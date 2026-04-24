নিতিনের হাতে লাড্ডু খেয়ে গেরুয়া শিবিরে রাঘব-অশোক-সন্দীপ, কেজরি বললেন 'বিশ্বাসঘাতক'

সাংবাদিক বৈঠকের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিজেপির সদর দফতরে সভাপতি নিতিন নবীনের হাতে লাড্ডু খেলেন একদা কেজরিওয়ালের বিশ্বস্ত সঙ্গী রাঘব চাড্ডা ৷

সদ্যপ্রাক্তন আপ নেতাদের লাড্ডু খাইয়ে স্বাগত জানালেন বিজেপি সভাপতি (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : April 24, 2026 at 7:30 PM IST

নয়াদিল্লি, 24 এপ্রিল: আপ-এর সঙ্গ ত্যাগ ঘোষণার পর বেলা গড়াতেই বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীনের হাতে লাড্ডু খেয়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন রাঘব চাড্ডা ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে বিজেপির সদর কার্যালয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতার হাত ধরেন সদ্যপ্রাক্তন আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা ও অন্যরা ৷

দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের প্রতিষ্ঠাতা রাঘবের অভিযোগ, আপ এখন দেশের স্বার্থে কাজ করছে না ৷ নিজের সুবিধা দেখছে ৷ যে নীতি, মূল্যবোধ নিয়ে একসময় আপ পথ চলা শুরু করেছিল, সেখান থেকে অনেকটাই সরে এসেছে আম আদমি পার্টি ৷

এর আগে এদিন রাঘব চাড্ডা সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করেন, আপ-এর 10 জন সাংসদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ তাঁর সঙ্গে হরভজন সিং, স্বাতী মালিওয়াল, সন্দীপ পাঠক, অশোক মিত্তাল-সহ সাত জন সাংসদ আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ৷ এদিন সকালেই সাত জন সাংসদ ইস্তফা দিয়েছেন এবং সেই চিঠি রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন ৷ এই দলবদল সংবিধান মেনেই হয়েছে বলে দাবি করেছেন রাঘব ৷

এরপর আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন,"আমি রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি দিয়ে রাঘব চাড্ডা, অশোক মিত্তাল এবং সন্দীপ পাঠকের রাজ্যসভার সদস্যপদ খারিজের দাবি জানাব ৷ তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ৷" এদিকে আম আদমি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "বিজেপি আবারও পঞ্জাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ৷"

এদিকে বিহারের বিজেপি সভাপতি সঞ্জয় সারাওগি দাবি করেছেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মানুষের জন্য নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপ সাংসদরা (রাঘব ও অন্যরা) বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ৷"

দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুঘ বলেন, "আপ যেভাবে কাজ করেছে, তাতে পঞ্জাব একটি লুটের সিন্ডিকেটে পরিণত হয়েছে ৷ আজ এটা সামনে চলে এসেছে ৷ তাদের ওই লুঠতরাজের কারণে একটা দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ তাই যাঁরা সত্যের পথে রয়েছেন, তাঁরা আজ কেজরিওয়ালকে ছেড়ে চলে এসেছেন ৷"

