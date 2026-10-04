রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী কোয়েল মল্লিক

রাজ্যসভায় বিজেপির প্রার্থী কোয়েল মল্লিক
BJP Rajya Sabha CANDIDATE Koyel: রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য রবিবার বিজেপি তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে।
By PTI
Published : October 4, 2026 at 2:30 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 অক্টোবর: এবার কোয়েল মল্লিক বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী ৷ রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য রবিবার বিজেপি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে রুক্মিণী ওরফে কোয়েল মল্লিককে প্রার্থী করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, উত্তরাখণ্ড থেকে দীনেশ আর্যকে প্রার্থী করেছে।
বিজেপি জানিয়েছে, প্রার্থীদের নাম বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি অনুমোদন করেছে। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ— এই রাজ্যগুলিতে মোট 12টি রাজ্যসভা আসনে আগামী 16 অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
এই নির্বাচনের আওতায় থাকছে উত্তরপ্রদেশের 10টি এবং উত্তরাখণ্ডের একটি আসন (যেখানে বর্তমান সদস্যদের মেয়াদ 25 নভেম্বর শেষ হচ্ছে), পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের একটি আসনে উপনির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যে বিধানসভা ভোটে চরম ধরাশায়ী হওয়ার পর পরই ভাঙনপর্ব শুরু হয় তৃণমূলে। দলের বিধায়ক, সাংসদরা তৃণমূল ছেড়েছেন ৷ কার্যত আড়াআড়ি ভেঙে গিয়েছে দল ৷ তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিকা দেবরা ৷ সেই ভাঙন পর্বের মাঝেই গত 16 জুলাই দিল্লিতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে দেখা করেন অভিনেত্রী তথা সাংসদ কোয়েলও। তাঁর কাছে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দেন তিনিও।
আগামী 16 অক্টোবর, দুর্গাষষ্ঠীর দিন তাঁর ছেড়ে দেওয়া ওই আসনে উপনির্বাচন রয়েছে। কোয়েলের আগে আরও তিন জন— সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশচিক বরাইক রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ পদে ইস্তফা দেন। পরে তিন জনকেই আবার রাজ্যসভায় পাঠায় বিজেপি। তৃণমূলের সাংসদ পদ ছাড়ার পর গত 9 জুলাই বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন সুখেন্দু, সুস্মিতা এবং প্রকাশ। যোগদানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিন জনকে রাজ্যসভার উপনির্বাচনের প্রার্থী করে বিজেপি।
এবার রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ পদ ছেড়ে দেওয়া চতুর্থ জনকেও নিজেদের টিকিটে ফের রাজ্যসভায় পাঠাতে চলেছে পদ্মশিবির। এ দিন দিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রাজ্যসভা উপনির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে কোয়েলের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।