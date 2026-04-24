নিতিনের হাতে লাড্ডু খেয়ে গেরুয়া শিবিরে রাঘব-অশোক-সন্দীপ, কেজরি বললেন 'বিশ্বাসঘাতক'

নিতিনের হাতে লাড্ডু খেয়ে গেরুয়া শিবিরে রাঘব-অশোক-সন্দীপ, কেজরি বললেন 'বিশ্বাসঘাতক'
সাংবাদিক বৈঠকের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিজেপির সদর দফতরে সভাপতি নিতিন নবীনের হাতে লাড্ডু খেলেন একদা কেজরিওয়ালের বিশ্বস্ত সঙ্গী রাঘব চাড্ডা ৷
By PTI
Published : April 24, 2026 at 7:30 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 এপ্রিল: আপ-এর সঙ্গ ত্যাগ ঘোষণার পর বেলা গড়াতেই বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীনের হাতে লাড্ডু খেয়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন রাঘব চাড্ডা ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে বিজেপির সদর কার্যালয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতার হাত ধরেন সদ্যপ্রাক্তন আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা ও অন্যরা ৷
দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের প্রতিষ্ঠাতা রাঘবের অভিযোগ, আপ এখন দেশের স্বার্থে কাজ করছে না ৷ নিজের সুবিধা দেখছে ৷ যে নীতি, মূল্যবোধ নিয়ে একসময় আপ পথ চলা শুরু করেছিল, সেখান থেকে অনেকটাই সরে এসেছে আম আদমি পার্টি ৷
VIDEO | Delhi: BJP president Nitin Nabin (@NitinNabin) offers laddus to Rajya Sabha MPs Raghav Chadha (@raghav_chadha), Ashok Mittal and Sandeep Pathak, who recently quit the Aam Aadmi Party, at the BJP headquarters.#BJP— Press Trust of India (@PTI_News) April 24, 2026
এর আগে এদিন রাঘব চাড্ডা সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করেন, আপ-এর 10 জন সাংসদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ তাঁর সঙ্গে হরভজন সিং, স্বাতী মালিওয়াল, সন্দীপ পাঠক, অশোক মিত্তাল-সহ সাত জন সাংসদ আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ৷ এদিন সকালেই সাত জন সাংসদ ইস্তফা দিয়েছেন এবং সেই চিঠি রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন ৷ এই দলবদল সংবিধান মেনেই হয়েছে বলে দাবি করেছেন রাঘব ৷
मैं माननीय राज्यसभा सभापति को एक पत्र प्रस्तुत करूँगा, जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी, क्योंकि यह संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी…— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) April 24, 2026
এরপর আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন,"আমি রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি দিয়ে রাঘব চাড্ডা, অশোক মিত্তাল এবং সন্দীপ পাঠকের রাজ্যসভার সদস্যপদ খারিজের দাবি জানাব ৷ তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ৷" এদিকে আম আদমি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "বিজেপি আবারও পঞ্জাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ৷"
बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 24, 2026
এদিকে বিহারের বিজেপি সভাপতি সঞ্জয় সারাওগি দাবি করেছেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মানুষের জন্য নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপ সাংসদরা (রাঘব ও অন্যরা) বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ৷"
দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুঘ বলেন, "আপ যেভাবে কাজ করেছে, তাতে পঞ্জাব একটি লুটের সিন্ডিকেটে পরিণত হয়েছে ৷ আজ এটা সামনে চলে এসেছে ৷ তাদের ওই লুঠতরাজের কারণে একটা দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ তাই যাঁরা সত্যের পথে রয়েছেন, তাঁরা আজ কেজরিওয়ালকে ছেড়ে চলে এসেছেন ৷"