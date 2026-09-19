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ওমরের প্রশংসা করায় বিধায়কদের ভর্ৎসনা বিজেপির, অধিবেশনের আগে মতবিরোধে অস্বস্তি

BJP Reprimands MLAs For Praising Omar : বিজেপি নেতৃত্ব বিধায়কদের স্পষ্টভাবে দলীয় অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার নির্দেশ দিয়েছে।

BJP
প্রতীকী ছবি | শুক্রবার ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জম্মু-কাশ্মীর শাখার প্রধান সত শর্মা এবং দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতারা। ((ফাইল/এএনআই))
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 7:38 AM IST

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জম্মু, 19 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর প্রকাশ্যে প্রশংসা এবং স্থানীয় নেতৃত্বকে পাশ কাটিয়ে সংরক্ষণ নীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করায় জম্মু কাশ্মীরের কয়েকজন বিধায়ককে ভর্ৎসনা করল বিজেপি।

21 সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। তার ঠিক আগেই দলের অভ্যন্তরীণ এই মতবিরোধ প্রকাশ্যে এল। বিজেপি নেতৃত্ব বিধায়কদের স্পষ্টভাবে দলীয় অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার নির্দেশ দিয়েছে। ওই বিধায়কদের বলা হয়েছে, জনগণের ক্ষোভ কমাতে ব্যর্থতার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর প্রশাসনের যেন কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়।

বিজেপি সূত্রের খবর, বিষয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নেতৃত্বের নজরে আনা হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছেন সভাপতি সত শর্মা এবং সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অশোক কৌল। দলের কয়েকজন শীর্ষ নেতা বিধায়কদের সতর্ক করার জন্য শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন, যাতে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বিষয়ে তাঁরা দলের অবস্থান থেকে সরে না যান ।

দলের এক অভ্যন্তরীণ সূত্র 'ইটিভি ভারত'-কে জানিয়েছে, "সত শর্মা এবং অশোক কৌল-সহ শীর্ষ নেতারা উধমপুর পশ্চিমের বিধায়ক পবন গুপ্তর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ তিনি প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহর প্রশংসা করেছিলেন।"

তিনি আরও জানান, সংরক্ষিত আসনের আরও সাতজন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিষয়টি তোলায় শীর্ষ নেতৃত্বের ক্ষোভের মুখে পড়েন। ওই সূত্রটি যোগ করে, "এমন এক সময়ে বিষয়টি সামনে এল,যখন উত্তর ভারত জুড়ে সংরক্ষণ বিতর্ক অত্যন্ত সংবেদনশীল পর্যায়ে রয়েছে এবং দল নির্দিষ্ট অবস্থান নিয়েছে। এই বিষয়টি শীর্ষ নেতৃত্বকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে।"

গত 7 অগস্ট, উধমপুর পশ্চিমের বিধায়ক পবন দলের অভ্যন্তরে সমালোচনার মুখে পড়েন। কারণ, নিজের বিধানসভা এলাকায় কেন্দ্রীয় অর্থে পরিচালিত জল প্রকল্পের জন্য 124.19 কোটি টাকা বরাদ্দ করায় তিনি মুখ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহর প্রশংসা করেছিলেন। কেন্দ্রীয় তহবিল পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং-এর ভূমিকার কথা উল্লেখ না করায় পবন দলেই সমালোচনার শিকার হন।

চেনানির বিধায়ক বলবন্ত সিং মানকোটিয়া প্রকাশ্যে পবনের সমালোচনা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, যেহেতু প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় অর্থে হচ্ছে, তাই এর কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রীকে নয়, বরং কেন্দ্রীয় সরকারকেই দেওয়া উচিত।

উধমপুরে স্বাধীনতা দিবসের একটি অনুষ্ঠানে এই মতবিরোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর পবন আবারও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেন এবং মানকোটিয়ার সমালোচনাকে উড়িয়ে বলেন, তাঁর নির্বাচনী এলাকার বিষয়ে 'বহিরাগতদের' পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

বিজেপি সূত্রের খবর, এই মন্তব্যের জেরে মানকোটিয়া এবং আরও কয়েকজন বিধায়ক দলের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের (UT) নেতৃত্বকে বিষয়টি জানান এবং দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে পবনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন।

18 অগস্ট 'ইটিভি ভারত' (ETV Bharat) খবর করেছিল, পবনের উপর বিজেপি নেতৃত্ব অসন্তুষ্ট এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ্যে প্রশংসার বিষয়টি নজরে রেখেছে। সেই বিষয়টি নিয়ে যখন পর্যালোচনা হচ্ছিল, তখনই 24 অগস্ট দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আরও তীব্র হয়ে ওঠে। কারণ, তফসিলি জাতি (SC)-র জন্য সংরক্ষিত আসনের সাতজন বিজেপি বিধায়ক পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবিতে আবদুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁর প্রশাসন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই বিষয়টি দেখবে।

স্পর্শকাতর সময়ে এই ঘটনা বিজেপিকে অপ্রস্তুতে ফেলেছে। উচ্চবর্ণের কিছু বিজেপি নেতা ও সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে সংরক্ষণ ব্যবস্থা সীমিত করার দাবি ওঠার পর থেকেই এই নীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে বিতর্ক জোরদার হয়েছে। এই বিষয়ে জনসমক্ষে দলের বিভাজন এড়াতে চাইলেও, পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ পুনর্বহালের জন্য দলেরই বিধায়কদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রকাশ্যে তদ্বির করার ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্ব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

সূত্রটি আরও জানায়, "ওই সাত বিধায়ককে বলা হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আগে তাঁদের দলের নেতৃত্বকে বিষয়টি জানানো উচিত ছিল। এমনকি তাঁরা যদি ওমর আবদুল্লাহর সঙ্গে দেখা করেও থাকেন এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন, তবুও তাঁর সঙ্গে ছবি তোলা ঠিক হয়নি।"

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