কাছেই অবস্থিত একটি হোটেলের কয়েকজন কর্মীর এই হামলার ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে ৷ কয়েক দিন আগে, আরএসএস কার্যালয়ের কিছু লোকজন ওই হোটেলের বিরুদ্ধে উপদ্রব বা বিশৃঙ্খলা তৈরির অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ তখন থেকে এই ঝামেলা চলছিল ৷ পুলিশের সন্দেহ, এই হামলার ঘটনায় হোটেল কর্মীরা জড়িত থাকতে পারে ৷
খবর পেয়ে বিজেপি নেতা বাবুলাল মারান্ডি-সহ বিজেপির বেশ কয়েকজন বিধায়ক ও কর্মী আরএসএস (RSS) কার্যালয়ে পৌঁছান ৷ বিজেপি নেতারা রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন ৷ বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালার দাবি, এই ঘটনার নেপথ্যে কোনও বৃহৎ ষড়যন্ত্র রয়েছে ৷