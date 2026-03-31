বিজেপির ইস্তেহারে 31টি প্রতিশ্রুতি, পরিকাঠামোয় 5 লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে সরকার

বিজেপির ইস্তেহারে 31টি প্রতিশ্রুতি, পরিকাঠামোয় 5 লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে সরকার
অসমে বিধানসভা নির্বাচন আগামী 9 এপ্রিল ৷ তার আগে মঙ্গলবার নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৷
Published : March 31, 2026 at 8:57 PM IST
গুয়াহাটি, 31 মার্চ: উত্তর-পূর্বের পদ্ম-শাসিত অসমে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করল বিজেপি ৷ আগামী 9 এপ্রিল রাজ্যে ভোট ৷ তার আগে মঙ্গলবার 31টি প্রতিশ্রুতি সমন্বিত নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৷ এর মধ্যে জমি থেকে শুরু করে অসমের জনজাতিদের ঐতিহ্য ও সম্মান রক্ষার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে ৷ সঙ্গে রয়েছে পরিকাঠামোয় 5 লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের আশ্বাসও ৷
বিজেপির 'সঙ্কল্প পত্রে' 31টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দখল করা জমি উদ্ধার, ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু এবং তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা ৷ ইস্তেহারে বাংলাদেশ থেকে অসমে ঢুকে পড়া নাগরিকদের 'বাংলাদেশি মিঞা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল ও পবিত্র মার্গারিটা-সহ বিজেপির নেতারা ৷
বিজেপির প্রতিশ্রুতি, ফের অসমে বিজেপি সরকার গড়লে জনজাতি গোষ্ঠীগুলির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত ও উপজাতীয় এলাকাগুলিকে বাদ দিয়ে রাজ্যজুড়ে ইউসিসি (UCC) বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করা হবে ৷ এর মাধ্যমে অসমের জনগণের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইনি সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে ৷
'মিশন বসুন্ধরা' প্রকল্পের অধীনে "অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দখলমুক্ত করে জমির প্রতিটি ইঞ্চি পুনরুদ্ধার করতে এবং অসমের সকল প্রকৃত নাগরিককে জমির অধিকার প্রদান করতে" অঙ্গীকারবদ্ধ বিজেপি ৷ নির্বাচনী ইস্তেহারে বিজেপি আশ্বাস দিয়েছে, সত্র, নামঘর, দেবালয় এবং অন্যান্য উপাসনালয়ের যে জমিগুলি বেদখল হয়ে আছে, তা পুনরুদ্ধার করা হবে ৷
এবার ক্ষমতায় ফিরলে অসমে 'লাভ জিহাদ' শেষ করবে বিজেপি সরকার ৷ পাশাপাশি যথোপযুক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে 'ল্যান্ড জিহাদ' বা ভূমি জিহাদের মোকাবিলায় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ৷ 'অসম গতি শক্তি মাস্টার প্ল্যান'-এর মাধ্যমে এই রাজ্যকে দেশের পূর্বাঞ্চলীয় প্রবেশদ্বার হিসাবে গড়ে তোলা হবে ৷ এর জন্য 5 লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে সরকার ৷ উন্নতমানের রাস্তা থেকে উড়ান, জলপথ এবং রেলওয়ে প্রজেক্ট দিয়ে সাজানো হবে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যকে ৷
গেরুয়া শিবির আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ছ'টি জনগোষ্ঠী— কোচ রাজবংশী, তাই অহম, আদিবাসী ও চা-জনগোষ্ঠী (Tea Tribes), চুটিয়া, মোরন এবং মতক-কে তফসিলভুক্ত (Scheduled) করার বিষয়ে যেন 'মন্ত্রিগোষ্ঠী'-র সুপারিশ কার্যকর করা হয় ৷ তবে এই প্রক্রিয়া চলাকালীন তফসিলি উপজাতি গোষ্ঠীগুলির সাংবিধানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়টিও নিশ্চিত করা হবে ৷
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, ভর বা রাজভর, নেওয়ার, ভুজেল, সাবার, সৎনামী এবং কিরণ শেখ— এই সাতটি জনগোষ্ঠীকে 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি' বা OBC-এর কেন্দ্রীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব রাখবে সরকার ৷ রাজ্যের OBC তালিকায় তাদের যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তিতেই এই দাবি জানানো হবে ৷
এছাড়া মিসিং, রাভা, সোনোয়াল কাছারি, থেঙ্গাল কাছারি, দেউরি, তিওয়া এবং বড়ো কাছারি উপজাতিগুলির জন্য গঠিত স্বশাসিত পরিষদগুলিকে সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যে তারা কাজ করা হবে ৷
উপজাতীয় 'বেল্ট' ও 'ব্লক'গুলি সংরক্ষণ এবং 'বন অধিকার আইন, 2006'-র মূল চেতনা ও বিধানগুলি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপজাতীয় ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও জমির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাসও বিজেপি জনগণকে দিয়েছে ৷
চা-জনগোষ্ঠীগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এই ইস্তেহারে । এর অংশ হিসেবে তারা চা বাগানের সব যোগ্য পরিবারকে জমির পাট্টা প্রদান, 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'-র আওতায় নিশ্চিত ঘর, যাদের নিজস্ব ঘর রয়েছে এমন পাট্টা-গ্রহীতাদের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 75 হাজার টাকা প্রদান এবং ধাপে ধাপে মজুরি বাড়িয়ে 500 টাকায় পৌঁছনোর অঙ্গীকার করেছে ৷
অসমে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশে বিজেপির 'এক জেলা, এক বিশ্ববিদ্যালয়' উদ্যোগ চালু করা হবে ৷ প্রতিটি জেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নিশ্চিত করা হবে ৷
কৃষকদের আয়ের সুরক্ষা জোরদার করতে বিজেপি 'মুখ্যমন্ত্রী কৃষি সাজুলি যোজনা'-র আওতা বৃদ্ধি করে 'পিএম-কিষাণ' (PM-KISAN) প্রকল্পের সুবিধাভোগীদেরও এর অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিটি যোগ্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে বছরে 11 হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা করা হবে ৷ এছাড়া কৃষিবাজার পরিকাঠামো ও সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও শক্তিশালী করার উদ্দেশে বিজেপি 'অসম কৃষি উন্নয়ন অভিযান' চালু করবে ৷
এদিন ইস্তেহার প্রকাশের আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা বলেন, "এই ইস্তেহারটি রাজ্যের এক দশকের রূপান্তরের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে ৷ গত 60 বছরেও কংগ্রেস এটা অর্জন করতে পারেনি ৷ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের প্রতি কংগ্রেসের কোনও মনোযোগ ছিল না ৷"
অর্থমন্ত্রীর দাবি, "রাজ্যে বিজেপি আমলে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে ৷ অসমের অনেক তরুণ বিদেশ থেকে রাজ্যে ফিরে আসছেন ৷ কোনও বাধ্যবাধকতা নয়, এখানে যেসব সুযোগ-সুবিধা তৈরি হয়েছে, সেই কারণে তাঁরা ঘরে ফিরে আসছেন ৷ বিজেপি অসমে শান্তি ফিরিয়ে এনেছে ৷" তিনি আরও বলেন, "কংগ্রেসের নীতির কারণে অসমকে 32 বছর ধরে 'আফস্পা' (AFSPA)-র অধীনে থাকতে হয়েছিল; কিন্তু বিজেপি রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা থেকে এই আইন প্রত্যাহার নিশ্চিত করেছে ৷"